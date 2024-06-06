Сеченовский университет и «Акрихин» разработают препараты от диабета II типа

От 10 млн до 12 млн россиян могут иметь предрасположенность к сахарному диабету, у стольких же данное заболевание уже есть. Тогда как знают о наличии своего диагноза только более 5 млн человек. Об этом рассказывала в ноябре 2023 г. директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» (НМИЦ эндокринологии) Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Ежегодно, по ее словам, в стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета.