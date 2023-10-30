Прокуроров предложили наделить полномочиями прекращать уголовные дела

Наделение прокуроров полномочиями о прекращении уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения – важная инициатива, которая положительно отразится на уголовно-процессуальном производстве, считает партнер юридической компании «ЮК СКП» Антон Соничев. «Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения. Таким образом, законодатель фактически наделил прокурора полномочиями отказа от уголовного преследования и на более поздней стадии, следовательно, является логичным дать возможность прокурору не загружать судебную систему, если ему уже на стадии изучения обвинительного заключения понятно, что поддерживать обвинение он не видит смысла и не будет этого делать в суде при рассмотрении дела по существу», – сказал он «Ведомостям».