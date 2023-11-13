Суд 14 ноября огласит приговор брату Елены Батуриной по делу о мошенничестве

Сам Батурин в Гагаринском суде заявлял, что его уголовное преследование стало результатом недопонимания между ним и его сестрой. По его словам, работая в «Интеко», он обладал теми же правами по подписанию бумаг, что и Батурина. В конце декабря 2005 г. его со скандалом уволили из «Интеко». Батурин рассказывал, что в 2010 г., когда президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку, он узнал, что сестра уехала из России и собирается продать «Интеко», не вернув ему те акции, которые, по его словам, ему принадлежат. В 2021 г. Батурин также обращался в Тверской суд о взыскании с сестры задолженности в размере свыше 13 млрд руб. Суд тогда отказал ему в удовлетворении исковых требований, впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.