За самовольное подключение к водопроводам увеличат штрафы для граждан

Законопроект, к которому вносятся поправки, был разработан заксобранием Красноярского края. Он предполагал распространение административной ответственности в виде штрафов не только за подключение к системам подачи воды, но и за пользование ими. «Самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения остается распространенной проблемой в течение длительного времени», – говорилось в тексте пояснительной записки. Согласно ей, самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения нарушает целостность колодцев и ухудшает качество воды, а попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока нарушает качественные характеристики трубопроводов и технологического оборудования.