Вынесен первый приговор в Москве по делу об убийстве Дарьи Дугиной

На скамье подсудимых вместе с Рыбиным был второй фигурант – Даниил Чоудхури, который занимался так называемым пробивом данных. Суд и следствие установили, что в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 руб. Чоудхури, в свою очередь, отправил их организаторам преступления. Он получил год колонии, взят под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники.