Садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет

Собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: собеседник, близкий к комиссии, и источник в Белом доме. Документ направлен на повышение эффективности использования земель в России. Представитель пресс-службы Росреестра подтвердил, что такой законопроект был разработан. «Ведомости» направили запрос в правительство.