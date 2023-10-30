В Госдуме обсудили предложения по ограничению абортов от РПЦ и медиков

«У нас считается, что мое тело – мое дело. То есть женщина принимает решение. Вопрос: у нас, если мы признаем, что ребенок в утробе матери уже имеет душу, ну тогда у нас по Семейному кодексу отец и мать имеют равные права по отношению к детям. Тогда и здесь должно быть такое же право отца на принятие решения по абортам. И это тоже законодательная инициатива, прошу ее внести и давайте дальше это обсуждать», – сказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Он также предложил созвать парламентские слушания для широкого обсуждения вопроса прерывания беременности.