До 15% российских школьников имеют легкие когнитивные расстройства

Детский психолог, специалист сервиса Alter Александра Бугаева пояснила «Ведомостям», что ЛКН – это незначительное ухудшение умственных способностей, которое, как правило, связано с повреждением головного мозга до или в первые недели после родов. При нарушении внимания ребенку может быть сложно сосредоточиться на объяснении учителя или одновременно слушать, писать и контролировать качество письма. «Также у детей с ЛКН зачастую снижена работоспособность: они быстрее утомляются и им непросто концентрироваться все 40 минут урока», – отметила эксперт, добавив, что, по ее наблюдениям, число детей с подобными нарушениями в последние годы заметно возросло. Расстройства такого типа у детей прежде всего могут быть связаны с избытком и интенсивностью современных информационных потоков, считает психолог Анна Крючкова. «В таких случаях лучше, если родители обнимают ребенка, читая ему вечером книжку, или просят его пересказать увиденное или прочитанное, показывают, как выделять главное и отличать второстепенное. Эти способы помогают естественно и без насилия обучать ребенка правильно концентрировать внимание и отсеивать лишнюю информацию», – добавила она.