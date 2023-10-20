КС защитил право на жилищную субсидию у граждан с Крайнего Севера

КС защитил право на жилищную субсидию у граждан с Крайнего СевераСуд поручил внести изменения в закон о жилищных субсидиях
Конституционный суд (КС) установил, что наличие у ряда жителей Крайнего Севера земельных участков не лишает их права на получение жилья. Речь идет о тех собственниках участков, которые поставили его на учет до принятия федерального закона, ужесточившего требования к очередникам в 2020 г.
КС признал не соответствующим Основному закону положение этих поправок в закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в той мере, в какой она не позволяет снять с учета граждан, получивших землю для постройки дома, но так и не улучшивших жилищные условия.
С жалобой в КС обратился Сергей Борисов. Он до пенсии более 10 лет работал на Крайнем Севере и после переезда в Смоленск в 2013 г. вместе с супругой встал на учет для получения жилищной субсидии в региональный департамент соцразвития.
В 2015 г. его жене как ветерану труда выдали земельный участок под строительство, но денег на постройку дома не хватило. В 2020 г. после принятия упомянутого закона наличие этого участка привело к снятию Борисова с жилищного учета, поскольку он перестал соответствовать критериям для получения субсидии.
До КС все нижестоящие судебные инстанции отказывали Борисову в праве вернуться на жилищный учет. В своей жалобе заявитель указал, что если бы они с супругой знали о грядущем изменении законодательства, то не стали получать от государства участок.
Выслушав жалобу Борисова, суд с ним согласился и признал, что оспариваемая статья не соответствует Конституции. КС указал, что закон принимался для конкретизации вопросов предоставления жилья покидающим Крайний Север и получение земли под жилищное строительство стало препятствием в постановке на учет.
Такой подход в целом не противоречит Конституции, так как повышает эффективность использования бюджетных средств и сокращает срок ожидания жилищного сертификата теми, кто долго живет в суровом климате и остро нуждается в переезде по состоянию здоровья, резюмировал суд. При этом, подчеркнул КС, придав обратную силу оспариваемой норме, законодатель не предусмотрел компенсаторных мер, которые бы смягчили неблагоприятные последствия отмены права на субсидию.
«Были нарушены принципы правового социального государства и поддержания взаимного доверия государства и общества, а также требования справедливости и соразмерности, которые должны соблюдаться при осуществлении правового регулирования в этой сфере», – постановил КС.
В результате КС поручил законодателю внести в правовое регулирование необходимые изменения, а дело Борисова пересмотреть.
Закон будет дополнен обязанностью для ведущего учет органа проверять, имеется ли в собственности граждан строение, отвечающее нормативным признакам жилого дома, говорит генеральный директор ООО «Юридическая компания «БИТ» Марина Тимофеева. Специализирующийся на теме жилья и ЖКХ юрист Роман Иванов заявил «Ведомостям», что есть несколько факторов, которые влияют на соответствие критериям нуждающихся в жилых помещениях, в том числе наличие имущества.
До вступления в силу нового Жилищного кодекса от 2005 г. критерий малоимущности не применялся при учете, а сейчас люди, которые претендуют на государственное жилье, должны этому соответствовать как нуждающиеся. «Часто люди слетают с очереди. Это может случиться даже в том случае, если кто-то из стоящей на учете семьи женился или вышел замуж и у его супруга или супруги есть жилое имущество», – пояснил он. Романов считает, что жильем должны обеспечиваться только те граждане, которые действительно не могут приобрести недвижимость, а не те, которые имеют ее в других субъектах.