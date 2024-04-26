Сбербанк предложил серьезно изменить банкротное законодательство

Сбербанк предложил серьезно изменить банкротное законодательствоСреди идей банка отмена процедуры наблюдения и появление голландских аукционов
Сбербанк видит необходимость повышения эффективности банкротства компаний и предлагает внести ряд изменений в законодательство, рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Евгений Акимов 25 апреля на конференции «Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты». Среди идей банка – сделать процедуру наблюдения необязательной, перейти к модели голландского аукциона при продаже имущества и позволить создавать на базе активов должника ООО, а не только АО. Такой подход сократит срок нахождения предприятий в банкротстве почти на год, снизит процедурные затраты и повысит возвратность активов в экономику, уверен Акимов.
В последние годы есть тенденция к росту сроков прохождения разных стадий банкротства компаний – наблюдения, когда определяется стоимость активов должника и вырабатывается стратегия по погашению долгов, и конкурсного производства, в ходе которого имущество распродают, отмечает Акимов. По данным Федресурса, средняя длительность наблюдения с 2019 г. выросла на 38 дней до 229 дней в 2023 г., а конкурсного производства – на 372 дня до 1124 дней. С учетом инфляции это «серьезное» снижение стоимости возвращаемых в хозяйственный оборот средств, оценивает Акимов.