Теракты в Дагестане были скоординированы по целям и времени

Погибшие в перестрелке с террористами силовики будут представлены к государственным наградам, пообещал глава Дагестана. По словам Меликова, «они себя проявили так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне спецоперации». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян, «несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию». «Мы имеем дело с международным терроризмом. Нельзя, поддаваясь эмоциям, своим поведением содействовать реализации чужих, враждебных планов. Конечно, мы можем быть уверены, что силовые органы, НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, завершат следственные действия и достоверно установят, куда, к каким заказчикам ведут нити уже подтвержденного иностранного финансирования», – написала она в своем Telegram-канале.