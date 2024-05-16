Около 70% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы

Около 70% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебыЧаще всего родители нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языку
67% педагогов считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов, аналогичной точки зрения придерживаются и 51% учеников и их родителей. Об этом говорится в исследовании цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», с результатами которого ознакомились «Ведомости». Всего в опросе поучаствовало 21 263 человека – 12 131 ученик, 6750 родителей и 2381 учитель.
В исследовании говорится, что 22% учителей не видят необходимости в репетиторстве для ребенка, оставшиеся 11% затруднились с ответом. При этом треть опрошенных педагогов (37%) сами проводят индивидуальные занятия в свободное время. Среди родителей 55,4% опрошенных убеждены, что только школьной программы недостаточно для успешной учебы. Не согласились с такой точкой зрения 27,4%, затруднились ответить 17,3%.
Чаще всего родители нанимают репетиторов по английскому (25%), математике (19%) и русскому языку (16%). По их мнению, репетитор уделяет внимание и время одному ученику, останавливается на тех моментах, которые вызывают затруднения, углубляется в детали, создает комфортную обстановку и доброжелательную атмосферу. Такие занятия помогают детям лучше усваивать учебный материал, повышать успеваемость и уверенность в своих знаниях. С такой оценкой согласны и школьники – 40% учащихся (5000 человек) отметили, что чувствуют себя более уверенно и подготовлено благодаря занятиям с репетитором. Он помогает ликвидировать пробелы в знаниях и повысить успеваемость.
Директор по развитию «Дневник.ру» Юрий Бойко отмечает, что опрашиваемые педагоги также жаловались на большое количество внеурочной деятельности, отвлекающей учеников и учителей от сути учебного процесса. А родители подчеркнули, что объем школьной программы слишком велик, из-за чего дети не успевают усвоить материал на уроках полностью и его приходится наверстывать дома или с репетитором. «Ученики обратили внимание на то, что многое зависит от конкретного преподавателя: действительно ли ему важно, чтобы все поняли тему, доходчиво ли он объясняет материал, мотивирует ли заниматься, не слишком ли загружает домашними заданиями и проверочными работами», – добавил он.
В интервью «Российской газете» 8 января 2024 г. глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что к экзамену «надо готовиться». По его словам, это не значит, что за три месяца нужно брать репетитора и экстренно решать задания. «Готовиться надо не за три месяца, не за месяц, не за полгода. К экзамену, в принципе, надо готовиться все 11 лет. Ну или как минимум с первого сентября», – отметил он. Основная проблема – это заставить себя собраться и равномерно распределить время на подготовку. В 2021 г. представитель пресс-службы Рособрнадзора заявил, что государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьниками программы, необходимой для сдачи экзаменов.
Замдиректора по средним и старшим классам частной школы «Новый взгляд» Михаил Лебедев считает, что вопрос о репетиторах возникает по большей части из-за неэффективного использования времени ребенком. По его словам, в основном репетиторы закрывают «дефициты срочно». «Навыку тайм-менеджмента у нас в школах не учат, а именно он позволяет ребенку правильно распределить свое время, пройти продуктивно программу, используя все ресурсы школы, и сдать экзамены без привлечения дополнительных ресурсов», – указал он.
Многочисленные исследования говорят о том, что наиболее трудные для изучения предметы – это математика (алгебра, геометрия) и иностранные языки, отмечает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин. По его словам, большинство школьников с высокими результатами по иностранным языкам также обучаются в дополнительных кружках и клубах. Если сами учителя толкают детей к репетиторам, это может говорить об их неуверенности в собственных силах или о небольшом желании работать с детьми и желании снять с себя ответственность за низкие результаты детей, которых учат, считает Илюхин.
Руководитель направления EdTech кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Наталья Царевская напомнила, что в школах не индивидуализированные образовательные треки. Учебное заведение не ориентируется на индивидуальные потребности, особенности конкретного ученика. Поэтому качество запоминания материала и качество его усвоения у детей разное, а к ОГЭ и ЕГЭ требования одинаковые. Кроме того, экзамены предполагают проверку знаний за весь период обучения, но школа и сама программа не занимается повторением, проверками, выявлением и восстановлением пробелов знаний среди учеников, подчеркнула Царевская.