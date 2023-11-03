ФАДН предупреждало власти Дагестана о возможных провокациях

«Когда «Хамас» совершил свою террористическую акцию (имеется в виду атака на Израиль. – «Ведомости»), мы сразу в течение нескольких дней написали письмо во все субъекты: будьте готовы, что эта ситуация может быть использована для разжигания межнациональных и межконфессиональных противоречий. Конкретно в Дагестане: [ситуационный] центр заранее выявил активность и направил сообщение [в регион]», – рассказал Корниенко, выступая на сессии «Актуальные тенденции информационной войны: этноконфессиональный фактор» форума «Народы России». По его словам, «Дагестан – один из тех субъектов, который на большинство сообщений ситуационного центра не реагирует».