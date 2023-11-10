Газета
Общество

Вынесен первый приговор в Москве по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Причастный к теракту полицейский получил четыре года колонии
Яна Суринская
Кристина Кормилицына / РИА Новости

Нагатинский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, который помог организаторам теракта против журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные. Судья Наталья Борисенко признала его виновным по ч. 1, 2 ст. 137 УК (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Рыбин приговорен к четырем годам колонии общего режима.

На скамье подсудимых вместе с Рыбиным был второй фигурант – Даниил Чоудхури, который занимался так называемым пробивом данных. Суд и следствие установили, что в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 руб. Чоудхури, в свою очередь, отправил их организаторам преступления. Он получил год колонии, взят под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники.

В судебном процессе принимал участие отец погибшей – консервативный философ Александр Дугин. В начале процесса он потребовал провести разбирательство в общем порядке с полным исследованием доказательств. Прокурор поддержал просьбу Дугина, хотя изначально ожидалось, что процесс все-таки пройдет в особом порядке, поскольку подсудимые признали вину и сотрудничали со следствием.

В рамках уголовного дела Дугин признан потерпевшим. Он заявлял, что подобные преступления, особенно во время проведения специальной военной операции на Украине, подрывают авторитет государства и доверие к правоохранительным органам.

Приговор в законную силу пока не вступил. У стороны защиты есть возможность обжаловать наказание в апелляционной инстанции.

Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ под контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.

В мае 2023 г. Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Судья Нина Панарина признала их виновными в подделке документов на автомобиль «Мини Купер». Именно на этой машине пересекла российскую границу гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие считает исполнительницей убийства.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «будет продолжать убивать».

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, Вовк после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно заключил ее под стражу. Вовк объявлена в международный розыск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных