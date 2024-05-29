В 2024 году появилось в три раза больше мошеннических площадок перед ЕГЭ

При вводе данных для входа/регистрации, их передача осуществляется в открытом виде через php-скрипт с последующей переадресацией на a.nel.cloudflare.com. Оповещения о регистрации передается через сервис интеграции webjack.ru. У злоумышленников более чем один ресурс для продажи «ответов». Помимо сайта у данной «команды» присутствуют профили на YouTube и несколько Telegram-каналов. Основную часть отзывов в одном из каналов добавили одномоментно 1 мая 2024 г. – всех пользователей объединяет то, что большая часть аккаунтов скрыта и нет возможности посмотреть профили.