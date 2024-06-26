6100 рублей в среднем тратят россияне на платную медицину

6100 рублей в среднем тратят россияне на платную медицинуБольше всего расходов у жителей Москвы и Краснодарского края
Жители Москвы и Краснодарского края больше всех тратят на платную медицину из расчета на душу населения – 25 300 и 15 900 руб. в год соответственно. При этом медианное значение данного показателя по стране составляет 6100 руб. на душу населения. Это следует из отчета Национального рейтингового агентства (НРА), в котором проанализированы данные Росстата по объему предоставленных платных медуслуг населению за 2023 г. Отчет есть у «Ведомостей».
Помимо столицы и Краснодарского края аналитики НРА зафиксировали еще в 11 регионах превышение годовых расходов на платное здравоохранение в 1,5 раза по сравнению с медианным значением по России. Это Приморский край (15 300 руб. на душу населения), Хабаровский край и Магаданская область (по 10 700 руб.), Калужская область (9300 руб.) и т. д. Данные показатели могут свидетельствовать как о насыщенности этих рынков предложением, так и о высокой стоимости медуслуг, считают в НРА.
В 40 субъектах, согласно подсчетам организации, годовые расходы на платную медицину на душу населения ниже медианного значения по стране. Среди них – Амурская область (4600 руб. на душу населения), Тамбовская и Воронежская области (по 4100 руб.), Мордовия (3500 руб.), Тува (1800 руб.), Ингушетия (700 руб.). По мнению аналитиков НРА, это может быть следствием сравнительно низкого проникновения платных медицинских услуг в этих регионах.
Совокупный объем платных медуслуг россиянам в 2023 г. увеличился на 11% (на 137 млрд руб.) и составил 1,36 трлн руб., по данным Росстата. Как следует из подсчетов НРА, рост объема потребляемых платных медуслуг в размере более 900 млн руб. в 2023 г. приходится на 30 субъектов. Из них жители пяти регионов имеют среднедушевые денежные доходы выше среднего. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
При этом исходя из текущего объема услуг на душу населения для продолжения развития платной медицины, по мнению аналитиков НРА, перспективными могут быть Свердловская и Московская области. Также возможен потенциал развития в Тюменской и Архангельской областях – они входят в число регионов с доходами населения выше среднего, а проникновение платных медицинских услуг на душу населения там умеренное, говорится в отчете.
«Частная медицина продает то, чего недостает государственной», ―– пояснила «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, коммерческие учреждения привлекают пациентов отсутствием очередей и комфортом в обслуживании. Кроме того, бывают случаи, когда на фоне дефицита медицинских кадров необходимый врач принимает только в частной клинике, добавила она.
Высокие траты на частную медицину в Краснодарском крае сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов объясняет, к примеру, двумя причинами. На статистику обращений в частные клиники положительно влияет густонаселенность региона. По данным Росстата, в Краснодарском крае проживает 5,8 млн человек. Кроме того, в регионе расположено много санаторно-курортных учреждений, в числе которых есть и частные. В регион активно переезжают обеспеченные люди, которые предпочитают не пользоваться государственной медициной, а также приезжают отдыхающие, которые привыкли посещать коммерческие клиники, добавила Попович.
1,49 трлн руб.
составит, по оценке НРА, объем рынка платных медуслуг в России в 2024 г. при реализации базового прогноза Минэкономразвития (инфляция в размере 5% и 4% в последующие годы). В 2025 г. объем рынка, по мнению аналитиков НРА, достигнет 1,62 трлн руб.
Попович считает, что коммерческий сектор в будущем столкнется с трудностями из-за больших государственных вложений в первичное звено здравоохранения (реновация и строительство поликлиник, дневных стационаров и т. д.). «Скорее всего, частная медицина будет объединяться, сливаться и концентрироваться просто для того, чтобы в конкуренции с государственной чувствовать себя нормально», – говорит она. Сами аналитики НРА к негативным трендам, которые могут препятствовать развитию рынка платных медуслуг, относят трудности с импортом медицинских товаров и улучшающееся качество услуг по ОМС.
Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, ежегодно в России увеличиваются объемы оказания и бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий (т. е. по ОМС). В 2024 г. объем финансирования программы госгарантий вырос почти на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 3,21 трлн руб. В этом году в программу ОМС были включены профилактические осмотры, направленные на сохранение репродуктивного здоровья, а также новые виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. По словам представителя ведомства, это позволит увеличить доступность медпомощи для граждан по всей стране.