Рособрнадзор анонсировал реформу модели поступления в 10-й класс и колледжи

Рособрнадзор анонсировал реформу модели поступления в 10-й класс и колледжиПо словам главы ведомства, она не соответствует современным образовательным требованиям
Модель перехода из 9-го класса в 10-й и поступления в колледжи изменится в ближайшем будущем, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями. По его словам, существующий механизм не отвечает современным требованиям. «Все специалисты понимают, что «конкурс аттестатов» не работает. Не думаю, что в этом году будут какие-то серьезные изменения, но уже в ближайшем будущем модель поступления в 10-й класс и [учреждения] СПО (среднее профессиональное образование) по количеству экзаменов, подходам, скорее всего, изменится», – указал он.
По словам Музаева, некоторые школы заключают «негласные» договоренности с учениками – они покидают школы после 9-го класса в обмен на хороший аттестат. Средний конкурсный балл по аттестату для поступления в колледжи и техникумы сейчас составляет 4,7. «У нас получается по этой статистике, что все отличники уходят в СПО, а все двоечники идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет – модель поступления в сузы (средние учебные заведения) если не в этом году, то в следующем претерпит изменения», – добавил он.
При этом Музаев пояснил, что ведомство не планирует сокращать количество экзаменов, сдаваемых после 9-го класса в форме общего государственного экзамена. Сейчас это два обязательных предмета – русский и математика – и два по выбору. «Когда мы переходили на четыре экзамена в 9-х классах, то было мнение, что будет поэтапный переход не к сокращению количества сдаваемых предметов, а к постепенному увеличению. Их на сегодняшний день должно было быть два обязательных и четыре по выбору», – добавил он, отметив, что Рособрнадзор отказался от перехода к шести предметам.
Говоря о едином госэкзамене (ЕГЭ), Музаев не анонсировал новых изменений в его проведении и структуре. Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский уточнил, что точечные изменения включают в себя возможность изменить выбор по сдаче профильной или базовой математики уже после подачи документов на ЕГЭ, подачу дистанционного заявления на экзамен, сокращение срока обработки результатов по информатике, перенос даты итогового сочинения с мая на апрель. Расписание экзаменов будет опубликовано на сайте Рособрнадзора в конце 2023 или начале 2024 г.
Ведомство также не планирует перевод ЕГЭ по химии, физике и математике в компьютерный формат по аналогии с информатикой. «Переход на информатику потребовал очень много времени, элементарно не везде хватало оборудования. Переход на другие предметы – нет в этом необходимости», – сказал он. Музаев пояснил, что в России ушли при проведении экзамена от тестов, в то время как компьютерный формат «как раз таки в большинстве своем это и подразумевает».
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказала «Ведомостям», что депутаты обсудят изменение модели поступления на заседании комитета. «Стране очень нужны профессиональные рабочие, и для этого надо повышать уровень подготовки в колледжах и техникумах. Нужно пересмотреть правила поступления», – отметила она.
В аналитическом докладе «Мониторинг экономики образования» ВШЭ от 2022 г. говорится, что с начала 2010-х гг. происходит перераспределение потоков молодежи между уровнями профессионального образования. В 2020 г. число поступивших на эти программы превысило число поступивших в вузы – 900 000 против 873 000 человек.
Руководитель научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин пояснил «Ведомостям», что доля девятиклассников, которые идут после основной школы в 10-й класс, в Москве составляет не более 40%, а в некоторых субъектах – более 65%. «Тренд меняется – если в 80-е гг. в СССР в 9-й класс переходило не более 40% школьников, то в 1990-е гг. доля получающих среднее образование в школах выросла до 75% и более», – отмечает он.
Илюхин считает, что на популярность колледжей и техникумов повлияло несколько причин, одна из них – гарантированное трудоустройство выпускников по многим специальностям и высокая заработная плата. В последние годы в вузы поступает около 50 000 выпускников СПО – это не более 20% от ежегодного выпуска. Постепенно Россия приближается к общемировой практике, когда высшее образование – это не семейная традиция, а осознанная необходимость продолжения образования, связанная с трудовой деятельностью, заключил эксперт.