Треть обращений к омбудсмену Москальковой в 2023 году касались спецоперации

Еще одна очень распространенная проблема, с которой обращаются участники спецоперации, – это получение справки об увечье или ранении по специальной форме, без которой невозможно получить выплаты, говорит член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»). «Если справку в силу разных причин не оформили сразу в первом госпитале, куда поступил боец, нужно делать запросы одновременно и в военную часть, и в госпиталь. Это удлиняет путь к выплатам», – пояснил депутат. Другая проблема касается реабилитации во время отпуска по ранению: в небольших населенных пунктах не всегда есть необходимые узкопрофильные специалисты, продолжил он.