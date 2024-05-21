Конституционный суд разберется в занижении зарплат учителям

Конституционный суд разберется в занижении зарплат учителямАрхангельский педагог оспаривает нормы по выплатам, приравнивающим ее зарплату к размеру МРОТ
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой. Оплата ее труда осуществлялась исходя из ставки, установленной в размере менее минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом для достижения минимального уровня оплаты труда работодатель «дотягивал» ее зарплату с помощью выплат за дополнительную работу (классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебным кабинетом и внеурочные занятия). Педагог решила оспорить нормы, позволяющие работодателю незаконно включать такие выплаты в состав зарплаты для целей ее сравнения с МРОТ.
«Ведомости» ознакомились с содержанием жалобы Харюшевой.
Учительница обратилась в КС с просьбой проверить на соответствие Конституции положения Трудового кодекса (ТК) о минимальном размере заработной платы. Согласно ч. 3 ст. 133 ТК месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. По мнению заявительницы, ТК не дает четких указаний относительно того, включаются ли доплаты для педагогических работников в состав зарплаты для целей ее сравнения с МРОТ или должны выплачиваться сверх этого минимального размера.
Споры о том, совокупность каких именно выплат должна быть по закону не менее МРОТ, ведутся уже без малого два десятка лет. Ранее ст. 133 ТК прямо предусматривала, что не менее МРОТ должны быть размеры тарифных ставок и окладов. Но данная норма утратила силу с 1 сентября 2007 г., а нынешняя формулировка ч. 3 ст. 133 предполагает, что не менее МРОТ должна быть именно заработная плата. При этом в соответствии со ст. 129 ТК в состав заработной платы помимо вознаграждения за труд включаются также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Казалось бы, это позволяет сделать вывод, что не менее МРОТ должна быть сумма всех элементов заработной платы, включая дополнительные выплаты. Но несправедливость такого толкования в той или иной степени очевидна: это приводит к ситуациям, когда низкооплачиваемые работники получают одинаковую зарплату в размере МРОТ независимо от количества затраченного труда и условий работы. Если размер оклада у работника ниже МРОТ, то он может отработать норму труда и все равно получить МРОТ, потому ниже этой величины его зарплата быть не может. У другого же работника на аналогичной должности совокупность всех этих выплат все равно сравнивалась бы именно с МРОТ. Еще в 2010 г. президиум Верховного суда сначала указал, что размеры окладов работников не должны быть ниже МРОТ без учета дополнительных выплат, но через несколько месяцев отозвал это свое разъяснение. Суды же общей юрисдикции в условиях правовой неопределенности не могли сформировать единый подход к толкованию ч. 3 ст. 133 ТК.
Со второй половины 2010-х ясность в этот вопрос начал вносить КС. Вначале в 2017 г. он указал, что в состав заработной платы для целей сравнения с МРОТ не включаются компенсационные выплаты за работу в особых климатических условиях. Затем в 2019 г. такие же выводы были сделаны в отношении доплат за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время, за совмещение. При этом судьи в целом исходят из того, что в состав заработной платы для целей ее сравнения с МРОТ не могут включаться все компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Как указал КС в постановлении от 27 июня 2023 г. № 35-П, «поглощение минимальным размером оплаты труда тех выплат, которые специально установлены в целях компенсации работникам отрицательных последствий отклонения условий их работы от нормальных, не согласуется ни с природой минимального размера оплаты труда как конституционной гарантии, ни с целевым назначением указанных выплат и тем самым противоречит Конституции Российской Федерации и принципам правового регулирования трудовых отношений».
Вместе с тем в отношении стимулирующих выплат КС подобных выводов еще не делал, в связи с чем в практике судов общей юрисдикции подобные выплаты чаще всего по-прежнему учитываются в составе заработной платы при ее сравнении с МРОТ. ТК не дает четких указаний, может ли оплата за сверхнагрузку и дополнительные выплаты включаться в МРОТ или должны выплачиваться сверх него, отметила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова.
Нюанс трудового спора, имевшего место в случае с Харюшевой, заключается в неопределенности статуса тех дополнительных выплат, которые и позволили говорить о том, что ее заработная плата превышает МРОТ. Как пояснила «Ведомостям» эксперт службы правового консалтинга компании «Гарант» Анна Кикинская, нормативные акты не дают четкого ответа на вопрос о том, относятся ли выплаты за классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебным кабинетом и внеурочные занятия к выплатам компенсационного или стимулирующего характера. И хотя профильные министерства последовательно указывают, что подобные доплаты относятся именно к компенсационным выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, говорить о формировании единообразной практики по данному вопросу не приходится.
Случай с Харюшевой не единичный, подтвердил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, такие споры происходят довольно часто. Дебаты о том, что сравнивать с МРОТ – оклад или совокупный доход со всеми стимулирующими выплатами, идут до сих пор, обратил внимание он. По мнению юриста Антона Тимченко, выплаты за дополнительный объем нагрузки не включаются в состав зарплаты в целях ее сравнения с МРОТ. «Если человеку устанавливается доплата за дополнительную работу, она должна начисляться сверх той части зарплаты, которая составляет МРОТ», – говорит юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvСube Вадим Ткаченко.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения и Минтруд.
В подготовке материала участвовал Павел Сутулин