Получившим ранения работникам ФСИН могут разрешить возвращаться на службу

Выплаты по ранению на СВО

ФСИН разработала проект ведомственного приказа о выплатах сотрудникам за участие в спецоперации. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае ранения в зоне спецоперации сотрудникам ФСИН предлагается назначить единовременную выплату в размере 3 млн руб. А в случае гибели родственники (супруг/супруга, родители и дети) смогут получить 5 млн руб.

Выплаты не распространяются на работников, имеющих «специальные звания». Этот перечень включает 18 должностей, среди которых рядовые, сержанты, лейтенанты и др.

Приказ ФСИН разработан во исполнение указа президента «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» от 11 марта. В отдельные категории лиц входят представители силовых структур и гражданского персонала Минобороны.

В президентском указе содержится прямое указание ФСИН, МВД, Федеральной службе судебных приставов, Государственной фельдъегерской и Федеральной таможенной службам определить порядок и условия выплат тем, кто проходит военную службу с 24 февраля 2022 г. МВД разместило проект приказа 2 апреля, служба приставов – 29 марта.