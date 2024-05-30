Стрелков хочет обжаловать свой приговор в Конституционном суде

Стрелков хочет обжаловать свой приговор в Конституционном судеАпелляционный суд утвердил ему наказание по делу о призывах к экстремизму
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову (Гиркину), который осужден на четыре года за интернет-призывы к экстремизму. В ближайшее время Стрелкова этапируют отбывать наказание в колонию.
Стрелков был задержан и заключен под стражу в Москве в июле 2023 г. Экс-министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности. В материалах уголовного дела речь идет о двух постах в Telegram, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом.
Сам процесс шел в закрытом режиме в Мосгорсуде с 14 декабря 2023 г. За это время было допрошено 10 свидетелей и исследована проведенная следствием ФСБ психолого-лингвистическая экспертиза. По утверждению адвоката Александра Молохова, специалисты защиты разбили ее «в пух и прах».
Приговор был оглашен уже 25 января. Кроме срока в четыре года заключения Стрелков будет лишен возможности, согласно решению суда, в течение трех лет после выхода из колонии заниматься администрированием сайтов.
Проверка этого приговора на законность у апелляционной инстанции заняла около трех часов. Поддержать в суд на западе Москвы приехали соратники Стрелкова и его жена.
Как и в первой инстанции, слушание проходило в закрытом режиме. А Молохов впоследствии рассказал, что сторона защиты представила в суд документ от одной из воинских частей, подтверждающий ее согласие на заключение со Стрелковым контракта на военную службу. Впрочем, на решение суда документ не повлиял, но был исследован в судебном заседании.
Чем известен Стрелков
После госпереворота в Киеве в феврале 2014 г. Игорь Стрелков стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 г. занимал должность министра обороны ДНР. После ухода с поста министра покинул территорию Донбасса и начал вести активную общественную деятельность.
В ноябре 2022 г. Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing на территории ДНР в июле 2014 г. Вместе с ним обвиняли офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и бывшего ополченца ДНР Леонида Харченко. Россия решение суда не признает. Сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет.
Кроме того, по его словам, было нарушено постановление Конституционного суда (КС) от 2017 г. Речь идет о решении КС, которое запретило рассматривать недостатки протокола судебного заседания судьей, вынесшей приговор, после передачи дела в вышестоящую инстанцию.
«Удовлетворили [в ходе заседания] частично фактически какие-то технические ходатайства», – уточнил второй адвокат, Гаджи Алиев. После получения на руки апелляционного определения защита намерена подать кассационную жалобу, добавил адвокат.
По мнению Молохова, дело Стрелкова теперь имеет все шансы в КС. В ст. 3 закона о КС сказано, что он может рассматривать «по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод» конституционность различных законодательных актов, «примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты». Конкретные приговоры КС не рассматривает.
Впрочем, в любом случае Стрелков просидит в колонии не долго. Он находится в СИЗО 11 месяцев, и каждый день нахождения в изоляторе засчитывается как 1,5 дня лишения свободы (если речь идет о преступлениях средней тяжести). Чтобы получить право на УДО, требуется отбыть половину назначенного срока.
По подсчетам «Ведомостей», уже через год осужденный сможет обратиться с заявлением на УДО и выйти на свободу.