Ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году

Ограничений от Минобрнауки по стоимости программ обучения для государственных или частных вузов нет, указывает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. При этом цена за обучение не может быть ниже нормативов финансирования, полученных вузами в расчете на студента. В противном случае получается кросс-субсидирование, когда за счет бюджетных средств финансируются и студенты-бюджетники, и «платники». Нормативы госфинансирования при этом имеют коэффициенты, которые зависят от регионов.