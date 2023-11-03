ФАДН предупреждало власти Дагестана о возможных провокациях

ФАДН предупреждало власти Дагестана о возможных провокацияхВ Агентстве по делам национальностей призывают не допустить погромов
Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) заранее предупредил дагестанские власти о возможных провокациях, но они не отреагировали должным образом. Об этом заявил начальник отдела по взаимодействию с религиозными объединениями управления мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия ФАДН Борис Корниенко. «Ведомости» направили запрос представителю главы Дагестана Сергея Меликова.
«Когда «Хамас» совершил свою террористическую акцию (имеется в виду атака на Израиль. – «Ведомости»), мы сразу в течение нескольких дней написали письмо во все субъекты: будьте готовы, что эта ситуация может быть использована для разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий. Конкретно в Дагестане: [ситуационный] центр заранее выявил активность и направил сообщение [в регион]», – рассказал Корниенко, выступая на сессии «Актуальные тенденции информационной войны: этноконфессиональный фактор» форума «Народы России». По его словам, «Дагестан – один из тех субъектов, который на большинство сообщений ситуационного центра не реагирует».
«Органы власти сейчас должны скооперироваться для того, чтобы не допустить повтора таких событий [как беспорядки в Дагестане]», – заявил руководитель ФАДН Игорь Баринов в кулуарах форума. По его мнению, риски повторения подобных провокаций «пока сохраняются». Баринов рассказал, что утром 2 ноября призывы к беспорядкам вновь начали публиковаться через новые ресурсы в других регионах. По его оценке, призывы были аналогичны тем, что распространялись через дагестанские Telegram-каналы, в частности «Утро Дагестана» (сейчас заблокирован).
Новые ресурсы «вроде бы никак не были аффилированы и связаны» с «Утром Дагестана», сказал Баринов. Руководитель ситуационного центра Михаил Мишин, выступая на форуме, добавил, что повестку «Утра Дагестана» «перехватили каналы, изначально ориентированные на Поволжье». «Сейчас идет раскрутка уже по ним», – сказал Мишин.
«Ситуация в Дагестане – это яркий пример, как западные оппоненты пытаются расшатать общественно-политическую стабильность в нашей стране, снизить уровень доверия населения к спецоперации», – добавил Баринов. Со стороны правоохранительного блока должна последовать жесткая реакция к подстрекателям и организаторам беспорядков, должны «показать себя» и религиозные, общественные организации, заключил он.
По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, спровоцировать людей к беспорядкам в Поволжье существенно сложнее. В Поволжье с начала ХХ в. сильна более модернистская традиция ислама, выше уровень социально-экономического развития и более развита вертикальная мобильность, сказал он. В частности, в регионах СКФО не занято большое количество молодых людей, которые чаще всего «продвигаются» через направленные на демонстрацию силы виды спорта, например через борьбу, сказал политолог.
Обернувшиеся жертвами беспорядки в Махачкале начались вечером 29 октября: толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы на фоне прибытия туда рейса из Тель-Авива. На борту, как позднее заявил генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, находились в основном женщины и дети. Работа аэропорта была парализована до середины дня 30 октября.
В ходе столкновений ранения получили девять сотрудников полиции. Всего же, по данным минздрава Дагестана, пострадало более 20 человек, из них 10 попали в больницы региона. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы на 1 ноября составило 15 человек.
Комментируя произошедшее, президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. По случаю массовых беспорядков 30 октября Путин провел в Ново-Огареве закрытое совещание с представителями Совбеза, правительства и руководством силовых ведомств.