Узбекистан пожаловался на задержку своих граждан на въезде в Россию

Кого не пустят в Россию

Иностранному гражданину или лицу без гражданства, согласно ст. 25 и 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», могут не разрешить въезд на территорию России, если :

он сообщил заведомо ложную информацию о себе или целях пребывания;

в течение трех последних лет привлекался к административной ответственности в РФ (более одного раза);

в течение последних пяти лет получал наказание в виде административного выдворения из РФ (в течение 10 лет, если неоднократно);

в прошлый раз не покинул РФ после 30 суток с момента окончания срока временного пребывания;

участвует в деятельности иностранной/международной организации, признанной в РФ нежелательной или причастной к терроризму;

это необходимо для безопасности здоровья населения и обороноспособности государства;

не предоставил документы для визы или полис медицинского страхования;

не смог подтвердить наличие средств для проживания на территории РФ;

его пребывание на территории РФ признано нежелательным;

другие причины.