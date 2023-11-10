Вынесен первый приговор в Москве по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Вынесен первый приговор в Москве по делу об убийстве Дарьи ДугинойПричастный к теракту полицейский получил четыре года колонии
Нагатинский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, который помог организаторам теракта против журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные. Судья Наталья Борисенко признала его виновным по ч. 1, 2 ст. 137 УК (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Рыбин приговорен к четырем годам колонии общего режима.
На скамье подсудимых вместе с Рыбиным был второй фигурант – Даниил Чоудхури, который занимался так называемым пробивом данных. Суд и следствие установили, что в период с февраля по апрель 2022 г. Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 руб. Чоудхури, в свою очередь, отправил их организаторам преступления. Он получил год колонии, взят под стражу в зале суда – конвой надел на него наручники.
В судебном процессе принимал участие отец погибшей – консервативный философ Александр Дугин. В начале процесса он потребовал провести разбирательство в общем порядке с полным исследованием доказательств. Прокурор поддержал просьбу Дугина, хотя изначально ожидалось, что процесс все-таки пройдет в особом порядке, поскольку подсудимые признали вину и сотрудничали со следствием.
В рамках уголовного дела Дугин признан потерпевшим. Он заявлял, что подобные преступления, особенно во время проведения специальной военной операции на Украине, подрывают авторитет государства и доверие к правоохранительным органам.
Приговор в законную силу пока не вступил. У стороны защиты есть возможность обжаловать наказание в апелляционной инстанции.
Расследованием уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ под контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.
В мае 2023 г. Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Судья Нина Панарина признала их виновными в подделке документов на автомобиль «Мини Купер». Именно на этой машине пересекла российскую границу гражданка Украины Наталья Вовк, которую следствие считает исполнительницей убийства.
Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «будет продолжать убивать».
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. По данным ведомства, Вовк после совершения убийства выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября суд в Москве заочно заключил ее под стражу. Вовк объявлена в международный розыск.