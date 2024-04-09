Муниципалитетам придется самостоятельно добиваться выплат от должников по ЖКХ

Муниципалитетам придется самостоятельно добиваться выплат от должников по ЖКХТакие ограничения уже есть для ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний
Собственники жилого помещения по договору социального найма (т. е. госорганы или муниципалитеты) будут не вправе уступать требование по возврату просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам и кредиторам. Эта норма будет распространяться на наймодателей по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Соответствующее дополнение ко второму чтению законопроекта о поправках в ст. 155 Жилищного кодекса 3 апреля одобрил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, обратили внимание «Ведомости».
Еще в 2019 г. Госдума приняла закон, запретивший коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ, передав это право профессиональным участникам рынка, в частности управляющим и ресурсоснабжающим организациям, товариществу собственников жилья (ТСЖ) и жилищным кооперативам. «Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Законом мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», – говорил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В 2020 г. вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и член комитета по труду Андрей Исаев внесли в Госдуму еще одну поправку, которая должна была полностью убрать коллекторов с рынка: по данным авторов законопроекта, несмотря на запрет, коллекторы работают по агентским договорам и договорам комиссии. Законопроектом устанавливается прямой запрет для управляющих компаний, ТСЖ и жилищных кооперативов на заключение с коллекторами договоров о возврате просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги или наделение их соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности. Первое чтение законопроекта прошло в 2021 г. Ко второму чтению (9 апреля 2024 г.) в тексте и появится дополнительная норма, одобренная комитетом. Наймодатели – это, как правило, государственные или муниципальные органы, предоставляющие квартиры по договору социального найма, пояснил «Ведомостям» юрист в сфере ЖКХ Роман Иванов. По его словам, очень «проблематично» работать с дебиторской задолженностью, она в сфере ЖКХ «колоссальная». Переуступка же права требования – это один из инструментов, который применялся для взыскания задолженности, добавил он. «Это законный инструмент, а меня как собственника – муниципалитет или государство – этого права лишают. Я считаю, что это не совсем обоснованно», – сказал Иванов.
Теперь, например, органы местного самоуправления, которые не могут взять с должников деньги, не смогут продать эти долги коллекторам, банкам или другим сторонним организациям, пояснила «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Они будут вынуждены заниматься этими долгами сами, может, привлекая каких-то специалистов по договору или по конкурсу», – добавила она.
Если пропущен срок исковой давности, который составляет три года, то по закону можно списывать коммунальные долги, чем пользуются некоторые должники, обращаясь для этого в суд, говорит член экспертного совета по ЖКХ при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. «В некоторых случаях требуется некий барьер, чтобы те, кто предоставляет услуги, вовремя обращались с взысканием и вообще занимались задолженностью, т. е. не копили долги в течение длительного периода», – сказала она в беседе с «Ведомостями». Предложенная инициатива простимулирует органы власти и управляющие компании вовремя заниматься «своей прямой обязанностью», считает Вепрецкая.