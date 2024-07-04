Число кружков и секций для детей выросло в регионах на 60%Эксперты говорят, что интереснее всего допобразование в начальной и старшей школе
За первую половину текущего года в России было создано на 60% больше мест дополнительного образования детей (ДОД), чем за весь прошлый год: это 267 423 новых места в 3500 учебных организациях. Дополнительное образование для школьников и дошкольников – это походы, экспедиции, школьные театры, кружки и секции. Модель развития региональных систем ДОД была запущена Минпросвещения в 2019 г. Подведение итогов пяти лет работы с момента запуска программы прошло на площадке первого Форума непрерывного образования, который проводится при поддержке Российского общества «Знание» и центра знаний «Машук».
«Мы увидели колоссальные изменения в развитии. Уровень вовлечения детей в общественно-полезную деятельность кратно вырос. Мы стараемся как можно сильнее вовлекать ребят в программу, чтобы раскрыть их творческий потенциал», – заявил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
Всего в программе участвуют 65 субъектов России. В ДОД включается социально-гуманитарное направление, естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и техническое. По данным региональных навигаторов и ЕАИС ДО, наиболее востребованными секциями среди детей в возрасте 5-18 лет являются гуманитарные (36,5%), спортивные (31,1%) и художественные (29,7%). Сейчас в программе участвует 17,1 млн несовершеннолетних, что составляет 74,3% от всех детей страны.
Что такое «Машук»
«Машук» – всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров. Это площадка для кооперации Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодежи, Российского общества «Знание», государственных институтов развития, организаций бизнес-образования и просветительских центров. Девиз организации – «Учим тех, кто учит». «Машук» был создан в 2022 г. по приказу президента Владимира Путина.
До конца года планируется включить в систему до 50% участников в ОВЗ и детей-инвалидов. Сейчас в этой категории дополнительное образование получают 298 700 несовершеннолетних (34,2%).
В рамках развития ДОД до 2030 г. поставлены такие задачи, как создание условий для самореализации и развития талантов детей, обеспечение участия организаций негосударственного сектора в реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также обновление содержания и методов обучения в системе. В задачах ДОД также указано, что к 2024 г. участие в программе должны принимать не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. По словам директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Игоря Козина, сейчас наблюдается дефицит педагогов, курсов для повышения квалификации, сетевых связей между ДОД.
По оценке директора ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества и гуманитарных технологий» Оксаны Гончаровой, самый высокий результат программа зарегистрировала в Чечне, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Воронежской областях. Хорошие показатели также есть и в Ульяновской области. В Адыгее и Марий Эл с 2019 г. было создано более 70% новых мест в сельской области по шести образовательным направлениям.
По мнению замдиректора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Вероники Сергеевой, единые программы работают не во всех регионах, поэтому систему стараются прорабатывать для каждой группы регионов. «Востребованность ДОД увеличивается, потому что идет подстройка не только под интересы государства, но и под запросы ребенка и семьи», – сказала она.
Уровень вовлеченности в участие в дополнительном образовании довольно высок в начальной школе, а затем в старшей, когда есть заинтересованность в определенных предметах и олимпиадах, сказала «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Очень большой провал был в подростковом возрасте. Специальные усилия были направлены на то, чтобы предложить ребятам интересные программы», – говорит она. По ее оценке, все курсы для школьников, связанные с программированием и фиджитал-сферой, вызывают неподдельный интерес.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин пояснил «Ведомостям», что дополнительное образование – мощнейший фактор повышения мотивации к учебе в школе. «Ребенок в кружках на практике применяет знания, которые получает в ходе изучения основных школьных предметов, и гораздо лучше понимает, зачем нужно учиться», – сказал он. Илюхин напомнил, что на систему ДОД долгое время не выделялось достаточно средств. Созданная в 2019 г. программа создавалась для обеспечения повышения вариативности ДОД и равного доступа к программам для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.
В 2021 г. именно в рамках проекта также была введена должность советника директора по воспитанию.