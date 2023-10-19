После трагедии на Сямозере количество палаточных лагерей сократилось в России втрое

После трагедии на Сямозере количество палаточных лагерей сократилось в России втроеДепутаты Госдумы обсудили, как вернуть детей в палатки
Депутаты Госдумы призвали смягчить избыточные требования для детских палаточных лагерей на парламентских слушаниях по теме. По мнению участников, чрезмерный контроль надзорных органов привел к спаду популярности юношеского туризма: в 2019 г. в России было 1375 палаточных лагерей, в 2023 г. остался 521. Если ранее в них отдохнули 183 000 детей, то минувшим летом – лишь 79 000. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. За прошедшие 10 лет популярность такого формата детских лагерей могла сократиться в 50 раз, отметил он.
Со статистикой Метелева не согласился ректор Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) Александр Федулин. Он считает, что палаточных городков «гораздо больше», но их организаторы регистрируют мероприятия как «семейный отдых, слеты и фестивали». Делается это для того, чтобы избежать нормативных требований надзорных органов к палаточным лагерям.
Представители комитетов указали на воспитательно-патриотическую функцию молодежных кемпингов. Метелев подчеркнул, что такой вид туризма формирует у детей «навыки выживания в природе». «А это, если хотите, важно сегодня на фронте – в условиях специальной военной операции», – заключил председатель комитета Госдумы. Его мнение поддержал участник спецоперации Александр Трушин, работающий инструктором детско-юношеского туризма в Тульской области. По его словам, некоторые из его сослуживцев не умели «сушить одежду и обувь без электричества» и «топить печь-буржуйку».
Ужесточение надзора к палаточным лагерям участники слушаний связывали с двумя происшествиями: пожаром в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми» 23 июля 2019 г. (погибло четыре ребенка) и трагедией на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 г. (погибло 14 школьников). «Наверное, в этот день, 18 июня 2016 г., две трагедии произошло. Одна трагедия – то что дети погибли, а вторая, может быть, соразмерная – то, что произошло с детским, студенческим туризмом», – заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
Трагедия на Сямозере сказалась и на политической жизни в РФ. Она произошла на фоне избирательной кампании по выборам в Госдуму VII созыва. Тогда, как неоднократно писали СМИ, «Единая Россия» уступила 18 из 225 одномандатных округов, не выставив там кандидатов. Но не обошлось без сюрпризов, поскольку победа в московском Медведковском округе досталась коммунисту Денису Парфенову после того, как с выборов снялась замглавы департамента соцзащиты Татьяна Барсукова (она подписывала контракт с карельским «Парк-отелем «Сямозеро» на отдых детей).
Зампред Госдумы Шолбан Кара-олл указал на проблему излишнего контроля служб за детским отдыхом. Он рассказал, что, как бывший глава Тувы, он не раз замечал: главной задачей таких органов становится написание «высокого повелевания», которое запретит деятельность палаточного лагеря из-за обнаруженного службой замечания.
Региональные организаторы детского туризма также предложили депутатам ослабить контроль надзорных служб. Председатель организации «Содействие детскому отдыху» в Пермском крае Валерий Долгих отметил, что из-за требований Роспотребнадзора по дезинфекции лагерной поляны от клещей во время похода дети вынуждены сидеть на «клочке земли». Он назвал такие правила нелогичными, так как дети используют средства индивидуальной защиты и делают прививки от энцефалитных клещей. Долгих также предложил Роспотребнадзору урегулировать отдых детей у береговой линии без купания.
Камнем преткновения в деятельности палаточных городков стали температурные нормы СанПиН. Согласно действующим санитарным правилам, лагерные смены должны проводиться «при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не ниже +15 °С». Такая норма уже действовала с 2010 по 2013 г. и привела к сокращению количества детских кемпингов, утверждает член комитета по молодежной политике Вячеслав Дамдинцурунов. Депутат считает, что пункт «требует корректировки», с его мнением согласились другие члены собрания. Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина пообещала участникам парламентского слушания, что служба изучит нюансы применения температурных норм после полученной критики. Правило 15 градусов вернулось в новые требования СанПиН 1 января 2021 г. В 2009 г. (до введения температурного требования) в России было примерно 7000 палаточных лагерей, в 2013-м – около 1600, утверждал руководитель рабочей группы ОП РФ по детскому туризму Сергей Минделевич в интервью «РИА Новости».
Депутаты намерены заняться устранением расхождения в правовых актах Минпросвещения и надзорных служб, резюмировал Метелев. Кроме того, представители Роспотребнадзора и МЧС обещали разработать отдельные рекомендации и разъяснения для походных групп и палаточных лагерей, а также составили рекомендацию властям субъектов выделять муниципальные земли для организации детских палаточных лагерей. Все предложения будут направлены правительству и главам субъектов.