Суд 14 ноября огласит приговор брату Елены Батуриной по делу о мошенничестве

Суд 14 ноября огласит приговор брату Елены Батуриной по делу о мошенничествеБизнесмен свою вину не признает
В Москве завершился судебный процесс над бизнесменом Виктором Батуриным. Бывшего вице-президента компании «Интеко» и брата вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК).
Уголовное дело в отношении Батурина было возбуждено летом 2021 г. Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета России.
Следователи задержали бизнесмена 1 июля 2021 г. и провели в его доме обыск. На следующий день Батурин был арестован. Спустя год судья Симоновского суда Москвы Светлана Туманина приступила к рассмотрению уголовного дела по существу.
С заявлением о возможном совершении Батуриным преступления в правоохранительные органы обратилась его сестра. Елена Батурина посчитала, что ее брат предоставил поддельные документы в суд по вопросу о его доле в компании крупного российского застройщика «Интеко» и компенсации за эту долю. Речь идет о разбирательстве по иску в арбитражном суде, где он представил документы о 25%-ной доле акций, которые представители строительной компании посчитали поддельными.
В ходе прений сторон, которые прошли 27 октября, государственный обвинитель заявил, что считает вину Батурина доказанной, и запросил для него наказание в виде 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Согласно судебной картотеке, Симоновский суд Москвы огласит приговор Батурину 14 ноября. Подсудимый свою вину не признает.
«Ведомости» направили запрос в «Интеко».
Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. Первый раз он был осужден к условному сроку в 2011 г. по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в Москве. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве с векселями компании «Интеко». Он пытался продать векселя «Интеко-агро» и «Интеко» английскому предпринимателю за 5,5 млрд руб., писал тогда «Коммерсантъ». По совокупности приговоров Батурину было назначено наказание в виде семи лет колонии и штрафа в размере 700 000 руб.
Сам Батурин в Гагаринском суде заявлял, что его уголовное преследование стало результатом недопонимания между ним и его сестрой. По его словам, работая в «Интеко», он обладал теми же правами по подписанию бумаг, что и Батурина. В конце декабря 2005 г. его со скандалом уволили из «Интеко». Батурин рассказывал, что в 2010 г., когда президент Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку, он узнал, что сестра уехала из России и собирается продать «Интеко», не вернув ему те акции, которые, по его словам, ему принадлежат. В 2021 г. Батурин также обращался в Тверской суд о взыскании с сестры задолженности в размере свыше 13 млрд руб. Суд тогда отказал ему в удовлетворении исковых требований, впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
«Интеко» была создана Еленой и Виктором Батуриными, компания считалась одним из крупнейших строителей жилья в Москве. После отставки Лужкова ее приобрел владелец Бинбанка Микаил Шишханов за $1,2 млрд. Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст».
В конце декабря 2022 г. банк продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошло семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства. Сейчас у объединенной компании, получившей название «Sminex-Интеко», в активной стройке 175 158 кв. м жилья, по данным Единого ресурса застройщиков.