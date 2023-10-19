Рособрнадзор анонсировал реформу модели поступления в 10-й класс и колледжи

При этом Музаев пояснил, что ведомство не планирует сокращать количество экзаменов, сдаваемых после 9-го класса в форме общего государственного экзамена. Сейчас это два обязательных предмета – русский и математика – и два по выбору. «Когда мы переходили на четыре экзамена в 9-х классах, то было мнение, что будет поэтапный переход не к сокращению количества сдаваемых предметов, а к постепенному увеличению. Их на сегодняшний день должно было быть два обязательных и четыре по выбору», – добавил он, отметив, что Рособрнадзор отказался от перехода к шести предметам.