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Теракты в Дагестане были скоординированы по целям и времени

Жертвами атак исламистов стали 20 человек
Александр Тихонов
Боестолкновения сотрудников силовых структур с боевиками продолжались до поздней ночи/ Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Участники вооруженных нападений на религиозные учреждения и полицейских в Дагестане 23 июня были скоординированы по целям и времени, заявил журналистам глава республики Сергей Меликов. Жертвами атак, по последним данным регионального минздрава, стали 20 человек, пострадали 26. По словам Меликова, 15 погибших были полицейские. «Все это было скоординировано по целям, задачам и, самое главное, по времени. И, видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем, уйти от ответственности и уйти от попыток задержания», – заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Судя по публикациям в региональных пабликах и Telegram-каналах, атаки начались примерно в одно время. При нападении на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте был убит 66-летний священник отец Николай. Как сообщал зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, ему перерезали горло, а охранника Свято-Успенского собора в Махачкале, вооруженного газовым пистолетом, расстреляли. Синагога в Дербенте загорелась после нападения, пожар удалось потушить спустя несколько часов.

В Дагестане был введен режим контртеррористической операции (КТО), который продлился до 8.15 24 июня. Боестолкновения сотрудников силовых структур с боевиками продолжались до поздней ночи. НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что трое убитых были опознаны как сыновья главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова и его племянник. В ночь на 24 июня региональное отделение «Единой России» сообщило об исключении чиновника из партии «за дискредитирующие действия». Впоследствии глава Дагестана заявил, что Омаров был отправлен в отставку. По словам Меликова, глава Сергокалинского района «упустил детей, причем упустил настолько, что они стали убийцами» (цитата по ТАСС).

Один из ликвидированных боевиков – Али Закаригаев – в прошлом возглавлял отделение «Справедливой России» в Сергокалинском районе. Он покинул этот пост в 2021 г. и до теракта был рядовым членом партии. Партия исключила его из своих рядов, говорится в ответе представителя пресс-службы политической силы на запрос «Ведомостей». Лидер справороссов Сергей Миронов заявил о необходимости искоренить любые признаки терпимости к проявлениям экстремизма, который используется врагами России для развала страны.

«Полицейские Дагестана, верные долгу и завету своего земляка и сослуживца Магомеда Нурбагандова (полицейский, был убит террористами в 2016 г., автор обращенной к коллегам знаменитой фразы «Работайте, братья». – «Ведомости»), встали на пути убийц. Подавляющее большинство многонациональной республики в шоке от трагедии», – заявил Миронов «Ведомостям». Он в очередной раз призвал вернуть смертную казнь для террористов и выгонять с работы их родственников.

По фактам терактов в Махачкале и Дербенте возбуждено уголовное дело. По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства с «учетом высокого общественного резонанса, а также необходимости обеспечения наиболее полного, оперативного и объективного расследования».

Крупнейший за последние годы теракт в Дагестане
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В Дербенте неизвестные 23 июня обстреляли синагогу и церковь, а в Махачкале напали на ДПС. Число погибших достигло девяти (из них семь – правоохранители), 25 пострадали, сообщил муфтият Дагестана. Также была обстреляна машина с полицейскими в центре села Сергокалы. В республике ввели режим КТО. Силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы, меры безопасности усилили в Кабардино-Балкарии. / Reuters

Погибшие в перестрелке с террористами силовики будут представлены к государственным наградам, пообещал глава Дагестана. По словам Меликова, «они себя проявили так же мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне спецоперации». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян, «несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию». «Мы имеем дело с международным терроризмом. Нельзя, поддаваясь эмоциям, своим поведением содействовать реализации чужих, враждебных планов. Конечно, мы можем быть уверены, что силовые органы, НАК в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, завершат следственные действия и достоверно установят, куда, к каким заказчикам ведут нити уже подтвержденного иностранного финансирования», – написала она в своем Telegram-канале.

В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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