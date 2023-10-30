В Госдуме обсудили предложения по ограничению абортов от РПЦ и медиков

В Госдуме обсудили предложения по ограничению абортов от РПЦ и медиковСреди них – согласие на прерывание беременности от супруга и сокращение срока для проведения аборта
Думский комитет по охране здоровья провел экспертный круглый стол, посвященный вопросам прерывания беременности. На нем представили и обсудили обобщенные предложения РПЦ по внесению изменений в законодательство, рассказала «Ведомостям» член комитета Вероника Власова («Единая Россия»). В их числе сокращение допустимых сроков проведения аборта и получение обязательного согласия на прерывание беременности от супруга.
Комитет по охране здоровья, по словам Власовой, сформулирует свою позицию по поводу этих предложений к концу ноября, после анализа комментариев участников заседания – депутатов, представителей Минздрава, общественных и религиозных организаций, врачей и организаторов здравоохранения. Предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья» включают как эти инициативы, например по исключению абортов из услуг частных клиник (с такой идеей неоднократно выступал патриарх Кирилл), так и новые.
В частности, допустимый срок для искусственного прерывания беременности по желанию женщины предлагается сократить с 12 до 8 недель включительно. Причем аборт будет возможен только после проведения УЗИ и демонстрации сердцебиения плода матери. Как пояснила «Ведомостям» Власова, эта идея направлена на снижение числа хирургических абортов, зачастую приводящих к осложнениям, в пользу медикаментозного прерывания беременности. Какой алгоритм может быть предусмотрен для женщин, узнавших о беременности со сроком более 8 недель, она не уточнила.
Допустимый срок для проведения аборта, если беременность наступила в результате изнасилования, РПЦ также предлагает сократить с 22 до 12 недель. Кроме этого аборт по желанию женщины предлагается проводить при наличии письменного согласия супруга или одного из родителей (опекунов) несовершеннолетней беременной. По ст. 56 закона 323 «Об основах охраны здоровья» решение о прерывании беременности сейчас принимает сама женщина.
Среди других озвученных на круглом столе в Госдуме новелл – проведение абортов не ранее семи суток с момента обращения женщины в медицинскую организацию (согласно действующей редакции ст. 56 закона «Об охране здоровья» – не ранее 48 часов). А также административная или уголовная ответственность за склонение к искусственному прерыванию беременности. Эту идею продвигает президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Она была автором законопроекта о запрете склонения к аборту, предполагающего административную ответственность, который был принят 2 августа парламентом Мордовии.
Чиновники сдержанно отреагировали на представленные предложения. Замдиректора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова заявила, что в отличие от ограничительных мер психологическая помощь, согласно отчетам ведомства, более действенна в ситуациях, когда женщина должна принять осознанное репродуктивное решение. По ее мнению, также не требуется вводить обязательное информированное согласие мужа на аборт.
«Привлечение второй половины иногда имеет двоякие последствия, не всегда направленные на сохранение беременности», – пояснила она. Минздрав, по словам Сахаровой, продолжит развивать инфраструктуру психологической помощи женщинам, особенно в сельских территориях, а также формировать единые подходы к образованию психологов, которые могли бы «бережно проконсультировать женщину».
Депутаты, в свою очередь, восприняли предложения по изменению «Закона об охране здоровья» с воодушевлением.
«У нас считается, что мое тело – мое дело. То есть женщина принимает решение. Вопрос: у нас, если мы признаем, что ребенок в утробе матери уже имеет душу, ну тогда у нас по Семейному кодексу отец и мать имеют равные права по отношению к детям. Тогда и здесь должно быть такое же право отца на принятие решения по абортам. И это тоже законодательная инициатива, прошу ее внести и давайте дальше это обсуждать», – сказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев. Он также предложил созвать парламентские слушания для широкого обсуждения вопроса прерывания беременности.
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Радзинский считает, что в решении демографической проблемы на долю медицины приходится лишь 30%: «Не от врачей зависит доход женщины и ее квартирные условия». По его словам, публичное обсуждение темы запрета абортов в частных клиниках и ограничений отпуска средств для экстренного прерывания беременности вызывает страх у граждан. Как пример он привел резкий рост спроса на пероральные контрацептивы (таблетки, которые назначаются для предупреждения нежелательной беременности).
Как сообщали ранее «Ведомости», объем их продаж в период с января по сентябрь 2023 г. составил более 20,7 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый высокий показатель минимум за последние шесть лет.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия») напомнил, что необходимо заниматься и вопросом репродуктивного здоровья мужчин. «[Показатель мужского бесплодия] выравнивается [по отношению к женскому], и даже не выравнивается, а, может быть, выходит на самое первое место», – отметил он.
«Статья 17 Основного закона гласит, что основные права и свободы принадлежат каждому от рождения. То есть плод человека, пока он еще не родился, не обладает согласно Конституции РФ никакой правоспособностью, просто потому, что он еще не человек», – говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Именно поэтому, поясняет он, право на жизнь охраняется Уголовным кодексом РФ с момента рождения человека. Если же в результате чьих-либо действий плод погибает, уголовное право рассматривает это не как убийство, а как прерывание беременности, относя соответствующее последствие к категории тяжкого вреда здоровью женщины.
Единственная статья в законодательстве, охраняющая интересы зачатого, но не родившегося ребенка, – это норма о наследовании, которая в этом случае предписывает осуществлять раздел наследства только после рождения такого наследника. Но и в этом случае не предполагается наделение плода какими-либо правами, в том числе на имущество. Закон говорит лишь об отсрочке раздела наследства. «Поэтому предложение о признании «плода человека» субъектом права не соответствует всем базовым отраслям российского права», – говорит Добрынин.
Кроме того, юрист негативно оценил предложение о введении уголовной ответственности за склонение к аборту: «Склонение к действиям, которые сами по себе не являются преступными, поскольку склонение – разновидность подстрекательства, то невозможно устанавливать уголовную ответственность за склонение к правомерному поведению, хоть и социально не одобряемому частью общества».
В подготовке материала участвовала Екатерина Гробман