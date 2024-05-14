Наказание за вовлечение детей в преступления через интернет могут ужесточить

Помимо юридико-технических правок, в отзыве правительства указали еще на один факт. Вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий двух и более несовершеннолетних квалифицируется по совокупности преступлений в соответствии со ст. 17 УК («Совокупность преступлений»), что позволяет назначать более строгое наказание, нежели предусмотрено санкциями ст. 150 и 151 (максимальный срок лишения свободы по этим составам – восемь лет). Поэтому, считает комиссия, предлагаемое законопроектом дополнение признаком «в отношении двух или более несовершеннолетних» может привести к смягчению мер ответственности. Впрочем, конкретных исправлений в инициативу Пискарева комиссия не предложила.