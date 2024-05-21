Конституционный суд разберется в занижении зарплат учителям

Со второй половины 2010-х ясность в этот вопрос начал вносить КС. Вначале в 2017 г. он указал, что в состав заработной платы для целей сравнения с МРОТ не включаются компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях. Затем в 2019 г. такие же выводы были сделаны в отношении доплат за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время, за совмещение. При этом судьи в целом исходят из того, что в состав заработной платы для целей ее сравнения с МРОТ не могут включаться все компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Как указал КС в постановлении от 27 июня 2023 г. № 35-П, «поглощение минимальным размером оплаты труда тех выплат, которые специально установлены в целях компенсации работникам отрицательных последствий отклонения условий их работы от нормальных, не согласуется ни с природой минимального размера оплаты труда как конституционной гарантии, ни с целевым назначением указанных выплат и тем самым противоречит Конституции Российской Федерации и принципам правового регулирования трудовых отношений».