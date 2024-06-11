Археологическую разведку отменят на территориях без исторических ценностей

Разработчики нововведений говорят о том, что нынешние нормы закона осложняют порядок ведения любой деятельности на земле. «Сейчас, для того чтобы провести на своем земельном участке практически любые хозяйственные работы, будь то его газификация, рытье колодца, строительство или снос небольшого сарая, необходимо провести историко-культурную экспертизу», – поясняет один из источников «Ведомостей». В случае если эксперт обнаружит на территории нечто, «на его взгляд, обладающее интересом, все строительство на ней будет заморожено», продолжает он: «А значит, школы, детские сады, больницы, дороги и многое другое придется ждать на несколько лет дольше. И не факт, что ценность находки будет стоить потраченных средств и времени».