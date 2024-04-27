В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки мигрантов

В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки мигрантовЦель авторов – в усилении контроля за нахождением в России иностранных граждан
В Госдуму внесен проект федерального закона, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Авторы законопроекта – представители всех пяти фракций, в том числе, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»), депутаты Сергей Леонов (ЛДПР), Антон Ткачев («Новые люди»). В пояснительной записке уточняется, что принятие мер необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».
Под режимом высылки подразумевается правовой режим, который будет устанавливаться в отношении нелегальных мигрантов. Он может быть связан как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения.
Предполагается, что режим высылки будет запрещать менять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения МВД, выезжать за пределы установленного для пребывания региона, получать водительские права, приобретать имущество и транспорт, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, а также заключать брак.
Законопроект сокращает срок временного пребывания иностранных граждан до 90 суток в течение года, а также разрешает полиции доступ в помещения, в которых находятся иностранцы в режиме высылки. Для сохранения права на въезд они обязаны не вмешиваться в государственную политику РФ и уважать традиционные ценности.
В документе отмечается, что законопроект направлен не только на усиление контроля за нахождением иностранных граждан, но и на их мотивацию легализовать свой статус в России.
В конце марта МВД внесло на обсуждение в правительство комплексный законопроект, усиливающий контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан в России. В документе также предлагалось сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года (сейчас – в течение полугода). Проект закона предусматривает введение биометрической идентификации личности при въезде в РФ.
В МВД поясняли, что, согласно законопроекту, все иностранные граждане при въезде в РФ будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Кроме того, регистрация биометрических данных будет возможна в представительствах МВД России за рубежом. Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох считает , что законопроект предполагает «оптимизацию», а не «ужесточение» миграционного законодательства. Например, цифровой профиль иностранца – это, по его мнению, усовершенствование, а не ужесточение. «Раньше иностранные работники учитывались "карандашом", а сейчас [Россия применяет] технологии, которые используются во всем мире», – пояснял «Ведомостям» Волох.