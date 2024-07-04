Число кружков и секций для детей выросло в регионах на 60%

В рамках развития ДОД до 2030 г. поставлены такие задачи, как создание условий для самореализации и развития талантов детей, обеспечение участия организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также обновление содержания и методов обучения в системе. В задачах ДОД также указано, что к 2024 г. участие в программе должны принимать не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. По словам директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Игоря Козина, сейчас наблюдается дефицит педагогов, курсов для повышения квалификации, сетевых связей между ДОД.