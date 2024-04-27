В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки мигрантов

В МВД поясняли, что, согласно законопроекту, все иностранные граждане при въезде в РФ будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, регистрация биометрических данных будет возможна в представительствах МВД России за рубежом. Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох считает , что законопроект предполагает «оптимизацию», а не «ужесточение» миграционного законодательства. Например, цифровой профиль иностранца – это, по его мнению, усовершенствование, а не ужесточение. «Раньше иностранные работники учитывались "карандашом", а сейчас [Россия применяет] технологии, которые используются во всем мире», – пояснял «Ведомостям» Волох.