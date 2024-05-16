Около 70% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы

В интервью «Российской газете» 8 января 2024 г. глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что к экзамену «надо готовиться». По его словам, это не значит, что за три месяца нужно брать репетитора и экстренно решать задания. «Готовиться надо не за три месяца, не за месяц, не за полгода. К экзамену, в принципе, надо готовиться все 11 лет. Ну или как минимум с первого сентября», – отметил он. Основная проблема – это заставить себя собраться и равномерно распределить время на подготовку. В 2021 г. представитель пресс-службы Рособрнадзора заявил, что государство оплачивает работу учителей, которые должны обеспечить освоение школьниками программы, необходимой для сдачи экзаменов.