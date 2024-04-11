Получившим ранения работникам ФСИН могут разрешить возвращаться на службу

Получившим ранения работникам ФСИН могут разрешить возвращаться на службуРабочая группа по СВО предлагает заключать краткосрочные контракты с ФСИН без испытательного срока
Сенаторы и депутаты из рабочей группы по спецоперации внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий для сотрудников Федеральной службы исполнения наказания после получения травмы при исполнении обязанностей в зоне боевых действий возвращаться к работе в уголовно-исполнительную систему (УИС), рассказал глава рабочей группы, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он пояснил, что сейчас многие сотрудники системы участвуют в спецоперации, но, получив ранения, зачастую не могут вернуться к работе из-за отводов медкомиссий. «Внесенные изменения позволят им это сделать. Они смогут занимать должности с учетом характера их травм и состояния здоровья», – заключил Турчак.
В пояснительной записке говорится, что проектом предлагается возможность заключения краткосрочных контрактов на прохождение службы в УИС, для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях. Максимальный срок краткосрочного контракта может доходить до одного года. Такое право будет предоставлено лицам, ранее проходившим службу в УИС, другим сотрудникам силовых структур или имеющим воинские звания без испытательного срока.
Близкий к силовым структурам источник пояснил «Ведомостям», что такая инициатива может быть связана с кадровым голодом в системе ФСИН. В случае принятия такого проекта, продолжил собеседник, бывшие сотрудники, которые хотят вернуться к работе и подзаработать, смогут восполнить эту нехватку. По его словам, краткосрочные контракты – более безопасная форма для пребывания в зоне СВО в целях исполнения служебных обязанностей, поскольку в этом случае люди точно знают, когда оттуда смогут вернуться.
Кроме того, следует из пояснительной записки, предлагается исключить предельный возраст поступления на службу в УИС.
Выплаты по ранению на СВО
ФСИН разработала проект ведомственного приказа о выплатах сотрудникам за участие в спецоперации. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае ранения в зоне спецоперации сотрудникам ФСИН предлагается назначить единовременную выплату в размере 3 млн руб. А в случае гибели родственники (супруг/супруга, родители и дети) смогут получить 5 млн руб.
Выплаты не распространяются на работников, имеющих «специальные звания». Этот перечень включает 18 должностей, среди которых рядовые, сержанты, лейтенанты и др.
Приказ ФСИН разработан во исполнение указа президента «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» от 11 марта. В отдельные категории лиц входят представители силовых структур и гражданского персонала Минобороны.
В президентском указе содержится прямое указание ФСИН, МВД, Федеральной службе судебных приставов, Государственной фельдъегерской и Федеральной таможенной службам определить порядок и условия выплат тем, кто проходит военную службу с 24 февраля 2022 г. МВД разместило проект приказа 2 апреля, служба приставов – 29 марта.
21 марта на итоговой коллегии директор ФСИН Аркадий Гостев заявил, что за прошлый год более 1600 бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы вступили в армию и участвуют в специальной военной операции. Из них 157 погибли, отметил он. По словам Гостева, служба проводит различные формы мероприятий по оказанию содействия Вооруженным силам на достижение результатов специальной военной операции.
Второй собеседник, близкий к ФСИН, подтвердил «Ведомостям», что это решение призвано уменьшить неукомплектованность, от которой сильно страдает служба из-за низких зарплат. Источник напомнил, что на коллегии Гостев также пожаловался на некомплект в 2023 г.: «Некомплект увеличился почти на 4%, выйдя к серьезной отметке – 19%». Глава ФСИН попросил правительство увеличить зарплату сотрудникам.
«Ведомости» направили запрос во ФСИН.
В подготовке материала участвовали Алексей Никольский и Дарья Артемова