Наказание за вооруженный мятеж предложили ужесточить вплоть до пожизненного

Наказание за вооруженный мятеж предложили ужесточить вплоть до пожизненногоДобровольно и своевременно сообщивших о готовящемся преступлении сажать не будут
Правительство России разработало поправки в Уголовный кодекс (УК), предусматривающие дифференциацию наказания за подобные преступления в зависимости от ролей виновных (организатор либо участник), а также освобождение от ответственности в связи с добровольным и своевременным сообщением властям о готовящемся преступлении. Копия законопроекта есть в распоряжении «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в Белый дом.
Существующую ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»; срок от 12 до 20 лет лишения свободы и ограничение свободы на срок до двух лет) кабмин предлагает разбить на три части. Предусмотренные законопроектом ч. 1 и ч. 2 указанной статьи предусматривают ответственность за соответственно организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет). Ч. 3 ст. 279 УК в случае принятия поправок будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа. За это будут предусмотрены самые серьезные санкции: от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 000 до 1 млн руб., или в размере зарплаты, или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет, или пожизненное лишение свободы.
Кроме того, правительство предлагает освобождать участников или организаторов вооруженного мятежа от уголовной ответственности в случае, если они добровольно и своевременно сообщили властям о готовящемся преступлении или иным образом способствовали предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, если в их действиях не содержится иного состава преступления. Такой порядок применяется к лицам, совершившим государственную измену (ст. 275 УК), участвовавшим в шпионаже (ст. 276 УК) или насильственном захвате власти (ст. 278 УК).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая редакция ст. 279 УК не предусматривает дифференциацию мер ответственности, тогда как вооруженный мятеж «обладает сходной с террористической и диверсионной деятельностью степенью общественной опасности». Также правительство обращает внимание на наличие оценочного термина «активное» в отношении деяния «участие» в существующей диспозиции указанной статьи, что нехарактерно для уголовного закона. Предлагаемое кабмином освобождение участников и организаторов мятежа от уголовной ответственности будет мотивировать отказаться от продолжения противоправных действий, отмечается в пояснительной записке. Правительственный законопроект был изучен в Верховном суде РФ (копия официального отзыва есть у «Ведомостей»). Замечаний и предложений по документу там не обнаружили.
Новая предлагаемая редакция по своему характеру вводит градацию размера наказания в зависимости от соучастия в указанном преступном деянии и не привносит в уголовный закон каких-то существенных новшеств, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «По сути, это детализация и дробление квалифицирующих признаков, которые содержатся в ст. 22, 24 УК РФ. Судам представляется возможным градировать наказание по данном составу и без внесения предлагаемых квалифицирующих признаков, поскольку общая часть УК РФ им это позволяет исходя из диспозиции 33, 34 УК РФ и иных положений кодекса», – сказал он «Ведомостям».
Вооруженный мятеж Евгения Пригожина в 2023 г. продлился с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г. Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по поводу случившегося. Он назвал мятеж «ударом в спину нашей стране и нашему народу» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». Путин завершил свое выступление призывом к тем, «кого пытаются втянуть в это преступление», не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку» и прекратить участие в преступных действиях.
Вечером 24 июня близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что Пригожин принял предложение остановить движение по территории России. Кремль подтвердил эти договоренности. 26 июня Путин предложил участникам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в мятеже, но «остановились у последней черты», подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами. 27 июня Центр общественных связей ФСБ сообщил о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.