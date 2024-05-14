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Наказание за вовлечение детей в преступления через интернет могут ужесточить

Такой законопроект одобрила правительственная комиссия
Яна Суринская
За вовлечение несовершеннолетних в киберпреступность будет грозить тюремный срок/ Алексей Орлов / Ведомости

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В правительстве инициативу поддержали.

Статьи Уголовного кодекса (УК) о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 150) и совершение антиобщественных действий (ст. 151) могут дополнить новыми квалифицирующими признаками. В части 2 обеих статей Пискарев предложил прописать условие о совершении преступлений в интернете. Кроме того, части 3 статей будут дополнены случаями, когда вовлечены были два или более несовершеннолетних. Ужесточить наказание предлагается и в случае, если в противоправную деятельность будет вовлечен ребенок до 14 лет.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности документ поддержала, но с условием, что он будет доработан, сообщил источник, близкий к комиссии. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ведомостей».

Помимо юридико-технических правок, в отзыве правительства указали еще на один факт. Вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий двух и более несовершеннолетних квалифицируется по совокупности преступлений в соответствии со ст. 17 УК («Совокупность преступлений»), что позволяет назначать более строгое наказание, нежели предусмотрено санкциями ст. 150 и 151 (максимальный срок лишения свободы по этим составам – восемь лет). Поэтому, считает комиссия, предлагаемое законопроектом дополнение признаком «в отношении двух или более несовершеннолетних» может привести к смягчению мер ответственности. Впрочем, конкретных исправлений в инициативу Пискарева комиссия не предложила.

С учетом тенденций к усилению киберпреступности и использованию интернета для совершения различных преступлений существуют аргументы в пользу введения изменений в законодательство, полагает управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов.

Приговоры за вовлечение детей

В 2023 г. по ст. 150 УК были осуждены 563 человека, а по ст. 151 — 174, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сославшись на статистику судебного департамента Верховного суда.

«Преступники всех мастей, от экстремистов и торговцев наркотиками до педофилов, активнее используют внешне безопасные детские игры и приложения для вовлечения их в преступную деятельность, использования для совершения преступления от поджога релейных шкафов до заданий по самоубийству», – говорит адвокат по уголовным делам Александр Бурчук. Эти угрозы, считает адвокат, требуют системной работы правоохранительных органов. Бурчук напомнил, что в настоящий момент ведется большая работа Минцифры и научным сообществом по созданию эффективной криминологической системы для обеспечения цифровой безопасности.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, напротив, полагает, что этот законопроект существенно ничего не меняет. Он подчеркнул, что в большей степени инициатива конкретизирует квалифицирующие признаки отдельных составов преступления. «Текущая правоприменительная практика вполне поглощает приведенный в проекте способ совершения преступлений», – говорит он.

Адвокат Екатерина Малиновская уверена, что поправки согласуются с мировыми тенденциями уголовного права и международными правовыми актами по защите несовершеннолетних от вовлечения в совершение преступлений.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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