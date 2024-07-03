Генпрокуратура запросила 10 лет колонии для отца экс-депутата Верховной рады Украины

Генпрокуратура запросила 10 лет колонии для отца экс-депутата Верховной рады Украины5 июля суд огласит Зиновию Парасюку приговор по делу о нападении на российское генконсульство во Львове
Гособвинитель запросил наказание в виде 10 лет колонии общего режима для украинского активиста Зиновия Парасюка – отца депутата Верховной рады VIII созыва Владимира Парасюка, обвиняемого в нападении на генеральное консульство России во Львове, узнали «Ведомости». Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом судебного процесса.
Процесс над Парасюком-старшим рассматривался в Московском городском суде с апреля 2024 г. заочно, без участия подсудимого, поскольку от российского следствия он скрылся. В начале апреля Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении Парасюка. Следственными органами «приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Парасюка-старшего, но реальная возможность его участия в судебном процессе отсутствовала», отметил тогда представитель надзорного ведомства.
В настоящий момент Зиновий Парасюк объявлен в международный розыск. Следственный комитет (СК) предъявил ему обвинение в нападении на служебное помещение, пользующееся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК). Санкция по этой статье предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Таким образом, срок Парасюку был запрошен ниже низшего. Оглашение приговора назначено на 5 июля.
По версии следствия, в марте 2016 г. во Львове Парасюк совместно со своим сыном участвовал в митинге в поддержку содержащейся в российской тюрьме летчицы Надежды Савченко. Согласно обвинительному заключению, c целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией Парасюки совершили нападение на генконсульство России во Львове. Они забросали здание пиротехническими изделиями и другими предметами.
Парасюк-младший также незаконно проник на территорию консульства, сорвал с флагштока российский флаг и вышел с ним за пределы загранучреждения. После этого он публично бросил на землю госсимвол, растоптал и сжег его. В тот же день, по информации СК, Парасюк публично призывал к осуществлению террористической деятельности в отношении граждан России, «признавая идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». По этому эпизоду в отношении Парасюка-младшего было возбуждено еще одно уголовное дело в России.
В ноябре 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд приговорил Парасюка-младшего по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 360, ст. 329 УК РФ (совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, нападение группой лиц по предварительному сговору с целью осложнения международных отношений на генеральное консульство и надругательство над государственным флагом РФ) к 11 годам колонии. Приговор также был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске с 2017 г.
30 марта 2016 г., как писали «Ведомости», комитет по иностранным делам Верховной рады Украины одобрил проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией. Парасюк-младший был одним из его авторов совместно с депутатами Радикальной партии Оксаной Корчинской и Юрием-Богданом Шухевичем, фракции «Блок Петра Порошенко» Олегом Петренко и фракции «Батькивщина» Игорем Луценко.
В тот же день на Владимира Парасюка было совершено покушение. Инцидент произошел 30 марта около 22.00 по местному времени. Неизвестный бросил в его сторону предмет, который взорвался. Сам депутат не пострадал. От взрыва только повредило три автомобиля. Украинская полиция тогда возбудила уголовное дело по факту покушения на жизнь депутата.
Парасюк – скандально известный внефракционный депутат Рады, несколько раз участвовавший в потасовках в украинском парламенте, Печерском суде Киева, а также на заседании антикоррупционного комитета Украины, говорилось в июне 2017 г. в релизе СК.