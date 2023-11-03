Курчатовка и институт Дубны договорились о взаимном доступе к мегаустановкам

Ковальчук напомнил, что по указу президента Владимира Путина от 2019 г. был создан Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК, который расположен в Гатчине. Помимо Курчатовского института к центру присоединились научные организации Белоруссии, Узбекистана и Ирана. «Мы вчера достигли договоренности с Дубной о том, что члены [этой международной организации] получают доступ к установкам нашего центра, а наш – к их установкам. Таким образом, у нас сформирована единая уникальная система», – отметил он.