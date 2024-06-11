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За самовольное подключение к водопроводам увеличат штрафы для граждан

Суммы вырастут в 10 раз
Юлия Малева
Александр Рюмин / ТАСС

За самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения могут увеличить штрафы для граждан до 15 000 руб. Такие поправки в законопроект, принятый в первом чтении 11 апреля, разработал Минюст. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительственной комиссии по законодательной деятельности. «Ведомости» направили запрос в Минюст.

Для должностных лиц штраф будет варьироваться от 30 000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 200 000 руб. Проект поправок в законопроект согласован с Минфином, Минэкономразвития и Минстроем без замечания, уточняется в документе.

Сейчас, согласно ст. 7.20 Кодекса об административных правонарушениях, за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения для граждан предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 руб., для должностных лиц – от 2000 до 3000 руб., для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 руб.

Законопроект, к которому вносятся поправки, был разработан заксобранием Красноярского края. Он предполагал распространение административной ответственности в виде штрафов не только за подключение к системам подачи воды, но и за пользование ими. «Самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения остается распространенной проблемой в течение длительного времени», – говорилось в тексте пояснительной записки. Согласно ей, самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения нарушает целостность колодцев и ухудшает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования.

Кроме того, незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения создают дополнительные неучтенные нагрузки, увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций на обеспечение водоснабжения и водоотведения, негативно влияют на качество работы сетей и сооружений, поясняли авторы законопроекта.

«Необходимость придания законности и прозрачности в использовании коммунальных ресурсов делает важным внесение дополнительных норм в законодательство, направленных на предупреждение незаконного пользования водными ресурсами», – отметил тогда председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Частный дом

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Согласно постановлению правительства, регламентирующему правила холодного водоснабжения и водоотведения, под самовольным подключением понимается присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, произведенное без договора о подключении к ним или с нарушением его условий. Не только увеличивается размер штрафа, но и уточняется состав административного правонарушения: не только подключение к системам центрального водоотведения и водоснабжения, но и пользование ими, обратил внимание эксперт «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

«Это означает, что штраф может быть выписан фактическому лицу, который будет использовать незаконно полученную воду из сетей, а лицо, которое осуществило незаконные технологические врезки, так и останется неустановленным», – пояснил он «Ведомостям». В водопроводно-канализационном хозяйстве наблюдаются большие потери при поставке ресурса, которые «зашивают» в тариф, поэтому ужесточение ответственности, по мнению Склянчука, правильное решение.

На такие нарушения зачастую идут недобросовестные владельцы микробизнеса: ларьков, автомоек, арендаторы нежилых помещений, а также самовольно подключаются собственники частных домостроений, расположенные в городской черте, например, для того, чтобы поливать огород или топить баню, пояснил он.

Учитывая социальную значимость отрасли водоснабжения и водоотведения и размеры возможных негативных последствий от самовольного подключения, кратное увеличение штрафов оправданное, сказал «Ведомостям» доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета Станислав Шубин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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