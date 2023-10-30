Прокуроров предложили наделить полномочиями прекращать уголовные дела

Прокуроров предложили наделить полномочиями прекращать уголовные делаВ комитетах Госдумы и Совфеда поддерживают эту инициативу
Сенатор Ольга Ковитиди, открывая круглый стол комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству «О целесообразности расширения полномочий прокурора по уголовным делам, поступившим для принятия решения в соответствии с требованиями ст. 221 и 226 Уголовно-процессуального кодекса (УПК)», признала, что «руки у прокурора связаны».
«Он (прокурор. – «Ведомости») вроде бы и рад исполнить указание президента [более активно использовать инструменты контроля за качеством следствия и закрывать неправильно возбужденные уголовные дела], но возможности самостоятельно прекратить уголовное дело у прокурора сегодня нет», – сказала член комитета. Ковитиди напомнила, что президент Владимир Путин в марте призвал прокуратуру «не допускать передачи в суд спорных дел и не поддерживать обвинения, которые можно рассматривать как сомнительные». «Такой посыл президента страны для нас, парламентариев, является основополагающим», – указала сенатор.
Статья 221 УПК определяет действия прокурора по уголовному делу: направить его в суд с утвержденным обвинительным заключением, вернуть на доследование или передать материалы вышестоящему прокурору, если они подсудны вышестоящему суду. Также предусмотрен механизм обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела следователю. Норма о прекращении уголовного дела на этой стадии прокурором предусмотрена только в отношении материалов, расследовавшихся в порядке дознания (ст. 226 УПК). Уголовные дела, расследованием которых занимались следователи, прокурор при утверждении обвинительного заключения прекращать не может.
«Если мы говорим о том, что прокурор осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод граждан, если он видит обвинение незаконным, он должен прекратить незаконное уголовное преследование. Он должен, потому что это презюмируется Конституцией», – сказала Ковитиди на круглом столе. По ее словам, соответствующие вопросы возникают «не только в научном сообществе, но и в гражданском обществе». Сенатор считает, что «возвращение прокурору рассматриваемого полномочия (оно предусматривалось УПК РСФСР, прекратившего действие в 2001 г., а также в предыдущей версии УПК, утратившей силу в 2007 г. – «Ведомости») вписывается в логику правового регулирования».
С ней согласился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Рассматривая эти нормы, можно рассмотреть вопрос о наделении прокурора полномочиями при утверждении обвинительного заключения принимать решение о прекращении уголовного дела».
Начальник отдела управления Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Максим Максютин на круглом столе заметил, что это проблема «больше не правового, а организационного характера». По его словам, на практике выявленные в ходе утверждения обвинительного заключения нарушения «устраняются не всегда». Основной причиной Максютин назвал «неимперативный характер» требований прокурора. «В ходе надзора за дознанием, где прокурор фактически осуществляет руководство предварительным следствием, таких проблем, как правило, не возникает», – заметил представитель Генпрокуратуры. По его словам, надзорное ведомство готово к взаимодействию относительно расширения полномочий прокурора. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет России (СКР).
В завершение круглого стола Ковитиди сообщила, что вопрос расширения полномочий прокуроров «будет доложен» председателю комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу. «Я думаю, что мы этот вопрос детально изучим, создадим рабочую группу. Все предложения, которые вами озвучены, подтверждают, что этим вопросом надо заниматься», – сказала сенатор.
Число спорных дел
Рост выявленных прокурорами нарушений при производстве следствия и дознания наблюдается последние три года. Согласно данным об основных показателях деятельности органов прокуратуры РФ, за 2020 г. прокурорами выявлено 1,6 млн нарушений, за 2021 г. – 1,7 млн нарушений, а за 2022 г. – 1,8 млн нарушений.
Наделение прокуроров полномочиями о прекращении уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения – важная инициатива, которая положительно отразится на уголовно-процессуальном производстве, считает партнер юридической компании «ЮК СКП» Антон Соничев. «Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения. Таким образом, законодатель фактически наделил прокурора полномочиями отказа от уголовного преследования и на более поздней стадии, следовательно, является логичным дать возможность прокурору не загружать судебную систему, если ему уже на стадии изучения обвинительного заключения понятно, что поддерживать обвинение он не видит смысла и не будет этого делать в суде при рассмотрении дела по существу», – сказал он «Ведомостям».
По словам Соничева, отсутствие на данный момент этих полномочий у прокурора приводит к тому, что делом «играют в футбол» между следствием и прокуратурой.
Профессиональное сообщество (как ученые, так и практики, в том числе адвокаты) уже достаточно давно говорит о необходимости расширения полномочий прокуроров в сфере уголовного преследования, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. «В данной связи можно только положительным образом охарактеризовать инициативы по наделению прокуроров дополнительными полномочиями, в частности, правом на прекращение уголовного дела после составления обвинительного заключения при наличии к тому правовых оснований, поскольку это позволит сбалансировать полномочия прокуроров и следователей, а также снизить нагрузку на суды», – сказал Кузнецов «Ведомостям».
Негативных отзывов по инициативе расширения полномочий прокуроров в части прекращения уголовных дел на стадии утверждения обвинительного заключения опрошенные «Ведомостями» эксперты не озвучивали.