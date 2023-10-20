КС защитил право на жилищную субсидию у граждан с Крайнего Севера

До вступления в силу нового Жилищного кодекса от 2005 г. критерий малоимущности не применялся при учете, а сейчас люди, которые претендуют на государственное жилье, должны этому соответствовать как нуждающиеся. «Часто люди слетают с очереди. Это может случиться даже в том случае, если кто-то из стоящей на учете семьи женился или вышел замуж и у его супруга или супруги есть жилое имущество», – пояснил он. Романов считает, что жильем должны обеспечиваться только те граждане, которые действительно не могут приобрести недвижимость, а не те, которые имеют ее в других субъектах.