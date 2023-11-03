IT-бизнесмены получили до семи лет колонии по делу о хищении средств ДИТ Москвы

IT-бизнесмены получили до семи лет колонии по делу о хищении средств ДИТ МосквыСуд признал их виновными в присвоении почти 400 млн рублей на госконтрактах
Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении троих предпринимателей по уголовному делу о хищении средств департамента информационных технологий Москвы на сумму свыше 397 млн руб. Двоим назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, одному – 6,5 года.
Судья Ирина Зорина признала виновными бывшего сотрудника компании «Ай-Теко» Игоря Колпакова и Андрея Шмитько, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий, а также начальника управления ГБУ города Москвы «Информационный город» Олега Филимонова в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Филимонов и Шмитько получили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Колпаков – на полгода меньше.
Судебный процесс по существу в Замоскворецком суде длился с апреля 2022 г.
Суд и следствие установили, что с 2018 по 2019 г. Колпаков, Шмитько и Филимонов в рамках исполнения государственного контракта на обеспечение рассылки СМС-сообщений пользователям социально значимых сервисов похитили бюджетные средства департамента информационных технологий Москвы.
Их мошенничество заключалось в обеспечении искусственного завышения начальной цены контракта, а также проведении торгов в отсутствие реальной конкуренции и завышении показателей в отчетах. По оценке Следственного комитета России, в результате их незаконных действий департаменту информационных технологий Москвы был причинен ущерб на сумму свыше 397 млн руб.
В рамках уголовного дела у фигурантов были арестованы недвижимость, ценные бумаги, автомобили и деньги.
Сторона защиты отказалась от комментариев.
В мае 2023 г. был вынесен еще один приговор по делу о хищении на госконтрактах с «Ай-Теко». «Коммерсантъ» писал, что суд в Москве приговорил к пяти годам условно и штрафу в 500 000 руб. бизнесменов Курбана Абаева и Анатолия Бокова, обвиняемых в хищении порядка 76 млн руб. при выполнении госконтракта для Минобороны. Уточняется, что Абаев и Боков закупали в Китае биометрические терминалы и поставляли Минобороны системы контроля управления доступом и заказа питания (СКУ ДиЗП). Уголовное дело было возбуждено в 2019 г. после нескольких жалоб на проблемы с терминалами.
В 2015 г. Минобороны через подрядчика заключило контракт с «Ай-Теко» на поставку 602 комплектов. Всего на закупку и внедрение этой системы из бюджета было выделено свыше 677 млн руб. После этого компания в качестве субподрядчика привлекала фирму «Сонда технолоджи», главой которой был Боков. По версии следствия, Абаев, возглавлявший департамент комплексных проектов компании «Сервионика» («дочка» «Ай-Теко»), сговорился с Боковым. В результате «Сонда технолоджи» поставила «Ай-Теко» датчики считывания отпечатка пальца и программное обеспечение по завышенной на 76 млн руб. цене.