Отец и друг подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве были задержаны

Отец и друг подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве были задержаныВ настоящее время СК проводит обыски
В Москве задержаны отец и друг подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – заявила она (цитата по «РИА Новости»).
Иванова добавила, что следствие совместно с оперативными службами проводит обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из его окружения. Также проверяется законность получения обвиняемым и его родственниками гражданства России.
17 апреля на юго-востоке Москвы произошло убийство после конфликта. Конфликт разгорелся из-за того, что припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана сделали замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший – москвич 24 лет – погиб в медицинском учреждении от полученных ран. В СК сообщали, что обвиняемый находился на территории России нелегально.
По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел в Люблине. Брошенный автомобиль «БМВ», на котором подозреваемый скрылся, был обнаружен на улице Новороссийской. Судя по фото в Telegram-канале ведомства, в нем был найден нож. На улице Верхние Поля позже был обнаружен еще один автомобиль, на котором мог скрыться подозреваемый.
Ранее 18 апреля председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования и установленных по данному делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).