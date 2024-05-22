Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет

Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех летПравительство одобрило законопроект Росреестра, который установит признаки их неосвоения
Собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: собеседник, близкий к комиссии, и источник в Белом доме. Документ направлен на повышение эффективности использования земель в России. Представитель пресс-службы Росреестра подтвердил, что такой законопроект был разработан. «Ведомости» направили запрос в правительство.
Изменения предлагается внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Перечень таких мероприятий будет подготовлен до 15 января 2025 г. Признаки неосвоения земельных участков установит правительство, говорится в тексте законопроекта. Соответствующее постановление планируется подготовить в этот же срок. В случае принятия закона поправки вступят в силу 1 марта 2025 г.
Сейчас освоением земельного участка можно считать подготовку его к целевому использованию, пояснил «Ведомостям» старший партнер МКА «ЮрСити» Виталий Шакин. Заброшенные земельные участки – «это огромная проблема для городов, для поселков, для их развития», сказала «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. Если участок выдан под какую-то конкретную разрешенную деятельность (например, сельское хозяйство) и она не осуществляется, то это может стать основанием для изъятия, пояснила она.
Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно постановлению правительства 2020 г., к ним относятся, например, наличие как минимум на половине площади участка сорняков, самовольных построек, а также загрязнений химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства. Еще один признак – захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20% и более площади земельного участка.
Минюст, в свою очередь, в заключении на законопроект Росреестра (есть в распоряжении «Ведомостей») отметил, что нет ясности в том, какие именно признаки неиспользования земель могут быть установлены правительством, учитывая, что садовый и огородный земельные участки предназначены в том числе для отдыха граждан.
Из-за отсутствия признаков неиспользования земельных участков сегодня председатели садово-огороднического товарищества и соседи не имеют действенного правового механизма по принуждению недобросовестных собственников к освоению земли, сказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Нет и возможности выкупа участка, забытого владельцем. Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», – пояснил он.
Сколько в России дачников
Садовый, дачный или приусадебный участок есть у 46% россиян, еще 21% хотели бы его приобрести, у 31% такого участка нет и приобретать его они не хотят, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (проведен в 2024 г.).
По оценке Павла Склянчука, эксперта «Народный фронт. Аналитики», доля заброшенных участков в РФ составляет порядка 10–15% от их общего числа. Всего, по данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 000 огородных земельных участков. Общее количество населенных пунктов в стране составляет 170 000 (законопроект затрагивает участки в их пределах), сообщил представитель Росреестра. Учет заброшенных участков служба не ведет.
Введение сроков неосвоения участков также позволит минимизировать недобросовестную практику скупки и аренды земель, потенциально привлекательных для перепродажи девелоперам, добавил он. Сейчас, по словам Склянчука, после получения разрешения на строительство идет поиск застройщиков, а сами строительные работы фактически не начинаются, пояснил он. «[Поправки] позволят более эффективно возвращать земли в гражданский оборот. В конечном счете это должно повлиять на снижение цены квадратного метра», – сказал Склянчук.
За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАПа предполагает административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 руб., для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 руб., для юрлиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 руб.