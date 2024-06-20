Счетная палата признала мастер-планы городов ДФО чрезмерно оптимистичными

Счетная палата признала мастер-планы городов ДФО чрезмерно оптимистичнымиЭто может привести к строительству избыточных мощностей в инфраструктуре
Планы комплексного социально-экономического развития (мастер-планы) для городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) содержат излишне оптимистичные оценки численности населения, что в итоге может привести к планированию и строительству избыточной инфраструктуры. Об этом на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике заявила аудитор Счетной палаты (СП) Наталья Трунова. По данным Росстата на 1 января 2024 г., численность населения ДФО в 2023 г. сократилась на 30 800 человек до 7,873 млн человек. Миграционный отток населения составил 14 200 человек. Коэффициент естественной убыли населения составил -2,9%.
Трунова заметила, что, несмотря на системную работу Минстроя, объем проектируемых избыточных мощностей по теплоснабжению и водоснабжению составляет порядка 20–30%. По словам аудитора, в результате «мы получаем инфраструктуру, которую потом кто-то должен содержать». «Износ [коммунальных сетей] будет вечным. Потому что все начинается с планирования», – заявила она. Кроме того, Трунова обратила внимание на стоимость реализации мероприятий, запланированных в мастер-плане, которая сопоставима «с уровнем годового бюджета всего субъекта». «Я напомню, что генеральные планы всегда критиковали за их супернереалистичность. Мы открываем мастер-планы и видим, что реализма, честно говоря, не прибавилось», – заявила Трунова. Еще одной схожестью мастер-планов с генпланами она назвала то, что и те и другие «не отвечают на вопросы развития новых секторов экономики».
«25 мастер-планов [развития городов ДФО] – везде логистика, везде туризм – плюс-минус те же самые отрасли, которые развивались до этого», – уточнила аудитор СП.
Мастер-планы городов должны быть реалистичными, согласен эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук. «Однако что касается слишком оптимистичных прогнозов, то это скорее оценочное суждение. Государственная политика в части развития Дальнего Востока и Арктики строится на увеличении численности и уменьшении оттока населения. Если не осваивать и не заселять эти территории, то рано или поздно это захотят сделать другие страны», – сказал эксперт «Ведомостям». По мнению Склянчука, к новым секторам экономики можно отнести промышленный майнинг криптовалюты, который бывает выгодно развивать в условиях вечной мерзлоты из-за естественного охлаждения. «Нельзя забывать и про научные проекты, важные для всего человечества. Например, заслуживает всяческого внимания проект по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей» в якутском Плейстоценовом парке», – отметил он.
Содержание мастер-планов вызывает вопросы, говорит директор научно-исследовательского Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский. Оптимистичные прогнозы численности населения он называет типичной для России ситуацией. «Недостаточно четкое определение источников финансирования – тоже стандартная проблема для документов стратегического планирования. Не в последнюю очередь это ведет к низкой результативности их выполнения», – сказал Землянский «Ведомостям». Он отметил, что мастер-планы городов ДФО разработаны как основа для документов, утверждаемых на федеральном уровне, – долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития городов и агломераций Дальнего Востока, которые уже содержат объемы финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей по мероприятиям. «То есть качество мастер-планов городов Дальнего Востока – это большая ответственность за последующие федеральные решения», – подчеркнул эксперт. По мнению Землянского, необходимо учесть эти вопросы к мастер-планам городов Дальнего Востока и избежать перекосов при выполнении поручения президента России по разработке мастер-планов 200 российских городов.
Мастер-план для Улан-Удэ, утвержденный правительством в 2023 г., предусматривает в первую очередь решение проблемы ветхого и аварийного жилья, говорит депутат Народного хурала Бурятии Геннадий Доржиев («Единая Россия»). «Я бы не сказал, что у нас объектов инфраструктуры будет в избытке – напротив, сейчас есть определенный дефицит жилья. Например, центр города состоит преимущественно из старого фонда», – сказал он «Ведомостям». По мнению Доржиева, при утверждении и реализации мастер-планов необходимо «в первую очередь смотреть на человека, условия, в которых он живет».
Правительство России 9 января утвердило мастер-планы 16 дальневосточных городов (Анадыря, Арсеньевска, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска). В июле 2023 г. были утверждены мастер-планы для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды и Южно-Сахалинска. Всего по поручению президента разрабатываются мастер-планы для 25 дальневосточных городов. Как писал в своем Telegram-канале министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, общий объем финансирования – 4,4 трлн руб.