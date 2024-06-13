Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном годуРекордсменом стал МФТИ, где стоимость программ обучения выросла в среднем на 20%
«Ведомости» подсчитали, как изменилась стоимость обучения в топ-10 вузов страны по версии RAEX. Рекордсменом стал Московский физико-технический институт (МФТИ): поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.
При этом «Ведомости» анализировали изменение стоимости не всех направлений обучения в каждом учебном заведении, а тех, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки. Это, в частности, «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика», а также ведущие программы подготовки (в специализированных вузах, таких как Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ).
Стоимость программы «прикладная математика и физика» в МФТИ выросла с 389 000 до 467 000 руб. по сравнению с прошлым годом, «информатика и вычислительная техника» – с 432 000 до 519 000 руб., «ядерная физика и технологии» – с 504 000 до 605 000 руб. Представитель пресс-службы вуза сообщил «Ведомостям», что МФТИ на протяжении последних лет планомерно повышает стоимость обучения на программах бакалавриата и магистратуры, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов.
На 2024/25 учебный год средняя стоимость обучения составит около 560 000 руб. «На физтехе учится сравнительно небольшое количество студентов, самостоятельно компенсирующих расходы на свое образование. Процент таких студентов незначительно варьируется из года в год, но никогда не превышал 15%», – добавил он.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ в 2024 г. повысил стоимость обучения от 4,5 до 13% на отдельные программы. Цена за «журналистику» выросла с 634 000 до 662 000 руб., «международные отношения» – с 655 000 до 740 000 руб., «юриспруденцию» – с 625 000 до 710 000 руб. В пределах 8–10% цену на программы бакалавриата и специалитета поднял и Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ): так, подорожали программы «прикладная математика» и «математика и компьютерные технологии».
Программы в двух петербургских вузах, Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), подорожали меньше всего – в пределах 4,5%, в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТГУ) – 6,5%. Московский государственный университет (МГУ) и МИФИ пока не обновили стоимость учебных программ по сравнению с прошлым годом. Приемная кампания в вузах в этом году начинается 20 июня.
Проректор президентской Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Колодкин пояснил «Ведомостям», что на формирование цены программ в высшем образовании влияет множество факторов. Среди основных – общий уровень инфляции в стране, индексация заработной платы в регионе базирования вуза, рыночная ситуация (учет ценовой политики конкурентов) и уровень спроса. При этом Колодкин считает, что сферу образования нельзя рассматривать исключительно как рынок: это деятельность, которая решает стратегически важную государственную задачу воспроизводства и трансляции знаний и культуры, формирует кадровый потенциал страны.
Рейтинг RAEX
Агентство RAEX («РАЭКС-аналитика») ежегодно составляет отечественный рейтинг высших учебных заведений, который считается самым авторитетным и на который ориентируются в том числе сами вузы. В рейтинге на первых 10 местах: МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГИМО МИД РФ, СПбПУ, ТГУ и УрФУ.
«В ценообразовании образовательных программ вузов немаловажен и общественно-политический контекст. Напомню, что в период пандемии университеты поддержали предложение руководства страны и сдерживали рост стоимости в пределах инфляции», – напомнил проректор, добавив, что сейчас учебные заведения по-своему работают с отложенным ростом цен. Говоря про РАНХиГС, он добавил, что академия приняла решение не допускать резких скачков и в целом поднять стоимость лишь на уровень официальной инфляции.
Ограничений от Минобрнауки по стоимости программ обучения для государственных или частных вузов нет, указывает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом цена за обучение не может быть ниже нормативов финансирования, полученных вузами в расчете на студента. В противном случае получается кросс-субсидирование, когда за счет бюджетных средств финансируются и студенты-бюджетники, и «платники». Нормативы госфинансирования при этом имеют коэффициенты, которые зависят от регионов.
Абанкина указала, что в норматив финансирования вузов не входит содержание общежитий или выплата стипендии. «Ведущие университеты также учитывают стоимость программ в вузах-конкурентах, сигналы со стороны рынка труда», – указала она.