Экс-руководители «РАМ банка» приговорены 4,5 годам колонии по делу о растрате

Следствием и судом было установлено, что в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями. В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.