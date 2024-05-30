Стрелков хочет обжаловать свой приговор в Конституционном суде

Чем известен Стрелков

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 г. Игорь Стрелков стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.

В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет.