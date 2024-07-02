Кадетские школы будут увековечивать погибших в военных конфликтах выпускников

Кадетские школы будут увековечивать погибших в военных конфликтах выпускниковПравительство пропишет специальные ритуалы для этого
Правительство России предложило законодательно обязать кадетские школы и военные училища вести почетные списки тех, кто погиб при защите Отечества. Законопроектом, который был внесен в Госдуму 28 июня, предполагается, что свои почетные списки погибших из числа выпускников и кадрового состава при защите Родины будут вести президентские кадетские училища, суворовские военные училища, нахимовские военно-морское училища, кадетские военные корпуса и школы, казачьи кадетские корпуса, военно-музыкальные училища.
Такие же списки будут вестись и теми заведениями, что находятся в ведении Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, СВР, ФСБ и МЧС (Академия ФСБ, Университет прокуратуры и др.). Ведомства сами будут составлять такой реестр погибших. Помимо этого предлагается проводить «ритуалы, направленные на увековечивание их памяти». Для этого могут внести правки в ст. 2 и 11 закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Сейчас имена погибших при защите Отечества навечно вносят только в списки личного состава одной из воинских частей (корабля) или военных вузов, где те проходили военную службу.
По сути инициатива предусматривает расширение возможностей для увековечивания памяти о героях и их подвигах, а также совершенствовании правовой базы по увековечению памяти военнослужащих, которым присвоено звание Героя России, пояснил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Речь идет о военных действиях, произошедших за всю историю нашей страны», – уточнил он.
Сколько в России школ с военным уклоном?
По подсчетам «Ведомостей», под упомянутые в проекте федерального закона типы образовательных учреждений попадают 188 заведений. Сейчас в России действуют одно военномузыкальное училище (в Москве), одно нахимовское военно-морское училище (в Санкт-Петербурге), семь президентских кадетских училищ, 11 суворовских военных училищ, 31 казачий кадетский корпус и 137 кадетских корпусов и школ.
«Я сторонник подобных инициатив, это важные и правильные шаги», – заявил «Ведомостям» член общественного совета при министерстве обороны Вячеслав Калинин. По его мнению, именно сегодня выбор в пользу военного образования и военных училищ более осознан, чем несколько десятилетий назад. «Сегодня каждый курсант и каждый выпускник понимает, что он фактически готовится для участия в боевой работе», – сказал Калинин. Он также считает, что разница в гражданских школах и военизированных достаточно заметная. В военных, по наблюдения Калинина, акцента на преемственности традиций больше.
Готовность выбрать «одну из самых рискованных профессий» напрямую связана с сохранением памяти о погибших за Родину героях, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она напомнила историю директора школы, которая руководит школой №18 имени Подольских курсантов. «Когда она пришла, в школе не было известно ни их имен, ни информации о месте рождения. И Елена Юрьевна [Корастылева] взяла на себя очень большую работу по восстановлению списка всех погибших. <...> В городе восстановлена память среди семей, и среди самих ребят: они очень гордятся, что школа носит имя Подольских курсантов», – рассказала Абанкина.