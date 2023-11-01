Более 40% россиян сообщили о платном навязывании положенных по ОМС услуг

На оценку ситуации в бесплатной медицине может влиять уровень дохода, отмечают аналитики ВЦИОМа. Среди россиян, у которых, по их собственной оценке, плохое финансовое положение, каждый второй сообщил о стремлении больниц взимать плату за услуги (55%). Более оптимистичны представители группы с хорошим материальным положением: 44% из них уверены, что все услуги по ОМС бесплатны. Эксперты ВЦИОМа объясняют это тем, что более обеспеченные граждане чаще могут себе позволить платные медицинские услуги, а бесплатные услуги по ОМС могут рассматривать как «дополнительный бонус».