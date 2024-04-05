Интенсивный рост рождаемости третьих и последующих детей замедлился в России

Низкое плато длилось до 2006 г., после чего набрал силу восходящий тренд: в 2021 г. СКР 3+ составил 372 рождения на 1000 женщин репродуктивных возрастов. Вместе с тем в последние годы на фоне снижения первых и вторых рождений вклад третьих и последующих существенно вырос – до 25%, это максимальное значение за представленный период наблюдений. Это значит, что каждая четвертая женщина, которая становилась матерью в 2021–2022 гг., имела уже как минимум двух детей. В исследовании РАНХиГС говорится, что СКР 3+ составил в России в 2023 г. 360 на 1000 женщин.