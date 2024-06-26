6100 рублей в среднем тратят россияне на платную медицину

Как сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, ежегодно в России увеличиваются объемы оказания и бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий (т. е. по ОМС). В 2024 г. объем финансирования программы госгарантий вырос почти на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 3,21 трлн руб. В этом году в программу ОМС были включены профилактические осмотры, направленные на сохранение репродуктивного здоровья, а также новые виды медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. По словам представителя ведомства, это позволит увеличить доступность медпомощи для граждан по всей стране.