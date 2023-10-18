Миру нужно биологическое МАГАТЭ: о чем говорили на геномном форуме в Москве

Она отметила, что именно специалисты Роспотребнадзора помогли Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции в этом году. Представители Всемирной организации здравоохранения, по ее словам, привезли «вагон очень токсичных антибиотиков», которые нельзя назначать детям. Французы же забрали материалы и «улетели». «Наши специалисты в Конго все исправили – снизили заболеваемость в 16 раз», – подчеркнула Попова. Говоря о пандемии коронавируса, Попова добавила, что только в России и КНР была система управления по борьбе с новой болезнью. Это позволило сохранить большое количество жизней, несмотря на то, что схемы реагирования каждая страна выбирала самостоятельно.