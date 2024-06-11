Археологическую разведку отменят на территориях без исторических ценностей

Археологическую разведку отменят на территориях без исторических ценностейСоответствующие поправки будут обсуждаться на разных площадках перед внесением в Госдуму
В ближайшее время в Госдуму могут быть внесены поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые изменят правила проведения историко-культурных экспертиз и полевых археологических работ. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники, знакомые с ходом подготовки этой инициативы. Речь идет о регулировании так называемой спасательной археологии: перед строительством какого-либо объекта на месте проводятся разведывательные раскопки, чтобы установить наличие на месте памятников, представляющих ценность для науки.
Предложения разрабатывает правительство Москвы с участием Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России», «Опоры России», РСПП, НАМИКС и НОСТРОЙ. До внесения планируется обсуждение поправок в том числе на площадке Госсовета, добавил собеседник «Ведомостей».
Что изменится
Разработчики нововведений говорят о том, что нынешние нормы закона осложняют порядок ведения любой деятельности на земле. «Сейчас, для того чтобы провести на своем земельном участке практически любые хозяйственные работы, будь то его газификация, рытье колодца, строительство или снос небольшого сарая, необходимо провести историко-культурную экспертизу», – поясняет один из источников «Ведомостей». В случае если эксперт обнаружит на территории нечто, «на его взгляд, обладающее интересом, все строительство на ней будет заморожено», продолжает он: «А значит, школы, детские сады, больницы, дороги и многое другое придется ждать на несколько лет дольше. И не факт, что ценность находки будет стоить потраченных средств и времени».
При этом поправки предполагают, что полномочия по определению границ территорий, где необходимо проведение историко-культурной экспертизы, будут переданы в регионы. «Возможно, к таким критериям [определения границ этих территорий] будут также отнесены документально подтвержденные факты жизнедеятельности человека в прошлом, факты произошедших на таких территориях исторических событий и т. д.», – говорит собеседник «Ведомостей».
Определение территорий, для которых не требуется проведения археологической экспертизы, позволит сократить не только издержки собственников и застройщиков, но и «количество бессмысленной работы специалистов». По словам собеседника «Ведомостей», такой опыт уже есть в Москве: «В городе была проведена археологическая разведка и определены территории, где возможно обнаружить археологические объекты.
При их освоении проводятся всесторонние археологические исследования, что позволяет выявить культурные объекты». Выявление объектов археологического наследия в подавляющем большинстве происходит именно в таких зонах, поясняет источник.
Также в законе предлагается определить виды работ, которые не требуют проведения исследования, так как никак не повлияют на возможные объекты под землей или под водой. «Поставить туалет на даче наконец можно будет без получения дополнительных документов», – приводит пример собеседник.
Как это работает сейчас
Сейчас проведение историко-культурных экспертиз находится в ведении Минкультуры. По словам источников «Ведомостей», получается, что рынок оказания услуг в результате «практически монополизирован»: «По всей стране услуги по проведению историко-культурной экспертизы может оказывать всего 130 человек. Право на проведение полевых археологических работ, по данным федерального ведомства, имеет около 3500 специалистов. Все они частные эксперты».
Проведение историко-культурной экспертизы на предмет наличия на территории объектов исторической ценности – это государственные полномочия, подчеркивает источник «Ведомостей». Поправками частные экспертные организации планируется заменить подведомственными учреждениями органов охраны объектов культурного наследия. И одновременно продлить срок действия разрешения на проведение полевых археологических работ с одного года до пяти. Такое разрешение будет действовать на всей территории РФ.
«Дискуссия о том, чтобы отменить разведки, ведется давно», – говорит практикующий археолог одного из институтов СО РАН. По его словам, сейчас разрешение «дают с привязкой к местности или маршруту»: «Чтобы копали специалисты, которые местность знают. Подавая заявку на объект, ты обосновываешь возможность по ней работать. И отчитываешься потом по конкретным объектам».
Собеседник «Ведомостей», работающий в одной из российских частных организаций, занимающихся спасательной археологией, пояснил, что подобные услуги оказывают сейчас и государственные организации, например региональные институты археологии, но их услуги стоят дороже. «Детсады и школы тоже, как правило, оцениваются быстро. Долго исследуется местность под крупные объекты: дорожные развязки, микрорайоны, газопроводы, ГЭС», – пояснил эксперт. Работы под такие объекты ведутся небыстро.
Директор Института археологии РАН Николай Макаров сказал «Ведомостям», что донастройка законодательства в этой сфере необходима, но она требует точного согласования. «Сейчас археологическая разведка проводится на основании выдаваемого Минкультуры открытого листа на проведение полевых работ. Аттестация экспертов на право проведения государственной историко-культурной экспертизы тоже проводится Минкультом. Эти люди проходят профессиональную аттестацию, которая готовится с учетом заключения РАН», – пояснил он.
При строительстве было сделано много интереснейших находок, добавил ученый. «Мы считаем, что принцип превентивного обследования, которое идет перед застройкой, должен быть сохранен, – говорит Макаров. – Мы исходим из того, что избыточные ограничения должны быть устранены. Например, есть территории, которые уже исследованы. Есть те, которые покрыты техногенным слоем и не могут содержать в себе следы древностей».