Треть обращений к омбудсмену Москальковой в 2023 году касались спецоперации

Треть обращений к омбудсмену Москальковой в 2023 году касались спецоперацииПроблемы связаны с получением справки о ранении, лечением и пропавшими без вести
Треть всех обращений, поступивших за 2023 г. уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, затрагивали проблемы, связанные с проведением специальной военной операции и с ее участниками: более 30 000 из 94 000 обращений. Это следует из справки к ее докладу, с которой ознакомились «Ведомости». Как ожидается, на днях Москалькова по традиции представит результаты работы за прошлый год президенту, затем доклад будет направлен в Госдуму.
Всего, как следует из справки, в 2023 г. к омбудсмену поступило на 18% больше обращений, чем годом ранее. По данным из справки к докладу, с начала 2023 г. при помощи Минобороны и ФСБ было освобождено и возвращено с территории Украины 826 российских военнослужащих (из них в 2023 г. – 517, в 2024 г. – 309). Кроме того, аппарат Москальковой организовал передачу теплых вещей и писем родственников 316 пленным военнослужащим.
В этом году запросов, связанных с проведением спецоперации, поступило уже более 11 000 (около 40% от всех обращений), отмечается в справке.
Обращения по данной тематике получают и депутаты Госдумы. Так, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) рассказал, что к нему в основном обращаются по поводу статуса погибших и пропавших без вести, а также лечения и протезирования. Омбудсмен, как следует из доклада, оказала содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 711 участникам спецоперации и членам их семей.
Кто еще помогает бойцам
Поддержкой участников спецоперации и помощью им также занимается фонд «Защитники Отечества». О его создании 21 февраля 2023 г. в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Соответствующий указ он подписал 3 апреля того же года, 11 мая правительство утвердило устав организации.
«Защитники Отечества» комплексно сопровождают ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов: от психологической, медицинской помощи и организации долговременного ухода на дому до повышения квалификации участников спецоперации и помощи в трудоустройстве. В декабре 2023 г. правительство выделило фонду «Защитники Отечества» более 3,8 млрд руб.
По словам зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанны Рябцевой («Единая Россия»), поступающие к ней обращения в основном связаны с дальнейшим трудоустройством вернувшихся с фронта. «Ребята, которые получили ранения <...> хотят себя дальше проявить и хотят быть полезными», – сказала она. Есть и заявки по поводу бесплатного обучения детей военнослужащих, добавила Рябцева.
Еще одна очень распространенная проблема, с которой обращаются участники спецоперации, – это получение справки об увечье или ранении по специальной форме, без которой невозможно получить выплаты, говорит член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»). «Если справку в силу разных причин не оформили сразу в первом госпитале, куда поступил боец, нужно делать запросы одновременно и в военную часть, и в госпиталь. Это удлиняет путь к выплатам», – пояснил депутат. Другая проблема касается реабилитации во время отпуска по ранению: в небольших населенных пунктах не всегда есть необходимые узкопрофильные специалисты, продолжил он.
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») отметила, что много вопросов поступает про получение земельных участков. Особенно эта тема волнует тех, кто проживает или заключил контракт в одном регионе, а прописан (постоянно зарегистрирован) в другом, уточнила она.