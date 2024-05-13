Более 70% школьников принимают участие в профильных олимпиадах

Более 70% школьников принимают участие в профильных олимпиадахПобедители и призеры предпочитают ведущие московские вузы региональным
В 2023 г. в профильных олимпиадах принимали участие 75% школьников, в 2018 г. их было 65%. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Образования», с которым ознакомились «Ведомости». В опросе приняли участие 6000 победителей и призеров школьных олимпиад по всем дисциплинам в России в 2018–2023 гг. Аналитики также изучили данные официальных источников по итогам Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике и экономике, Открытой олимпиады по программированию, Московской олимпиады школьников, Всесибирской олимпиады, Олимпиады Университета Иннополис и других мероприятий.
Большинство из опрошенных школьников принимали участие сразу в нескольких олимпиадах. Средний возраст участников – 16 лет, самым юным олимпиадникам – 13 лет. Основная масса участников – это ученики 11-х классов, которые рассчитывают на преимущества при поступлении в вузы. Наиболее востребованными стали Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (19,4% опрошенных), Всероссийская олимпиада школьников (17,2%) и Московская олимпиада школьников (16,8%).
Каждый второй победитель или призер олимпиад поступает в НИУ ВШЭ. На втором месте по популярности – ИТМО. Эти университеты также лидировали в 2022 и 2023 гг. Кроме них места в топ-6 в последние годы занимали МГУ, МИФИ, МФТИ и Финансовый университет.
Наиболее популярные среди участников олимпиад по математике и информатике факультеты – это созданный совместно с «Яндексом» факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ (12%), факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (7,2%), а также факультет информационных технологий и программирования ИТМО и Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ (по 6%). Участвовать в олимпиадах школьников мотивирует желание проверить знания и повысить шансы на поступление в университет. При этом среди факторов выбора университета олимпиадники называют качество обучения, перспективы трудоустройства после окончания и практическую ориентацию программы.
Среди регионов по числу призеров школьных олимпиад по всем предметам лидируют Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Свердловская области. Наиболее успешными по подготовке учеников к олимпиадам оказались школа ЦПМ, СУНЦ МГУ, Президентский физико-математический лицей №239 и московская школа №179.
«Победители олимпиад по математике и информатике выбирают университеты, в которых фундаментальная подготовка сочетается с актуальными прикладными навыками и возможностью стажировок в ведущих ИТ-компаниях», – отмечает директор «Яндекс.Образования» Дарья Козлова.
Олимпиады для школьников в России
На олимпиаде можно получить диплом I степени (победители олимпиады), II степени или III степени (призеры олимпиады). Каждая олимпиада имеет определенный уровень: первый, второй или третий. Уровни олимпиад определяются приказом Минобрнауки. Каждый вуз самостоятельно определяет для себя предоставляемые для олимпиадников льготы – это может быть поступление без вступительных испытаний (БВИ). Выбранная специальность должна соответствовать профилю олимпиады и поступающий по БВИ должен получить минимум 75 баллов на ЕГЭ по общеобразовательному предмету, который соответствует профилю олимпиады. Помимо этого вуз может начислить 100 баллов за ЕГЭ по профилю олимпиады, а 100 баллов за ДВИ (дополнительное вступительное испытание).
В 2021 г. в интервью РБК и. о. министра науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что требования к проведению олимпиад для школьников, дающих право на поступление в вузы без экзаменов, нужно пересмотреть и ужесточить. Решение проблемы вузов, где количество студентов-стобалльников и победителей олимпиад больше, чем количество бюджетных мест, можно решить за счет увеличения количества топовых вузов с жесткими требованиями к олимпиадам, а также за счет изучения результатов ЕГЭ.
В том же году он выразил обеспокоенность, что свыше 70% олимпиадников традиционно поступают в одни и те же 10 российских вузов. По его словам, приоритетно олимпиадники выбирают МГУ, ВШЭ, СПбГУ, Национальный исследовательский университет «ИТМО», МФТИ, Финансовый университет при правительстве РФ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Первый государственный Московский медицинский университет имени Сеченова.
«Мы должны, с одной стороны, увеличить количество тех университетов, куда должны стремиться олимпиадники, а, следовательно, сам механизм проведения олимпиад, те условия, они должны стимулировать к тому, чтобы победители и призеры олимпиад поступали в региональные вузы», – сказал Фальков.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отмечает, что ряд ведущих региональных вузов начинает увеличивать долю поступающих по олимпиадам. Среди таких вузов выделяются Уральский федеральный и Томский государственный университеты. Пока они не могут конкурировать с МГУ и СПбГУ, но, по словам Терентьева, показывают хорошую динамику. «Мы с некоторым оптимизмом смотрим на то, что перераспределение олимпиадников в пользу региональных университетов будет потихоньку продолжаться. Среди предметов традиционно наибольшим спросом на олимпиадах пользуются математика, русский язык, английский и обществознание», – заключил он.