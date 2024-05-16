Студентам МГЮА без справок о прививке от кори заблокировали вход в вуз

Студентам МГЮА без справок о прививке от кори заблокировали вход в вузЭто первый вуз, прибегнувший к такой практике с момента окончания пандемии коронавируса
Студентам Московского государственный юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), не предоставившим справки о наличии прививки от кори, заблокировали электронные студенческие билеты (используются в качестве пропусков для прохода в здания вуза). Об этом «Ведомостям» сообщили два студента МГЮА, которые 16 мая по этой причине не смогли попасть на занятия в корпусе, расположенном на Садово-Кудринской ул., 9 в Москве.
МГЮА стал первым вузом, прибегнув шим к такой практике с момента окончания пандемии коронавируса. В последний раз вузы массово блокировали студенческие пропуска в 2020 г.
«В связи с участившимися случаями заболевания корью в Москве, в университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и работников», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. Он подтвердил, что для минимизации рисков роста заболеваемости и оперативного реагирования в случае распространения кори сотрудники вуза собрали информацию о наличии вакцинации и ревакцинации против кори у обучающихся и работников. Но конкретного ответа на вопрос о блокировке пропусков не дал.
Представитель пресс-службы МГЮА добавил, что в университете были организованы выездные пункты вакцинации против кори. Как сообщил «Ведомостям» один из студентов вуза, учащимся разослали уведомление о том, что вакцинация от кори в университете будет организована 20 мая, а на лекции необходимо принести справки о сделанной прививке или наличии антител.
Опрошенные «Ведомостями» студенты МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, Финансового университета, Президентской академии (РАНХиГС) и др. столичных вузов, сообщили, что в их учебных заведениях блокировок электронных студенческих билетов или пропусков пока не было.
«Ведомости» также направили запросы в вузы, где с начала 2024 г. были выявлены случаи заболевания корью у студентов или подозрения на них. Со 2 по 12 апреля на дистанционный режим работы перешел Шуваловский корпус МГУ им. Ломоносова из-за случаев кори на нескольких факультетах (в корпусе размещаются биотехнологический факультет, Высшая школа инновационного бизнеса и Высшая школа перевода), сообщал «Интерфакс» со ссылкой данные профкома студентов МГУ. Кроме того, дистант из-за кори вводился в главном здании МГУ и во втором учебном корпусе с 25 апреля, рассказал «Ведомостям» студент вуза. Представитель пресс-службы МГУ, заявил «Ведомостям» , что университет «работает в рамках закона и согласно предписаниям Роспотребнадзора».
Чем опасна корь
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Как пояснила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут, к заражению корью может привести даже кратковременный контакт с заболевшим, а единичный случай заболевания – вызвать вспышку, поэтому, например, перевод студентов на дистанционное обучение, наблюдение за контактами – это не избыточная мера. Примерно у одной пятой заболевших могут развиться осложнения. Наиболее серьезные из них – коревая пневмония, бактериальные инфекции, энцефалит, рассказывал ранее врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Представитель пресс-службы Роспотребнадзора заверил, что ситуация по кори в России контролируемая, а более 90% очагов кори, в том числе в вузах, не имеют дальнейшего распространения. «При регистрации каждого случая с подозрением на корь в очагах незамедлительно проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», – сказал он «Ведомостям». Это, по его словам, позволяет предупредить распространение инфекции и контролировать эпидситуацию в целом.
В 2024 г. в регионах продолжается подчищающая иммунизация против кори (была начата в 2023 г. по всей стране и охватила более 1,42 млн человек), сообщил представитель службы. Для предотвращения передачи вируса и возникновения масштабных вспышек кори охват плановой иммунизацией двумя дозами противокоревой вакцины должен составлять как минимум 95%, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В 2023 г. ситуация по заболеваемости корью [в России] осложнилась, что связано с накоплением пула не иммунных к кори лиц. В очагах кори, как правило, болеют граждане, не привитые против данной инфекции, в том числе по конфессиональным и иным убеждениям, или ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медпомощью», – сообщил представитель Роспотребнадзора.
Подчищающая иммунизация позволила стабилизировать эпидситуацию, и в последние месяцы наблюдается постепенное снижение заболеваемости корью, сказал представитель пресс-службы Роспотребнадзора, не уточнив конкретных цифр. Впрочем, по его словам, из-за напряженной эпидситуации по кори во многих странах мира «риски завоза и распространения инфекции в нашу страну сохраняются».
14 ноября 2023 г. портал «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщал, что за девять месяцев прошлого года заболеваемость корью в России выросла до 8000 человек, что в 288 раз больше аналогичного периода 2022 г. Большинство заболевших (62%, или 4989 случаев) – это дети до 14 лет. Это рекордный показатель с 2015 г.
С ноября 2023 г. Роспотребнадзор прекратил передавать данные об инфекционной заболеваемости россиян, в том числе по кори, для публикации ежемесячной статистики в докладах Росстата.
В середине декабря 2023 г. президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции признал наличие проблем с поставками вакцин от вирусных инфекционных заболеваний, в том числе кори, паротита и краснухи. Он заявлял, что причиной этого стал «технический сбой» и обещал решить проблему.