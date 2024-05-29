Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В 2024 году появилось в три раза больше мошеннических площадок перед ЕГЭ

Они собирают персональные данные школьников и продают фальшивые ответы
Анастасия Майер
Наталья Заруцкая
Виталий Тимкив / РИА Новости

Аналитики поставщика услуг по информационной безопасности Angara Security в мае 2024 г. выявили 83 мошеннические площадки, которые используют тематику подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и якобы продают ответы. Об этом аналитики рассказали «Ведомостям». В прошлом году таких площадок было почти в три раза меньше – 30 доменов за январь-май. 

По словам аналитиков, 17 доменов из всех зарегистрированных (около 20%) составляют ресурсы с именем в формате «oge2024-[название предмета]-otveti.ru, otveti-ege-[название предмета]2024.ru». Все они ведут на один ресурс – площадку kimgen.com, зарегистрированную в США.

Стоимость «ответов» на экзамены варьируется в зависимости от предмета: от 2800 руб. для гуманитарных и точных наук (история, физика, химия, обществознание) до 3200 руб. по русскому языку и профильной математике. Оплатить покупку можно с помощью криптовалюты или банковской картой.

Аналитики отмечают, что сайты, которые ведут на kimgen.com, оснащены инструкциями, проверкой email-адресов, а также онлайн-консультантом. При этом в самом контенте есть ошибки, а в названиях страниц присутствует расширение «.html» – эксперты подчеркивают, что оно говорит о низкоквалифицированной разработке. После ввода в поисковой строке полного пути до страницы, можно попасть на «закрытую» часть сайта, что выглядит как недоработка мошенников.

При вводе данных для входа/регистрации, их передача осуществляется в открытом виде через php-скрипт с последующей переадресацией на a.nel.cloudflare.com. Оповещения о регистрации передается через сервис интеграции webjack.ru. У злоумышленников более чем один ресурс для продажи «ответов». Помимо сайта у данной «команды» присутствуют профили на YouTube и несколько Telegram-каналов. Основную часть отзывов в одном из каналов добавили одномоментно 1 мая 2024 г. – всех пользователей объединяет то, что большая часть аккаунтов скрыта и нет возможности посмотреть профили.

Пользователи подобных площадок рискуют получить фиктивные ответы или не получить ничего. Но, как предупреждают аналитики, наибольший риск представляет угроза сбора персональных данных российских школьников и их родителей, а также вероятность финансирования нежелательных организаций через такие ресурсы и риски шантажа в будущем. 

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T.  Евгений Егоров отмечает, что в преддверии ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ для 9 классов) начинают активизироваться теневые схемы, связанные с продажей якобы ответов на актуальные вопросы на выпускных экзаменах. 

ЕГЭ-2024

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. ЕГЭ нужен для проверки знаний школьной программы. Обязательный минимум состоит из двух предметов – русский язык и математика (базовая или профильная). Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускник должен сдать русский на 24 из 100 баллов, базовую математику – на три из пяти баллов.

В 2024 г. Рособрнадзор распределил периоды сдачи ЕГЭ таким образом:

– досрочный этап прошел с 22 марта по 22 апреля;
– основной этап будет с 23 мая по 5 июля;
– дополнительный этап – с 4 по 23 сентября.

Чаще всего мошенники действуют через продажу доступа к Telegram-каналу с ответами. По словам Егорова, сейчас можно найти как минимум 60 групп и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также ботов, предлагающих услуги по ЕГЭ. Некоторые из них созданы исключительно для привлечения трафика на рекламу нелегальных казино. 

«Не исключено, что какие-то вопросы-ответы, которыми делятся подобные источники,  могут совпадать с реальными. Но, как предупреждали специалисты из Роскачества, большинство продавцов таких услуг являются мошенниками, а распространяют они в лучшем случае уже опубликованные решения ЕГЭ прошлых лет», – добавил он.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин предупредил, что найти ответы в интернете на задания ЕГЭ практически невозможно. Разработчики готовят несколько десятков оригинальных вариантов заданий по предмету. Затем эти варианты превращаются путем перемешивания отдельных заданий в более чем 100 вариантов контрольно-измерительных материалов (КИМ) экзамена на конкретную дату. Варианты также делятся по временным зонам с учетом количества сдающих и направляются в зашифрованном виде в пункты проведения экзамена.

Илюхин также напомнил, что Рособрнадзор контролирует случаи, когда школьники фотографируют свои задания и выкладывают в интернет. «Дети, сделавшие фотографии, удаляются с экзамена, а их результаты аннулируются. Фотографирование КИМ – это административное правонарушение со штрафом до 3000 руб. для участника или его родителей», – заключил эксперт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных