Счетная палата признала мастер-планы городов ДФО чрезмерно оптимистичными

Трунова заметила, что, несмотря на системную работу Минстроя, объем проектируемых избыточных мощностей по теплоснабжению и водоснабжению составляет порядка 20–30%. По словам аудитора, в результате «мы получаем инфраструктуру, которую потом кто-то должен содержать». «Износ [коммунальных сетей] будет вечным. Потому что все начинается с планирования», – заявила она. Кроме того, Трунова обратила внимание на стоимость реализации мероприятий, запланированных в мастер-плане, которая сопоставима «с уровнем годового бюджета всего субъекта». «Я напомню, что генеральные планы всегда критиковали за их супернереалистичность. Мы открываем мастер-планы и видим, что реализма, честно говоря, не прибавилось», – заявила Трунова. Еще одной схожестью мастер-планов с генпланами она назвала то, что и те и другие «не отвечают на вопросы развития новых секторов экономики».