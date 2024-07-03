Генпрокуратура запросила 10 лет колонии для отца экс-депутата Верховной рады Украины

Парасюк-младший также незаконно проник на территорию консульства, сорвал с флагштока российский флаг и вышел с ним за пределы загранучреждения. После этого он публично бросил на землю госсимвол, растоптал и сжег его. В тот же день, по информации СК, Парасюк публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, «признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». По этому эпизоду в отношении Парасюка-младшего было возбуждено еще одно уголовное дело в России.