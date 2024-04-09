Муниципалитетам придется самостоятельно добиваться выплат от должников по ЖКХ

В 2020 г. вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и член комитета по труду Андрей Исаев внесли в Госдуму еще одну поправку, которая должна была полностью убрать коллекторов с рынка: по данным авторов законопроекта, несмотря на запрет, коллекторы работают по агентским договорам и договорам комиссии. Законопроектом устанавливается прямой запрет для управляющих ком­паний, ТСЖ и жилищных кооперативов на заключение с коллекторами дого­воров о возврате просроченной задолженности по внесе­нию платы за жилое помещение и коммунальные услуги или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности. Первое чтение законопроекта прошло в 2021 г. Ко второму чтению (9 апреля 2024 г.) в тексте и появится дополнительная норма, одобренная комитетом. Наймодатели – это, как правило, государственные или муниципальные органы, предоставляющие квартиры по договору социального найма, пояснил «Ведомостям» юрист в сфере ЖКХ Роман Иванов. По его словам, очень «проблематично» работать с дебиторской задолженностью, она в сфере ЖКХ «колоссальная». Переуступка же права требования – это один из инструментов, который применялся для взыскания задолженности, добавил он. «Это законный инструмент, а меня как собственника – муниципалитет или государство – этого права лишают. Я считаю, что это не совсем обоснованно», – сказал Иванов.