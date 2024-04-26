/ Общество

Сбербанк предложил серьезно изменить банкротное законодательство

Среди идей банка отмена процедуры наблюдения и появление голландских аукционов
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк видит необходимость повышения эффективности банкротства компаний и предлагает внести ряд изменений в законодательство, рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Евгений Акимов 25 апреля на конференции «Банкротства, реструктуризации, корпоративные конфликты». Среди идей банка – сделать процедуру наблюдения необязательной, перейти к модели голландского аукциона при продаже имущества и позволить создавать на базе активов должника ООО, а не только АО. Такой подход сократит срок нахождения предприятий в банкротстве почти на год, снизит процедурные затраты и повысит возвратность активов в экономику, уверен Акимов.

В последние годы есть тенденция к росту сроков прохождения разных стадий банкротства компаний – наблюдения, когда определяется стоимость активов должника и вырабатывается стратегия по погашению долгов, и конкурсного производства, в ходе которого имущество распродают, отмечает Акимов. По данным Федресурса, средняя длительность наблюдения с 2019 г. выросла на 38 дней до 229 дней в 2023 г., а конкурсного производства – на 372 дня до 1124 дней. С учетом инфляции это «серьезное» снижение стоимости возвращаемых в хозяйственный оборот средств, оценивает Акимов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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