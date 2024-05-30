Семь регионов построили слишком большие школы в расчете на одного ученика

Семь регионов построили слишком большие школы в расчете на одного ученикаПри их возведении не учитывались СанПиН, что могло бы сэкономить деньги из бюджета, полагают в Счетной палате
Школы и детские сады в 10 российских регионах были построены в 2019–2023 гг. с нарушениями требований к площади помещений согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой. Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, в семи из 10 субъектов они были превышены в расчете на одного человека.
481 помещение (65%) было запроектировано с площадью, превышающей установленные Роспотребнадзором нормы. Больше всего таких объектов выявили в Татарстане, Бурятии, Пермском крае и Московской области. Остальные 157 помещений – с площадью меньше нормы. Всего же СП проанализировала то, как были построены 638 объектов в 10 регионах страны: помимо уже перечисленных это Дагестан, Ингушетия, Забайкальский край, Краснодарская, Нижегородская и Свердловская области.
В отчете говорится, что СанПиН устанавливают минимально необходимые требования к площади помещений. Чаще всего без соблюдения норматива Роспотребнадзора строили спортивные, музыкальные и лаборантские помещения. Аудитор считает, что это не позволяет в полной мере планировать и контролировать экономное расходование средств федерального бюджета. При этом сколько именно могла бы составить такая совокупная экономия, в отчете не сказано.
СП рекомендовала Минстрою проанализировать практику использования типовой проектной документации при строительстве образовательных объектов. После чего проработать вопрос о необходимости совершенствования нормативного правового регулирования проектирования и строительства таких объектов с учетом требований Роспотребнадзора.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов пояснил «Ведомостям», что нормативы площадей основных помещений образовательных организаций регламентируются двумя постановлениями главного государственного санитарного врача от 2020 и 2021 гг. По его словам, для классов с индивидуальными компьютерами норматив составляет 4,5 кв. м на рабочее место. Актовый зал должен быть не менее 0,65 кв. м на место, а спортивный зал – 10 кв. м с раздевалкой минимальной площадью 14 кв. м.
Зачем нужны СанПин
СанПиН – это стандарты, которые обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. Они направлены на сохранение и укрепление здоровья человека и улучшение качества жизни. Для работы школ и детских садов существуют СанПиН сразу по нескольким направлениям: требования к территории, помещениям, уборке, организации образовательного процесса и учебникам.
Застройщики же ориентируются на нормативку Минстроя. «Сложно сказать, когда будут актуализированы строительные правила, касающиеся школ, но можно предположить, что отчет СП может повлиять на ускорение данного процесса», – отмечает Кузнецов.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отмечает, что норматив – это субъективный показатель, который может меняться с течением времени. По его словам, школы и детские сады бывают с разными потребностями: в каких-то есть бассейны и дополнительные спортивные площадки, а где-то их нет. «СП может дать рекомендацию правительству, но только кабмин будет решать, следовать ей или нет», – напомнил эксперт.
В 2019–2030 гг. в России запланирована реализация нацпроекта «Образование». Одно из ключевых направлений проекта – строительство и модернизация школ. О промежуточных результатах проекта 21 февраля отчитался министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом. По его словам, в 2022–2030 гг. планируется качественно обновить 7 млн ученических мест. Если учесть темпы строительства новых школ, то всего будут созданы современные условия для 8,5 млн школьников, указал он.
«Ведомости» направили запросы в Минстрой и Минпросвещения.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева