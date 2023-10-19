После трагедии на Сямозере количество палаточных лагерей сократилось в России втрое

Камнем преткновения в деятельности палаточных городков стали температурные нормы СанПиН. Согласно действующим санитарным правилам, лагерные смены должны проводиться «при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не ниже +15 °С». Такая норма уже действовала с 2010 по 2013 г. и привела к сокращению количества детских кемпингов, утверждает член комитета по молодежной политике Вячеслав Дамдинцурунов. Депутат считает, что пункт «требует корректировки», с его мнением согласились другие члены собрания. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина пообещала участникам парламентского слушания, что служба изучит нюансы применения температурных норм после полученной критики. Правило 15 градусов вернулось в новые требования СанПиН 1 января 2021 г. В 2009 г. (до введения температурного требования) в России было примерно 7000 палаточных лагерей, в 2013-м – около 1600, утверждал руководитель рабочей группы ОП РФ по детскому туризму Сергей Минделевич в интервью «РИА Новости».