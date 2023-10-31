Экс-руководители «РАМ банка» приговорены 4,5 годам колонии по делу о растрате

Экс-руководители «РАМ банка» приговорены 4,5 годам колонии по делу о растратеПрокуратура просила назначить им более строгое наказание – до 9,5 лет колонии
В Пресненском суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела об особо крупной растрате средств лишенного лицензии «РАМ банка». На скамье подсудимых оказались трое бывших руководителей банка – председатель правления и кредитного комитета Наталья Асанович, председатель совета директоров Денис Ширяев и бенефициар банка Жасулан Тулепбеков. Суд признал их виновными, но срок в колонии общего режима назначил почти вдвое меньше, чем просила прокуратура.
Дело рассматривала судья Елена Абрамова, известная по уголовным делам актера Михаила Ефремова, экс-полковника Дмитрия Захарченко, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Следствием и судом было установлено, что в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями. В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
В ходе прений сторон представитель надзорного ведомства просил приговорить Асанович и Ширяева к девяти годам колонии, Тулепбекову прокурор запросил наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима.
Судья Абрамова согласилась со стороной гособвинения и признала всех трех подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ).
Согласно приговору, Асанович, Ширяев и Тулебеков будут отбывать в колонии 4,5 года. Кроме того, им назначено дополнительное наказание виде штрафа в размере 500 000 руб. каждому.
Приговор пока в законную силу не вступил.
О задержании и последующем аресте трех экс-руководителей «РАМ банка» МВД России сообщало еще в феврале 2021 г. Тогда отмечалось, что действия злоумышленников привели к банкротству банка. В домах и офисах подозреваемых было проведено свыше 50 обысков, а операцию по задержанию проводили сотрудники следственного департамента МВД вместе с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Судебный процесс по существу начался в сентябре прошлого года.
«РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Обязательства «РАМ банка» были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».