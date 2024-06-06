Сеченовский университет и «Акрихин» разработают препараты от диабета II типа

Сеченовский университет и «Акрихин» разработают препараты от диабета II типаИх выход на рынок ожидается в 2027 и в 2029 годах
Сеченовский университет и российская фармкомпания «Акрихин» разработают два препарата для лечения сахарного диабета II типа (без зависимости от инсулина). Соглашение о совместной разработке этих лекарств стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Инвестиции в проект составят до 400 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель университета.
Предполагается, что к 2027 г. на российском рынке появится комбинация препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения диабета II типа и других метаболических нарушений. За счет этого объединения пациенты смогут принимать один препарат вместо двух разных лекарственных средств.
В 2029 г. ожидается выход на рынок отечественного препарата класса GLP-1 для лечения диабета II типа и полинейропатии. Данное средство будет предназначено для перорального приема один раз в день, тогда как существующие препараты из этого класса имеют инъекционную форму.
Агонисты GLP-1 (Glucagon-like-peptide-1, или глюкагоноподобный пептид – 1) – это относительно новый класс сахароснижающих препаратов. Они обеспечивают надежный гликемический контроль, снижение веса, а также уменьшают риски развития сердечно-сосудистых осложнений и нарушения работы почек. Среди препаратов данного класса, применяемых для лечения сахарного диабета и ожирения, семаглутид (наиболее известный бренд – оземпик), лираглутид, дулаглутид и др.
Продажи средства класса GLP-1 составляют 55% от всех мировых продаж препаратов для лечения диабета II типа. Согласно прогнозу Bloomberg, к 2030 г. продажи агонистов GLP-1 достигнут $800 млрд в год.
От 10 млн до 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, у стольких же данное заболевание уже есть. Тогда как знают о наличии своего диагноза только более 5 млн человек. Об этом рассказывала в ноябре 2023 г. директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» (НМИЦ эндокринологии) Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Ежегодно, по ее словам, в стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета.
В частности, в России зарегистрировано более 4,7 млн пациентов, больных сахарным диабетом II типа, ежегодно их число растет на 6%. По словам замглавы Минздрава РФ Евгения Камкина, в 2023 г. в стране также насчитывалось почти 2,5 млн человек с ожирением (2% населения страны). Но, по его мнению, их может быть гораздо больше – до трети всего населения.
«Теперь одна из наших главных задач как университета, который трансформируется в научный исследовательский медицинский университет мирового уровня, совместно с нашими партнерами создавать инновационные лекарства – для решения глобальных проблем мирового здравоохранения», – цитирует пресс-служба слова ректора Первого МГМУ, академика РАН Петра Глыбочко.