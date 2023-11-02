Дело обвиняемых в подготовке теракта на Лубянке начали рассматривать по существу

Дело обвиняемых в подготовке теракта на Лубянке начали рассматривать по существуШестеро подсудимых обвиняются в членстве в террористической ИГИЛ
Второй западный окружной военный суд в столице приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении шестерых человек, которых следствие считает членами террористической ячейки. На скамье подсудимых оказались пять уроженцев Таджикистана – Манучехр Буриев, Раджабал Буриев, Абдумалик Самиев, Самандар Тошмуродов, Абдукодир Тоиров – и Гаджимурад Гасаналиев из Дагестана.
Из оглашенного прокурором 1 ноября в суде обвинительного заключения следует, что обвиняемые являются участниками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).
В зависимости от роли и степени участия следствие вменяет фигурантам совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки), ч. 1 ст. 205.4 УК (организация террористического сообщества) и по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности). В случае если их вина будет доказана в суде по существу, то подсудимым грозит пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, подсудимые намеревались устроить взрыв самодельного устройства в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке в Москве, а после этого открыть огонь по прохожим. Своими преступными действиями, считают следователи, фигуранты хотели вынудить Россию вывести войска с территории Сирии. По словам прокурора Светланы Тарасовой, теракт должен был произойти 1 мая 2022 г. Указание об этом было получено от неизвестного Абу Джихада.
В суде представитель прокуратуры огласила сведения о том, что в первые два месяца весны прошлого года велась тщательная подготовка к преступлению. «В указанный период с соблюдением мер конспирации в Москве они вели тщательную подготовку, включая изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, приобретение огнестрельного оружия, собрали информацию о месте посягательства, путях следования к нему, охране и средствах защиты», – сказала Тарасова.
После прокурора слово было предоставлено самим подсудимым. В зале присутствовала одна переводчица с таджикского языка на случай проблем с выражением их позиции. Все фигуранты однозначно отреагировали на обвинение прокуратуры – они заявляют о своей непричастности. «Вы говорите, я ездил туда-сюда на машине, а я водить не умею, и у меня прав нет», – заявил один из обвиняемых. При этом двое все-таки частично признали вину, но только в части публикации видео, где они присягнули на верность запрещенной организации. Доказательства против себя подсудимые считают фальсифицированными.
В уголовном деле был седьмой фигурант. Его допросили по видеосвязи. Мероб Хаитов полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого давал изобличающие показания. Его дело было выделено в отдельное производство от общего и рассмотрено судом в особом порядке – без исследования доказательств. Ему уже назначено наказание по приговору в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 000 руб.