Сбербанк предложил серьезно изменить банкротное законодательство

В последние годы есть тенденция к росту сроков прохождения разных стадий банкротства компаний – наблюдения, когда определяется стоимость активов должника и вырабатывается стратегия по погашению долгов, и конкурсного производства, в ходе которого имущество распродают, отмечает Акимов. По данным Федресурса, средняя длительность наблюдения с 2019 г. выросла на 38 дней до 229 дней в 2023 г., а конкурсного производства – на 372 дня до 1124 дней. С учетом инфляции это «серьезное» снижение стоимости возвращаемых в хозяйственный оборот средств, оценивает Акимов.