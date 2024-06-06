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Сеченовский университет и «Акрихин» разработают препараты от диабета II типа

Их выход на рынок ожидается в 2027 и в 2029 годах
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Сеченовский университет и российская фармкомпания «Акрихин» разработают два препарата для лечения сахарного диабета II типа (без зависимости от инсулина). Соглашение о совместной разработке этих лекарств стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Инвестиции в проект составят до 400 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель университета.

Предполагается, что к 2027 г. на российском рынке появится комбинация препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения диабета II типа и других метаболических нарушений. За счет этого объединения пациенты смогут принимать один препарат вместо двух разных лекарственных средств.

В 2029 г. ожидается выход на рынок отечественного препарата класса GLP-1 для лечения диабета II типа и полинейропатии. Данное средство будет предназначено для перорального приема один раз в день, тогда как существующие препараты из этого класса имеют инъекционную форму.

Агонисты GLP-1 (Glucagon-like-peptide-1, или глюкагоноподобный пептид – 1) – это относительно новый класс сахароснижающих препаратов. Они обеспечивают надежный гликемический контроль, снижение веса, а также уменьшают риски развития сердечно-сосудистых осложнений и нарушения работы почек. Среди препаратов данного класса, применяемых для лечения сахарного диабета и ожирения, семаглутид (наиболее известный бренд – оземпик), лираглутид, дулаглутид и др.

Продажи средства класса GLP-1 составляют 55% от всех мировых продаж препаратов для лечения диабета II типа. Согласно прогнозу Bloomberg, к 2030 г. продажи агонистов GLP-1 достигнут $800 млрд в год.

От 10 млн до 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, у стольких же данное заболевание уже есть. Тогда как знают о наличии своего диагноза только более 5 млн человек. Об этом рассказывала в ноябре 2023 г. директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» (НМИЦ эндокринологии) Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Ежегодно, по ее словам, в стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета.

В частности, в России зарегистрировано более 4,7 млн пациентов, больных сахарным диабетом II типа, ежегодно их число растет на 6%. По словам замглавы Минздрава РФ Евгения Камкина, в 2023 г. в стране также насчитывалось почти 2,5 млн человек с ожирением (2% населения страны). Но, по его мнению, их может быть гораздо больше – до трети всего населения.

«Теперь одна из наших главных задач как университета, который трансформируется в научный исследовательский медицинский университет мирового уровня, совместно с нашими партнерами создавать инновационные лекарства – для решения глобальных проблем мирового здравоохранения», – цитирует пресс-служба слова ректора Первого МГМУ, академика РАН Петра Глыбочко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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