Курчатовка и институт Дубны договорились о взаимном доступе к мегаустановкам

Курчатовка и институт Дубны договорились о взаимном доступе к мегаустановкамЭто позволит проводить совместные международные исследования
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) договорились о совместном использовании мегасайенс-инфраструктуры для проведения исследований. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на Академическом форуме молодых ученых стран Большой Евразии «Континент науки».
Ковальчук напомнил, что по указу президента Владимира Путина от 2019 г. был создан Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК, который расположен в Гатчине. Помимо Курчатовского института к центру присоединились научные организации Белоруссии, Узбекистана и Ирана. «Мы вчера достигли договоренности с Дубной о том, что члены [этой международной организации] получают доступ к установкам нашего центра, а наш – к их установкам. Таким образом, у нас сформирована единая уникальная система», – отметил он.
По словам Ковальчука, теперь организация носит название «Центр нейтронных, синхротронных и лазерных исследований». В ближайшие пять лет у России будет «самая совершенная в мире» сеть уникальных мегаустановок – нейтронные реакторы, рентгеновские источники, синхротроны, лазеры на свободных электронах, добавил он.
Ковальчук также рассказал молодым ученым об угрозах и вызовах, которые сейчас стоят перед человечеством. Они связаны с природоподобными технологиями – воспроизведением процессов живой природы в виде технических систем, интегрированных в естественный оборот. Примером таких технологий он назвал проект по зеленой атомной энергетике, которая является чистой и безуглеродной.
«У нас появляется возможность целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность человека. Оно делается по двум направлениям – биогенетическое и когнитивное», – подчеркнул Ковальчук. К когнитивному, как он пояснил, относится «воздействие на психофизическую сферу человека»: формирование заданного представления о действительности, регулирование жизнедеятельности организма, управление индивидуальным и массовым сознанием.
Далее Ковальчук пояснил, что считает все цветные революции, которые случались в странах ближнего зарубежья, примером по применению когнитивных технологий. «Я вас максимально оболванил, упростив образовательный процесс, раздал вам айфоны и повесил спутник. Затем вывел вас на улицы и уничтожил ваше же государство», – указал Ковальчук. Еще одним примером такой попытки он назвал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября.
Что такое мегасайенс-установки
Мегасайенс – крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы, а также название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в Национальном проекте «Наука». Самый знаменитый пример проекта класса мегасайенс – Большой адронный коллайдер, построенный на границе Швейцарии и Франции. Ускоритель заряженных частиц стал первым международным проектом такого масштаба. Крупный отечественный научный проект класса мегасайенс – это коллайдер NICA, который с 2013 г. строится в городе Дубне Московской области.
Природоподобные технологии также служат базой для создания «служебных людей»: они основаны на синтетической биологии и генетически модифицированных организмах (ГМО), продолжил он. «Что такое экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)? Вы покупаете живую матку и вставляете туда свой генетический материал. А искусственная матка – это инкубатор, куда вы можете вставить отредактированный генетический материал, чтобы создать служебного человека», – пояснил он. А чтобы «убрать» других, им навязывается идеология однополых браков и чайлдфри-движения, заключил Ковальчук.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков напомнил, что сегодня в России создается серия уникальных научных установок класса мегасайенс, которые дают возможность проводить передовые исследования ученым из других стран.💬 «Наука не имеет границ, и сегодня в очередной раз мы можем это увидеть. Форум собрал несколько сотен ученых из 14 стран мира, объединенных общим желанием развивать науку и технологии, обмениваться опытом и договариваться о совместных проектах», – добавил он.
Президент РАН, академик Геннадий Красников, в свою очередь, отметил, что Академия наук всегда была и сегодня остается открытой к сотрудничеству во благо науки и в интересах наших стран.