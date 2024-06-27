Узбекистан пожаловался на задержку своих граждан на въезде в Россию

Узбекистан пожаловался на задержку своих граждан на въезде в РоссиюПосольство направило ноту в МИД РФ, где длительные проверки объяснили усилением мер по обеспечению нацбезопасности
Граждане Узбекистана испытывают проблемы при въезде в Россию через московский аэропорт «Шереметьево» из-за «дополнительных и чрезмерно длительных проверок» со стороны аэропортовых служб. Для выяснения обстоятельств ситуации посольство страны в Москве направило обращение в МИД России, говорится в сообщении диппредставительства.
«Посольство находится на постоянной связи со службой пограничного контроля аэропорта «Шереметьево», – добавили в посольстве Узбекистана.
«Ведомости» направили запросы в ФСБ, МВД и «Шереметьево», а также в «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».
Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил «Ведомостям», что организация постоянно получает от граждан Узбекистана видео с жалобами на тяжелые условия нахождения в транзитной зоне и отсутствие питания у тех, кого не пропустили на въезд в Россию. По его словам, это продолжается вторую неделю, а граждане республики могут находиться в транзитной зоне на протяжении нескольких дней. «Последний раз около 500 человек три дня там находились», – привел он свои оценки. Исмаилов также утверждает, что в аэропорту задерживают в среднем 20% пассажиров, прилетевших рейсом из Узбекистана. О проблемах с прохождением пограничного контроля известно и эксперту в сфере миграции Вадиму Коженову. По его словам, такие обращения поступали, проверка документов длилась не более пяти-шести часов.
Проверки пассажиров в аэропорту в среднем занимают не более полутора часов, заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ России. Их продолжительность связана с объективными факторами, в том числе с обустройством пунктов пропуска и объемом пассажиропотока. Более длительные задержки касаются тех, кому отказано во въезде в Россию, добавила Захарова.
Сколько в России легальных мигрантов
Всего в России на начало 2024 г. находилось около 10,7 млн иностранных граждан, из них 7,7 млн (72%) – трудовые мигрантов, подсчитали «Ведомости» в мае на основе данных Росстата, МВД и экспертных оценок. На первом месте по числу въездов трудовых мигрантов Узбекистан: в 2023 г. граждане республики пересекли границу страны почти 2 млн раз. Второе место у Таджикистана (1,2 млн приездов), третье – у Киргизии (720 000).
19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Кроме того, полицейские закрыли въезд для 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации (ИКАО), они передаются под ответственность доставившей их авиакомпании, которая принимает меры по их охране, опеке и отправке в исходный пункт либо в другое место, куда въезд им разрешен. К сожалению, авиакомпании не всегда могут оперативно вывозить упомянутых граждан с территории России», – сказала официальный представитель МИД РФ. По данным министерства, консульские работники республики Узбекистан ведут диалог с авиационными властями России, дополнила Захарова.
Длительные проверки граждан Узбекистана в аэропорту связаны с усилением мер по обеспечению нацбезопасности государства после теракта в подмосковном «Крокус сити холле», пояснила Захарова. Она также отметила, что МИД России находится в «непрерывном контакте» с посольством Узбекистана и отвечает «по всем интересующим его вопросам». «Подобные шаги не направлены против представителей конкретных стран, наций или религий. Проверку проходят граждане всех иностранных государств, особенно тех, с которыми у нас имеется безвизовый режим», – сказала Захарова.
МВД России также проводит проверки мигрантов в стране без «политической подоплеки или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство РФ», заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 26 июня в Ташкенте. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
Кого не пустят в Россию
Иностранному гражданину или лицу без гражданства, согласно ст. 25 и 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», могут не разрешить въезд на территорию России, если :
он сообщил заведомо ложную информацию о себе или целях пребывания;
в течение трех последних лет привлекался к административной ответственности в РФ (более одного раза);
в течение последних пяти лет получал наказание в виде административного выдворения из РФ (в течение 10 лет, если неоднократно);
в прошлый раз не покинул РФ после 30 суток с момента окончания срока временного пребывания;
участвует в деятельности иностранной/международной организации, признанной в РФ нежелательной или причастной к терроризму;
это необходимо для безопасности здоровья населения и обороноспособности государства;
не предоставил документы для визы или полис медицинского страхования;
не смог подтвердить наличие средств для проживания на территории РФ;
его пребывание на территории РФ признано нежелательным;
другие причины.
Российские органы внутренних дел за январь – апрель ограничили въезд в страну 79 000 иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства (+44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). Такие данные приводятся в аналитической справке о результатах работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России.
В конце апреля МИД России признал действие на границе повышенных мер безопасности из-за теракта в «Крокусе» 22 марта, когда участниками нападения оказались граждане Таджикистана. Но российское ведомство заметило, что меры применяются «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу». В начале мая правозащитница Валентина Чупик заявила о проблемах с пересечением границы у граждан Киргизии и Узбекистана. Киргизский МИД в итоге посоветовал своим гражданам временно не ездить в Россию «без веских оснований» и заранее проверить наличие ограничений на въезд. МИД Узбекистана, в отличие от своих киргизских коллег, тогда ситуацию не комментировал, а глава узбекской диаспоры Исмаилов не подтверждал «Ведомостям» наличия серьезных проблем со въездом сограждан.
Периодически такие проблемы возникали у всех граждан стран Центральной Азии, хотя тогда на себя обратили внимание граждане и власти главным образом Киргизии и Таджикистана, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, проблемы по гражданам конкретных государств региона при въезде в Россию начинают обозначаться, когда накапливается критическая масса случаев и числа людей в черных списках уголовных и миграционных нарушителей, поскольку трудовых мигрантов из центральноазиатских республик миллионы.
«При этом доля признанных злостными нарушителями и невъездными исчисляется все-таки процентами от общего числа въезжающих, хотя на этой теме любят спекулировать радикально настроенные спикеры. Узбекистан годами инвестирует в область контроля миграции и работает по этому направлению с Россией с вектором достижения максимальной прозрачности процесса для российского законодательства», – считает Притчин.
В подготовке статьи принимала участие Софья Белова