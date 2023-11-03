IT-бизнесмены получили до семи лет колонии по делу о хищении средств ДИТ Москвы

В мае 2023 г. был вынесен еще один приговор по делу о хищении на госконтрактах с «Ай-Теко». «Коммерсантъ» писал, что суд в Москве приговорил к пяти годам условно и штрафу в 500 000 руб. бизнесменов Курбана Абаева и Анатолия Бокова, обвиняемых в хищении порядка 76 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны. Уточняется, что Абаев и Боков закупали в Китае биометрические терминалы и поставляли Минобороны системы контроля управления доступом и заказа питания (СКУ ДиЗП). Уголовное дело было возбуждено в 2019 г. после нескольких жалоб на проблемы с терминалами.