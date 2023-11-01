Более 40% россиян сообщили о платном навязывании положенных по ОМС услуг

Более 40% россиян сообщили о платном навязывании положенных по ОМС услугЗа счет коммерческого направления больницы могут решать проблему с зарплатами врачей, считают эксперты
Четверо из 10 опрошенных россиян (43%) замечали, что положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно. Это следует из результатов онлайн-опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении «Ведомостей». Популярность этого мнения в обществе за восемь лет практически не изменилась (в 2015 г. – 45%). Треть опрошенных (34%) считают, что услуги в рамках ОМС оказываются полностью бесплатно. Опрос проводился 17–18 октября, в нем приняло участие 1708 россиян.
На оценку ситуации в бесплатной медицине может влиять уровень дохода, отмечают аналитики ВЦИОМа. Среди россиян, у которых, по их собственной оценке, плохое финансовое положение, каждый второй сообщил о стремлении больниц взимать плату за услуги (55%). Более оптимистичны представители группы с хорошим материальным положением: 44% из них уверены, что все услуги по ОМС бесплатны. Эксперты ВЦИОМа объясняют это тем, что более обеспеченные граждане чаще могут себе позволить платные медицинские услуги, а бесплатные услуги по ОМС могут рассматривать как «дополнительный бонус».
95%
опрошенных обращаются в государственные и муниципальные медучреждения
По данным ВЦИОМа, дополнительные медицинские услуги в рамках получения помощи по полису оплачивал каждый второй респондент (56%). Каждый третий никогда не обращался к подобным платным услугам (35%). При этом большинство опрошенных (76%) убеждены в том, что введение платных услуг в рамках ОМС недопустимо. Полис ОМС дает гражданам право бесплатно получать определенный объем медицинских услуг, закрепленных в территориальной и базовой программах ОМС. При этом государственные клиники предоставляют и платные услуги, не входящие в программы ОМС.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов связывает «навязывание платных услуг» с тем, что определенная системой здравоохранения структура зарплаты врача формируется в том числе за счет них. Средняя ставка доктора, по результатам проведенного ВСП в прошлом году исследования в 46 регионах, составляла 32 000–37 000 руб. Базовый оклад (около 20 000 руб., по данным ВСП) финансируется за счет средств ОМС, оставшаяся часть заработной платы – за счет доходов больницы, пояснил он.
Закон № 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ», напомнила «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова, гарантирует получение медпомощи бесплатно при наступлении страхового случая, т. е. болезни. Санкции за неоказание бесплатной медицинской помощи, согласно ст. 19 закона № 323 «Об основах охраны здоровья», в случае смерти или причинения тяжкого вреда здоровью доходят вплоть до лишения свободы (ст. 124 Уголовного кодекса РФ), сказала «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Впрочем, по мнению Волковой, некоторые пациенты могут просто не знать о том, что государственная поликлиника предоставляет и платные услуги, расширяющие базовую программу ОМС.
За девять месяцев в РФ было получено 1097 жалоб на взимание денежных средств за оказанную медпомощь, предусмотренную программами ОМС, тогда как по итогам 2022 г. эта цифра составляла 1635, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Мониторинг ведет Федеральный фонд ОМС на основе данных территориальных фондов ОМС и собранных сведений страховых медорганизаций, представители которых анкетируют пациентов в поликлиниках, пояснил он.