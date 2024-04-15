Татарстан просит обеспечить закупку лекарств от редких болезней всем регионам

Татарстан просит обеспечить закупку лекарств от редких болезней всем регионамГоссовет республики не устраивает, что сейчас эти полномочия лежат на бюджетах субъектов
Государственный совет Татарстана обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан». Заявитель оспаривает положения, предусматривающие обязанность российских субъектов обеспечивать граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний. Устранение правового пробела «будет иметь решающее значение для достижения национальных целей сокращения смертности и сохранения жизни больным с тяжелыми заболеваниями», утверждают авторы документа.
КС принял эту жалобу к рассмотрению. «Ведомости» ознакомились с ее содержанием.
Интересы Госсовета Татарстана в КС будет представлять министр юстиции республики Рустем Загидуллин. В поданной жалобе говорится, что имеющийся сегодня механизм закупки препаратов за счет средств регионального бюджета не является эффективным, поскольку многие пациенты не могут получить препараты даже на основании вступившего в законную силу решения суда. Заявитель хочет внесения изменений в законодательство, согласно которым обязанность по обеспечению жизненно важными лекарственными средствами была бы возложена на федеральный бюджет.
Госсовет Татарстана указывает в жалобе, что пациенты в субъектах с дефицитом бюджета оказываются менее защищенными, ведь при отсутствии лечения может произойти прогрессирование редкого заболевания, приводящее к инвалидизации и смерти. То есть, следует из текста, наличие 89 региональных «орфанных» подходов к организации медпомощи приводит к зависимости жизни пациента от политики конкретного субъекта и ожиданию федеральной поддержки.
Кроме того, отсутствие в регионах единого подхода к медобеспечению порождает возникновение «лекарственной миграции»: семьи вынуждены переезжать в другой город для должного ухода и получения лекарств, утверждается в тексте. Например, так вынуждены поступать взрослые пациенты старше 19 лет со спинальной мышечной атрофией, для терапии которой требуется закупка одного из самых дорогих препаратов в мире – спинразы (5,13 млн руб. за упаковку в РФ), говорил «Ведомостям» директор благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» Александр Курмышкин.
Госсовет Татарстана, как субъект законодательной инициативы, мог бы инициировать изменения через Госдуму, но предпочел запрос в КС, обратил внимание эксперт в области конституционного права Иван Брикульский. Сейчас в КС чаще всего обращаются граждане, тогда как практика «конституционных споров» между Федерацией и субъектами, казалось бы, ушла в прошлое, пояснил он. Татарстан пытается защитить сразу две основы правового государства – федерализм и «маленького человека», полагает Брикульский. Тем интереснее, что ответит КС, говорит он.
Сколько в РФ пациентов с орфанными заболеваниями
По данным Росздравнадзора, по 17 орфанным заболеваниям на конец 2023 г. в федеральный регистр было включено 21 444 пациента (годом ранее – 22 218 человек). Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. При этом, как отмечает служба в информационно-аналитической записке к заседанию экспертного совета по орфанным заболеваниям в Госдуме 1 февраля 2024 г., в прошлом году амбулаторно лекарства и спецпитание на сумму 23,3 млрд руб. получило 22 636 человек. Всего же в перечень орфанных заболеваний входит 214 болезней.
Если КС признает правоту заявителя, то косвенно подтвердит, что сужение автономии субъектов не всегда было оправданным, если признает правоту Федерации – заставит регион выполнять то, что он объективно не сможет [по мнению заявителя] реализовать, считает Брикульский. Впрочем, полагает эксперт, возможен и более простой вариант: КС может заявить, что не в состоянии оценивать финансовую эффективность и расходы бюджетов, так как это не входит в сферу его полномочий.
Бюджет многих субъектов носит дотационный характер, потому граждане, страдающие редкими заболеваниями, остаются [исходя из нормы закона] без должной поддержки, считает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. По словам адвоката, в условиях, когда для борьбы с болезнью важна каждая минута, гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы добиться получения важных лекарственных средств. «Суды, как правило, принимают решения в пользу истцов, но даже это может не помочь, поскольку субъект остается в ситуации нехватки средств», – отметил он.
Проблему нагрузки на региональные бюджеты поднимала и Счетная палата, писали 7 марта «Ведомости» со ссылкой на отчет контрольного органа за 2023 г. В нем аудиторы предложили передать полномочия по обеспечению препаратами пациентов с орфанными заболеваниями с регионального на федеральный уровень.
Обращение представителей недотационного Татарстана в КС может быть связано с ростом общих расходов на здравоохранение, напомнил «Ведомостям» проректор Финансового университета Александр Сафонов. «Если в регионе большое количество безработных и пожилых, это приводит к тому, что субъект несет очень высокие расходы по этому направлению», – пояснил он. При этом средства на ОМС не рассчитаны на закупку препаратов для лечения орфанных заболеваний, которые требуют закупок дорогостоящих препаратов, говорит Сафонов.
В 2021 г. был создан фонд «Круг добра» для обеспечения детей с орфанными заболеваниями до 19 лет включительно бесплатными препаратами (включая не зарегистрированные в России). Он закупает лекарства по 92 заболеваниям. Не найдя средств в бюджете ФОМС, был выбран дополнительный источник финансирования фонда за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год, пояснил Сафонов.
«Если федеральный центр признает необходимость дополнительного финансирования лечения детей с орфанными заболеваниями, то откуда субъекту взять деньги на больший контингент – в возрасте от 19 и старше. <...> Регионы стоят перед выбором, кого лечить: граждан с обычными заболеваниями или орфанников», – сказал Сафонов.
В 2022 г. расходы республиканского бюджета на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями составили 1,7 млрд руб., включая субвенции по ряду заболеваний из федерального бюджета (цитата по «Коммерсанту»). С 2019 г. в регионе терапию получили 384 человека.
«Ведомости» направили запросы в правительство РФ, Минздрав и Госсовет Татарстана.