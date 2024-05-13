Более 70% школьников принимают участие в профильных олимпиадах

Олимпиады для школьников в России

На олимпиаде можно получить диплом I степени (победители олимпиады), II степени или III степени (призеры олимпиады). Каждая олимпиада имеет определенный уровень: первый, второй или третий. Уровни олимпиад определяются приказом Минобрнауки. Каждый вуз самостоятельно определяет для себя предоставляемые для олимпиадников льготы – это может быть поступление без вступительных испытаний (БВИ). Выбранная специальность должна соответствовать профилю олимпиады и поступающий по БВИ должен получить минимум 75 баллов на ЕГЭ по общеобразовательному предмету, который соответствует профилю олимпиады. Помимо этого вуз может начислить 100 баллов за ЕГЭ по профилю олимпиады, а 100 баллов за ДВИ (дополнительное вступительное испытание).