В 2024 году появилось в три раза больше мошеннических площадок перед ЕГЭ

В 2024 году появилось в три раза больше мошеннических площадок перед ЕГЭОни собирают персональные данные школьников и продают фальшивые ответы
Аналитики поставщика услуг по информационной безопасности Angara Security в мае 2024 г. выявили 83 мошеннические площадки, которые используют тематику подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и якобы продают ответы. Об этом аналитики рассказали «Ведомостям». В прошлом году таких площадок было почти в три раза меньше – 30 доменов за январь-май.
По словам аналитиков, 17 доменов из всех зарегистрированных (около 20%) составляют ресурсы с именем в формате «oge2024-[название предмета]-otveti.ru, otveti-ege-[название предмета]2024.ru». Все они ведут на один ресурс – площадку kimgen.com, зарегистрированную в США.
Стоимость «ответов» на экзамены варьируется в зависимости от предмета: от 2800 руб. для гуманитарных и точных наук (история, физика, химия, обществознание) до 3200 руб. по русскому языку и профильной математике. Оплатить покупку можно с помощью криптовалюты или банковской картой.
Аналитики отмечают, что сайты, которые ведут на kimgen.com, оснащены инструкциями, проверкой email-адресов, а также онлайн-консультантом. При этом в самом контенте есть ошибки, а в названиях страниц присутствует расширение «.html» – эксперты подчеркивают, что оно говорит о низкоквалифицированной разработке. После ввода в поисковой строке полного пути до страницы, можно попасть на «закрытую» часть сайта, что выглядит как недоработка мошенников.
При вводе данных для входа/регистрации, их передача осуществляется в открытом виде через php-скрипт с последующей переадресацией на a.nel.cloudflare.com. Оповещения о регистрации передается через сервис интеграции webjack.ru. У злоумышленников более чем один ресурс для продажи «ответов». Помимо сайта у данной «команды» присутствуют профили на YouTube и несколько Telegram-каналов. Основную часть отзывов в одном из каналов добавили одномоментно 1 мая 2024 г. – всех пользователей объединяет то, что большая часть аккаунтов скрыта и нет возможности посмотреть профили.
Пользователи подобных площадок рискуют получить фиктивные ответы или не получить ничего. Но, как предупреждают аналитики, наибольший риск представляет угроза сбора персональных данных российских школьников и их родителей, а также вероятность финансирования нежелательных организаций через такие ресурсы и риски шантажа в будущем.
Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров отмечает, что в преддверии ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ для 9 классов) начинают активизироваться теневые схемы, связанные с продажей якобы ответов на актуальные вопросы на выпускных экзаменах.
ЕГЭ-2024
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускник должен сдать русский на 24 из 100 баллов, базовую математику – на три из пяти баллов.
В 2024 г. Рособрнадзор распределил периоды сдачи ЕГЭ таким образом:
– досрочный этап прошел с 22 марта по 22 апреля;
– основной этап будет с 23 мая по 5 июля;
– дополнительный этап – с 4 по 23 сентября.
Чаще всего мошенники действуют через продажу доступа к Telegram-каналу с ответами. По словам Егорова, сейчас можно найти как минимум 60 групп и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также ботов, предлагающих услуги по ЕГЭ. Некоторые из них созданы исключительно для привлечения трафика на рекламу нелегальных казино.
«Не исключено, что какие-то вопросы-ответы, которыми делятся подобные источники, могут совпадать с реальными. Но, как предупреждали специалисты из Роскачества, большинство продавцов таких услуг являются мошенниками, а распространяют они в лучшем случае уже опубликованные решения ЕГЭ прошлых лет», – добавил он.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин предупредил, что найти ответы в интернете на задания ЕГЭ практически невозможно. Разработчики готовят несколько десятков оригинальных вариантов заданий по предмету. Затем эти варианты превращаются путем перемешивания отдельных заданий в более чем 100 вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ) экзамена на конкретную дату. Варианты также делятся по временным зонам с учетом количества сдающих и направляются в зашифрованном виде в пункты проведения экзамена.
Илюхин также напомнил, что Рособрнадзор контролирует случаи, когда школьники фотографируют свои задания и выкладывают в интернет. «Дети, сделавшие фотографии, удаляются с экзамена, а их результаты аннулируются. Фотографирование КИМ – это административное правонарушение со штрафом до 3000 руб. для участника или его родителей», – заключил эксперт.