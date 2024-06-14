Самые крупные гранты президента получили больница Святителя Алексия и «Русфонд»

Всего в ходе двух конкурсов 2024 г. победителями стали 2916 проектов, которые получили 7,7 млрд руб. финансирования, кроме того, еще 2 млрд руб. было выделено государством на софинансирование региональных конкурсов грантов, рассказал Кириенко. По его словам, радует гибкость НКО, которые отреагировали на Год семьи, проводимый в 2024 г. Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» заняло первое место по числу победивших проектов – их 275, на которые выделили 643 млн руб. За два же конкурса 2024 г. победили по этому направлению 515 НКО, а грантов им выделено на 1,2 млрд руб.