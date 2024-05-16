Студентам МГЮА без справок о прививке от кори заблокировали вход в вуз

«Ведомости» также направили запросы в вузы, где с начала 2024 г. были выявлены случаи заболевания корью у студентов или подозрения на них. Со 2 по 12 апреля на дистанционный режим работы перешел Шуваловский корпус МГУ им. Ломоносова из-за случаев кори на нескольких факультетах (в корпусе размещаются биотехнологический факультет, Высшая школа инновационного бизнеса и Высшая школа перевода), сообщал «Интерфакс» со ссылкой данные профкома студентов МГУ. Кроме того, дистант из-за кори вводился в главном здании МГУ и во втором учебном корпусе с 25 апреля, рассказал «Ведомостям» студент вуза. Представитель пресс-службы МГУ, заявил «Ведомостям» , что университет «работает в рамках закона и согласно предписаниям Роспотребнадзора».