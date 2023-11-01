До 15% российских школьников имеют легкие когнитивные расстройства

До 15% российских школьников имеют легкие когнитивные расстройстваВ школах нет системной методологической базы для работы с такими детьми, говорят эксперты
Распространенность легких когнитивных расстройств (ЛКН) среди российских школьников составляет 10–15%. Об этом заявил руководитель отдела развития мозга в онтогенезе, формирования когнитивных функций и нейробиологии НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 Георгий Каркашадзе на заседании координационного совета РАН и РАО «Здоровье и образование детей, подростков и молодежи». Исследование проводилось среди 1036 учащихся пятых классов в крупных городах.
Результаты исследования центра показали, что 7,5% школьников имеют несколько ЛКН-нарушений, 30% – находятся в зоне риска. «Мы предполагаем, что если к 7,5% добавить детей, у которых только одно из этих расстройств, то, по всей видимости, мы получим истинную распространенность ЛКН в 10–15%», – подчеркнул врач.
Каркашадзе указывает, что если игнорировать эти проблемы у детей, то со школы у них запускается «неблагоприятная цепочка». Она начинается со школьной неуспеваемости и дезадаптации и может закончиться асоциальным поведением, уголовными преступлениями, несостоятельностью в браке и низкой производительностью труда. «Это не тяжелая степень дефекта, дети и потом взрослые с ЛКН могут достичь определенного успеха. Наша роль в системе здравоохранения и просвещения – сделать так, чтобы они были счастливыми и успешными», – отметил он.
В системе образования, по мнению Каркашадзе, есть две главных проблемы для детей с ЛКН. Это скрытые и недиагностированные случаи расстройств, а вторая – отсутствие методологической базы для адаптации педагогических подходов к таким детям. На когнитивный потенциал школьников влияют образовательные требования и методология, правильное питание, качество зрения и цифровая активность, добавил он.
Каркашадзе также представил еще одно исследование НКЦ, в котором приняли участие 438 подростков из крупных городов. Его результаты показали наличие связи между цифровой активностью и нарушением когнитивных функций. Если подросток каждый день уделяет слишком много времени – около пяти часов – компьютерным играм или просмотру видео, это может привести к когнитивным нарушениям при скоростном чтении и понимании текста, а также к низкой успеваемости. В исследовании также отмечается, что при высокой компьютерной игровой активности в будние дни характерны худшие показатели успеваемости по алгебре, геометрии, литературе. Успеваемость по русскому языку ниже у девушек, часто проводящих время в социальных сетях, заключил эксперт.
К ЛКН относятся специфические расстройства речи, частичное нарушение процесса письма, трудности с точным или беглым распознаванием слов, нарушение мелкой моторики (дисграфия, дислексия и диспраксия соответственно), смешанные расстройства – эмоциональная возбудимость и неустойчивость, импульсивность в сочетании с демонстративностью или подозрительностью, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Детский психолог, специалист сервиса Alter Александра Бугаева пояснила «Ведомостям», что ЛКН – это незначительное ухудшение умственных способностей, которое, как правило, связано с повреждением головного мозга до или в первые недели после родов. При нарушении внимания ребенку может быть сложно сосредоточиться на объяснении учителя или одновременно слушать, писать и контролировать качество письма. «Также у детей с ЛКН зачастую снижена работоспособность: они быстрее утомляются и им непросто концентрироваться все 40 минут урока», – отметила эксперт, добавив, что, по ее наблюдениям, число детей с подобными нарушениями в последние годы заметно возросло. Расстройства такого типа у детей прежде всего могут быть связаны с избытком и интенсивностью современных информационных потоков, считает психолог Анна Крючкова. «В таких случаях лучше, если родители обнимают ребенка, читая ему вечером книжку, или просят его пересказать увиденное или прочитанное, показывают, как выделять главное и отличать второстепенное. Эти способы помогают естественно и без насилия обучать ребенка правильно концентрировать внимание и отсеивать лишнюю информацию», – добавила она.
Профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов отмечает, что тяжелые когнитивные расстройства (деменция или умственная отсталость) у детей по миру встречаются редко – около 1%. При этом у 10% детей из-за расстройств легкой степени могут возникать трудности с освоением школьной программы. «15% – это не страшная цифра, но общество, медицина и педагогика не должны выявлять таких детей. У них не должно стоять точного диагноза, их нужно как можно лучше ассимилировать и приучать к жизни», – считает профессор. Это не дефектные, а самые обычные люди, которые могут освоить любую профессию, заключил Власов.