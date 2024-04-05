Интенсивный рост рождаемости третьих и последующих детей замедлился в России

Интенсивный рост рождаемости третьих и последующих детей замедлился в РоссииКаждая четвертая женщина, которая становилась матерью, имела уже как минимум двух детей
В России многодетные семьи становятся заметными для общества, хотя к 2032 г. ожидается плавное снижение интенсивности рождений третьего и четвертого ребенка. Об этом говорится в исследовании центра «Институт социального анализа и прогнозирования» (ИнСАП) РАНХиГС (Президентская академия), которое есть в распоряжении «Ведомостей». 22 января вице-премьер Татьяна Голикова отмечала на презентации Года семьи, что количество семей с тремя и более детьми «за последние пять лет» увеличилось в России на 27%, их число составляет 2,3 млн. Нужно стараться, чтобы семей с детьми «было больше» и чтобы «семьям в нашей большой стране жилось комфортно», говорила она.
За период с 1970 г. в России динамика суммарного коэффициента третьих и последующих рождений (СКР 3+) характеризовалась чередующимися взлетами и падениями. К началу 1970-х гг. показатель находился на уровне почти 400 рождений, но быстро снизился до 255 к 1980 г. В период активизации советской семейно-демографической политики СКР 3+ возрос до 383 (пик пришелся на 1987 г.), но на фоне последующего социально-экономического кризиса упал до 155 (1993 г.).
Низкое плато длилось до 2006 г., после чего набрал силу восходящий тренд: в 2021 г. СКР 3+ составил 372 рождения на 1000 женщин репродуктивных возрастов. Вместе с тем в последние годы на фоне снижения первых и вторых рождений вклад третьих и последующих существенно вырос – до 25%, это максимальное значение за представленный период наблюдений. Это значит, что каждая четвертая женщина, которая становилась матерью в 2021–2022 гг., имела уже как минимум двух детей. В исследовании РАНХиГС говорится, что СКР 3+ составил в России в 2023 г. 360 на 1000 женщин.
В среднесрочной перспективе, как считают эксперты РАНХиГС, ожидается сохранение достаточно высокой по общеевропейским меркам интенсивности рождаемости высоких порядков. Многодетные семьи становятся заметными в обществе: согласно данным опроса ИнСАПа, по сравнению с 2020 г. в 2023 г. выросла доля респондентов, считающих, что в России стало больше многодетных семей (с 35,4 до 42,2%). При этом доля считающих, что таких семей стало меньше, снизилась с 42,9 до 33,7%.
Ведущий научный сотрудник ИнСАПа Алла Макаренцева пояснила «Ведомостям», что сложнее всего стимулировать рождение первых детей. Оно тесно связано с формированием стабильного брачно-партнерского союза, а также с ценностными установками и приоритетами. Условия перехода к многодетности, как отмечает эксперт, остаются недоизученными.
Где коэффициент рождаемости схож с Российским?
Схожий уровень наблюдается в Канаде (330 в 2019 г.), Венгрии (320 в 2020 г.), Финляндии и Швеции (по 305 в 2022 г.). К развитым странам с более высоким уровнем рождений высоких порядков относится Ирландия (410 в 2020 г.), Эстония (420 в 2019 г.), Исландия (445 в 2021 г.), США (490 в 2021 г.). Многие развитые страны демонстрируют более низкие уровни рождаемости третьих и последующих детей: 160 в Испании (2021 г.), 200 в Болгарии (2021 г.), 290 в Нидерландах (2019 г.) и Норвегии (2021 г.) и проч.
Суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину (СКР) в России снизился до 1,41 по итогам 2023 г., писал РБК со ссылкой на предварительную оценку Росстата. Более низкий коэффициент в последний раз был зафиксирован в России в 2006 г. (1,31). Несмотря на то что показатель стал минимальным за последние годы, по сравнению с 2022 г. он снизился ненамного – тогда значение равнялось 1,42. Для воспроизводства населения коэффициент рождаемости на одну женщину должен составлять не менее 1,7.
«Есть гипотезы, что здесь нарастает важность того, как общество относится к многодетным семьям, какие есть инфраструктурные условия для воспитания большого числа детей в семье, как организовано социальное взаимодействие семей разных типов», – указала Макаренцева. Те, кто идет сейчас на рождение третьего ребенка, и те, кто планирует первенца, – это принципиально разные поколения с разным жизненным путем, подчеркивает Макаренцева.
Число вторых детей в расчете на одну женщину в 2023 г., по данным Росстата, тоже немного снизилось – до 0,44 после 0,46 годом ранее. Зато коэффициент рождаемости третьих и последующих детей вырос – с 0,36 в 2022 г. до 0,37 в 2023 г. В 2022 г. средний возраст матери при рождении третьего ребенка был 31,9 года, четвертого – 33 года.
Сейчас в России рождаемость стабилизировалась и нет резких скачков вверх или вниз, считает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» в РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. Вместе с этим эксперт отметила, что молодых женщин в России мало. «В возраст благоприятного репродуктивного поведения вошли те, кто рождался в конце 1990-х и в начале 2000-х гг., когда был провал в рождаемости», – отметила она.
Егорова предложила делать ставку на женщин 30–35 лет и повышать рождаемость за счет вторых, третьих и четвертых детей. По мнению эксперта, больше всего детей рождается в национальных республиках. Этому способствует изначально высокая рождаемость, связанная с местными традициями, а также дополнительные региональные программы по поддержке молодых семей.