Вузы России ухудшили позиции в престижном инженерно-технологическом рейтинге QS

Вузы России ухудшили позиции в престижном инженерно-технологическом рейтинге QSТолько четыре из 13 университетов в этом году поднялись на более высокие строчки глобального списка
Большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов 2024 г. британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «Инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г., следует из данных на сайте организации. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире.
Помимо него компания составляет предметные рейтинги, учитывающие академическую репутацию, опубликованные исследования и их цитируемость, трудоустройство студентов и другие показатели.
Всего в предметный рейтинг QS по направлению «Инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран (годом ранее – 533 вуза). От России участвовало 17 университетов, по четырем из них общая оценка не была выставлена (они оказались в конце рейтинга).
Восемь из 13 отечественных вузов, получивших итоговую оценку, потеряли свои прежние позиции в инженерно-технологическом рейтинге QS. Среди них Московский физико-технический институт (МФТИ, упал с 169-го на 182-е место), Университет ИТМО (с 155-го на 191-е), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (с 214-го на 249-е), Томский политехнический университет (с 240-го на 269-е), Новосибирский государственный университет (с 249-го на 278-е), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (с 265-го на 311-е), Санкт-Петербургский государственный университет (с 200-го на 216-е). Московский государственный университет (МГУ) опустился всего на одну ступень – с 57-го на 58-е место.
Уральскому федеральному университету удалось закрепиться на своей прошлогодней позиции – 293-е место.
Четыре отечественных вуза улучшили свое положение в профильном рейтинге QS. Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана поднялся с 175-го на 170-е место, Российский университет дружбы народов (РУДН) – с 249-го на 207-е, Томский государственный университет – с 307-го на 296-е, а Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – с 331-го на 313-е.
Отрицательная динамика позиций некоторых российских университетов в международных рейтингах связана с несколькими факторами: задержкой индексации научных статей в иностранных академических базах данных Scopus и Web of Science, общим снижением количества статей, а также с сокращением числа иностранных студентов, научных работников и преподавателей, сказал «Ведомостям» проректор по науке Президентской академии (РАНХиГС) Артур Азаров. Он также отметил снижение интенсивности коллабораций с зарубежными авторами, что, в частности, может негативно влиять на цитируемость статей.
В частности, МФТИ ощущает санкционное давление, оказываемое на Россию, рассказал представитель пресс-службы института. «Вызванный ограничениями спад публикаций наших ученых в ведущих мировых научных журналах, отказ некоторых партнеров от взаимодействия с МФТИ отразились на позициях института в международных рейтингах», – пояснил он «Ведомостям».
Кроме того, часть отечественных вузов просели в рейтинге QS, так как в России пересматриваются подходы к оценке эффективности научной деятельности, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. По его словам, меньше внимания стало уделяться публикациям в международных базах цитирования, которые являются одним из важных показателей в глобальных рейтингах.
Почему рейтинг QS важен для России
QS – один из трех авторитетных международных рейтингов наряду с Times Higher Education (THE) и шанхайским Academic Ranking of World Universities (ARWU). В 2013 г. для повышения престижности отечественного высшего образования в мире была запущена программа «5–100». За счет дополнительного госфинансирования она должна была к 2020 г. помочь не менее чем пяти университетам войти в первую сотню ведущих вузов мира (по версии этих трех рейтингов). В 2020 г. программу «5–100» было решено свернуть, своих целей она так и не достигла.
Счетная палата в 2021 г. в своем докладе констатировала, что по итогам 2020 г. ни один российский университет из 21 вуза – участника «5–100» не вошел в первые сотни мировых рейтингов. Тем не менее по итогам 2020 г. восемь вузов попали в топ-100 отдельных предметных рэнкингов ARWU, THE и QS.
В марте 2022 г. компания Quacquarelli Symonds объявила о прекращении сотрудничества с Россией на фоне спецоперации на Украине. Позже QS приняла решение не исключать отечественные вузы из рейтинга, при этом пообещав не привлекать к участию в нем новые учебные заведения из РФ.
МГУ – единственный российский университет, который в этом году вошел в топ-100 главного рейтинга QS World University Rankings 2024: Top global universities, заняв 87-е место. Вуз остается самым успешным и в предметных рэнкингах QS. МГУ попал в топ-100 по направлениям лингвистика (19-е место), современные языки (25-е), естественные науки (33-е) философия (35-е), математика (37-е), физика и астрономия (37-е) и еще в 14 профильных рейтингов.
Представитель МФТИ подтвердил переориентацию сотрудничества на зарубежные академические центры, не подверженные политическому влиянию. В основном институт наращивает кооперацию по проектам, нацеленным на обеспечение технологического суверенитета России, уточнил он.
Один из показателей в международных рейтингах – это экспертная оценка вуза со стороны работодателей и академического сообщества, добавил Терентьев. Он предполагает, что в таких оценках также «присутствуют некоторые негативные эффекты, связанные с геополитическими процессами».
Тем не менее следить за положением российских вузов в международных рейтингах по-прежнему целесообразно, считает Азаров. «Такие рейтинги значимы во многих странах мира, поэтому хорошие позиции [в них] значительно увеличивают привлекательность наших университетов для иностранных абитуриентов и ученых из дружественных стран – участников БРИКС и ШОС», – добавил он.
С ним соглашается Терентьев: «Полезно соотносить себя по набору показателей с кем-то еще, для того чтобы понимать, где ты и куда движешься». Среди российских вузов есть и те, кто в последние годы заметно улучшил свои позиции.
К примеру, РАНХиГС в 2024 г. впервые вошла в предметный рейтинг QS по политическим наукам, улучшила позиции в рейтинге QS по экономическим дисциплинам и поднялась выше в другом известном рейтинге, THE Young Universities (составляет британское издание Times Higher Education), говорит он. «И все же не нужно абсолютизировать рейтинги, потому что их много и везде разная методология», – резюмировал Терентьев.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки и вузы, перечисленные в профильном рейтинге QS.