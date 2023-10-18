Миру нужно биологическое МАГАТЭ: о чем говорили на геномном форуме в Москве

Миру нужно биологическое МАГАТЭ: о чем говорили на геномном форуме в МосквеКаждой стране необходимо стремиться к биологическому суверенитету, считают эксперты
Миру нужен «биологический аналог» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но его создание произойдет только после того, как США осознают «нависшую над миром биологическую угрозу». Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на открытии форума «КурчатовГенТех – 2023». По его словам, механизмы защиты от биологических угроз должны быть созданы если не на общемировой основе, то точно между отдельными странами.
«Мы сегодня видим огромный прогресс в медицине: убить нас стало значительно дешевле и проще биологическим путем. Сегодня для этого существует масса изощренных методов», – посетовал Ковальчук. Это связано с «взрывными» изменениями в молекулярной биологии и генетике, что привело к «открытию ящика Пандоры». С одной стороны, как указал он, человечество может создать новый мир, существующий в гармонии с природой, а с другой – новое оружие массового поражения.
Рассказывая о биологической угрозе, Ковальчук постоянно возвращался к созданию атомного оружия и вызовам, которые стояли перед миром после окончания Второй мировой войны, так как сегодня, по его мнению, ситуация очень похожа. Он также напомнил, что ядерная доктрина США подразумевает возможность нанесения превентивного удара.
Ковальчук также упомянул успехи России, которых удалось достичь на пути к биологическому суверенитету. В Курчатовском институте уже создана «геномная фабрика»: с помощью специального оборудования расшифровка геномов в этих лабораториях ведется практически в круглосуточном режиме, а полученные данные вносятся в прототип национальной базы генетической информации, которая создается в России. Ученый назвал генетическую информацию «золотым запасом». С помощью создаваемой базы данных российские специалисты будут «наращивать потенциал в области генетических исследований», добавил он.
За прошедшие 5-7 лет человечество столкнулось с множеством кризисов, в том числе кризисом данных в сфере биологической безопасности, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пандемия, как подчеркнула она, показала, что в критической ситуации страны не могут сравнить «даже показатели по смертности или заболеваемости» из-за отсутствия единого стандарта подсчета. «Сказать о том, где болеют больше или меньше, где есть эпидемические риски или нет, сегодня невозможно. Планета абсолютно беззащитна, как показали эти короткие годы», – подчеркнула она.
Еще одной проблемой Попова считает кризис помощи и сотрудничества. Она напомнила, что СССР был инициатором помощи в ряде африканских стран. После развала Советского Союза Африка, как утверждает она, осталась «абсолютно беззащитной». Сейчас же Россия вновь возвращается на континент и «наступает прозрение». «Мои коллеги из Африки говорят: мы не хотим работать с американцами. Они дают нам «рыбу» – готовый результат, имея свои лаборатории, к работе в которых они нас не допускают. Мы хотим «удочку», – рассказала Попова.
Она отметила, что именно специалисты Роспотребнадзора помогли Конго в борьбе со вспышкой кишечной инфекции в этом году. Представители Всемирной организации здравоохранения, по ее словам, привезли «вагон очень токсичных антибиотиков», которые нельзя назначать детям. Французы же забрали материалы и «улетели». «Наши специалисты в Конго все исправили – снизили заболеваемость в 16 раз», – подчеркнула Попова. Говоря о пандемии коронавируса, Попова добавила, что только в России и КНР была система управления по борьбе с новой болезнью. Это позволило сохранить большое количество жизней, несмотря на то, что схемы реагирования каждая страна выбирала самостоятельно.
Помощник президента Андрей Фурсенко напомнил о запуске в 2019 г. научно-технической программы развития генетических технологий. Программой определены четыре направления работы – биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства и промышленности; генетические технологии для медицины; генетические технологии для микробиологии. По словам Фурсенко, раньше в России были хорошие, но разрозненные центры генетических исследований. Теперь же есть три геномных центра мирового уровня. «Одна из самых сложных проблем сегодня – это кадры. В науку должны пойти не только выдающиеся ученые, но и те, кто будет реализовывать достижения науки в экономике», – добавил Фурсенко.
5 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по противодействию современным угрозам биологической безопасности. Согласно положению комиссии, у нее будет широкий ряд функций. В частности, она будет оценивать существующие угрозы биологической безопасности и уровень защиты населения от воздействия опасных факторов, организовывать научные исследования, готовить предложения и рекомендации Совбезу о разработке экономических мер и формировании бюджета в этой области, по международному сотрудничеству и противодействию политике иностранных государств, которые представляют угрозу в этой области, и др.