Семь регионов построили слишком большие школы в расчете на одного ученика

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отмечает, что норматив – это субъективный показатель, который может меняться с течением времени. По его словам, школы и детские сады бывают с разными потребностями: в каких-то есть бассейны и дополнительные спортивные площадки, а где-то их нет. «СП может дать рекомендацию правительству, но только кабмин будет решать, следовать ей или нет», – напомнил эксперт.