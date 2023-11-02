Дело обвиняемых в подготовке теракта на Лубянке начали рассматривать по существу

После прокурора слово было предоставлено самим подсудимым. В зале присутствовала одна переводчица с таджикского языка на случай проблем с выражением их позиции. Все фигуранты однозначно отреагировали на обвинение прокуратуры – они заявляют о своей непричастности. «Вы говорите, я ездил туда-сюда на машине, а я водить не умею, и у меня прав нет», – заявил один из обвиняемых. При этом двое все-таки частично признали вину, но только в части публикации видео, где они присягнули на верность запрещенной организации. Доказательства против себя подсудимые считают фальсифицированными.