Самые крупные гранты президента получили больница Святителя Алексия и «Русфонд»Они пойдут на помощь пострадавшим в ходе спецоперации и тяжелобольным детям
Крупнейшие президентские гранты достались больнице Святителя Алексия, которая занимается помощью пострадавшим в ходе спецоперации, и «Русфонду», помогающему тяжелобольным детям. В ходе второго конкурса, итоги которого были подведены 13 июня, Фонд президентских грантов утвердил 1357 некоммерческих организаций (НКО) – победителей, которым выделил почти 3,4 млрд руб. Такая же сумма привлекается этими НКО в качестве софинансирования. О результатах второго конкурса рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Всего на конкурс было подано 10 539 заявок.
Всего в ходе двух конкурсов 2024 г. победителями стали 2916 проектов, которые получили 7,7 млрд руб. финансирования, кроме того, еще 2 млрд руб. было выделено государством на софинансирование региональных конкурсов грантов, рассказал Кириенко. По его словам, радует гибкость НКО, которые отреагировали на Год семьи, проводимый в 2024 г. Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» заняло первое место по числу победивших проектов – их 275, на которые выделили 643 млн руб. За два же конкурса 2024 г. победили по этому направлению 515 НКО, а грантов им выделено на 1,2 млрд руб.
Кириенко также рассказал, что впервые НКО из всех четыре новых регионов стали победителями: четыре проекта из ДНР получили 12 млн руб., восемь проектов из ЛНР – 11 млн руб., два проекта из Запорожья – 2 млн руб., один проект из Херсонской области – 4 млн руб. Всего же в новых регионах по итогам двух конкурсов 2024 г. будет реализовываться 90 проектов (НКО могут быть как в новых регионах, так и в других), а общая сумма грантов, выделенных на них, – 502 млн руб.
Во втором конкурсе победителями также стали 64 проекта, которые подали заявки, связанные с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году, сказал Кириенко.
Самый большой грант в 39,5 млн руб. (софинансирование 48 млн руб.) получила АНО Центральная клиническая больница Святителя Алексия на многопрофильную медико-социальную помощь пострадавшим в ходе спецоперации, включая протезирование и адаптацию. Больница помогает мирным жителям, участникам спецоперации и военнослужащим Донбасса.
Второй по величине грант в 35,9 млн руб. (софинансирование 51,6 млн руб.) достался «Русфонду» на проект «ПроРегистр», направленный на развитие базы доноров костного мозга для помощи людям с онкологическими заболеваниями. Третий по размеру грант в 35,6 млн руб. (софинансирование 36 млн руб.) получила пензенская АНО содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» на одноименный проект, который занимается сопровождением молодых людей с инвалидностью и помощью с их социализацией.
Также в пятерку самых крупных грантополучателей вошел фонд «Бэла. Дети-бабочки» с грантом на сумму 33 млн руб. (софинансирование 15,7 млн руб.) на проект по лечению пациентов с ихтиозом и фонд развития государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника на проект плотницкой артели – грант в 26 млн руб. (софинансирование 11 млн руб.).
Во второй пятерке самых больших грантов оказались «Народный фронт» с проектом «гуманитарной миссии» – 25 млн руб. (софинансирование 52 млн руб.), фонд реабилитации «Феникс» на создание системы паллиативной помощи – 20 млн руб. (софинансирование 12,6 млн руб.), фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас» также на проект паллиативной помощи – 19 млн руб. (софинансирование 18,9 млн руб.), АНО «Простые вещи» на проект развития инфраструктуры трудоустройства людей с ментальными особенностями – 16,5 млн руб. (софинансирование 14 млн руб.), АНО «Центр подводные исследования Русского географического общества» на поиск объектов авиации ВОВ в Балтийском море – 16,5 млн руб. (софинансирование 58 млн руб.).