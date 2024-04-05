Закон об отходах дополнят главой о выявлении и ликвидации нелегальных свалок

Поводом к проверке в КС нескольких норм законов стали жалобы администраций г. Кодинска Красноярского края и Новосибирского района Новосибирской области. Муниципалитеты были не согласны с тем, что их заставляют убирать свалки на принадлежащих государству территориях, поскольку у них нет на это финансирования. Сначала суды сочли, что поскольку местные власти распоряжаются госземлями, то они должны нести ответственность за них. Заявители в итоге дошли до КС, который в своем постановлении разрешил муниципалитетам не платить за уборку бесхозных свалок на неразграниченных земельных участках, которые находятся в госсобственности. Но суд подчеркнул, что поскольку ликвидация несогласованных свалок имеет общегосударственное значение, то в решении этой проблемы должны участвовать все уровни власти. Он также предписал законодателям внести изменения в правовое регулирование, прописав, как определить, кому принадлежит нелегальная свалка, и источники финансирования по ликвидации.