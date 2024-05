Вузы России ухудшили позиции в престижном инженерно-технологическом рейтинге QS

Почему рейтинг QS важен для России

QS – один из трех авторитетных международных рейтингов наряду с Times Higher Education (THE) и шанхайским Academic Ranking of World Universities (ARWU). В 2013 г. для повышения престижности отечественного высшего образования в мире была запущена программа «5–100». За счет дополнительного госфинансирования она должна была к 2020 г. помочь не менее чем пяти университетам войти в первую сотню ведущих вузов мира (по версии этих трех рейтингов). В 2020 г. программу «5–100» было решено свернуть, своих целей она так и не достигла.

Счетная палата в 2021 г. в своем докладе констатировала, что по итогам 2020 г. ни один российский университет из 21 вуза – участника «5–100» не вошел в первые сотни мировых рейтингов. Тем не менее по итогам 2020 г. восемь вузов попали в топ-100 отдельных предметных рэнкингов ARWU, THE и QS.

В марте 2022 г. компания Quacquarelli Symonds объявила о прекращении сотрудничества с Россией на фоне спецоперации на Украине. Позже QS приняла решение не исключать отечественные вузы из рейтинга, при этом пообещав не привлекать к участию в нем новые учебные заведения из РФ.

МГУ – единственный российский университет, который в этом году вошел в топ-100 главного рейтинга QS World University Rankings 2024: Top global universities, заняв 87-е место. Вуз остается самым успешным и в предметных рэнкингах QS. МГУ попал в топ-100 по направлениям лингвистика (19-е место), современные языки (25-е), естественные науки (33-е) философия (35-е), математика (37-е), физика и астрономия (37-е) и еще в 14 профильных рейтингов.