Кадетские школы будут увековечивать погибших в военных конфликтах выпускников

«Я сторонник подобных инициатив, это важные и правильные шаги», – заявил «Ведомостям» член общественного совета при министерстве обороны Вячеслав Калинин. По его мнению, именно сегодня выбор в пользу военного образования и военных училищ более осознан, чем несколько десятилетий назад. «Сегодня каждый курсант и каждый выпускник понимает, что он фактически готовится для участия в боевой работе», – сказал Калинин. Он также считает, что разница в гражданских школах и военизированных достаточно заметная. В военных, по наблюдения Калинина, акцента на преемственности традиций больше.