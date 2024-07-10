Как в Тынде отметили 50-летие БАМа

Для Амурской области БАМ – это и легенда, и символ, и важнейший экономический элемент, говорит губернатор Амурской области Василий Орлов. «В РЖД трудится более 20 000 человек в Амурской области, это наш крупнейший налогоплательщик. Сегодня стоят задачи по расширению Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб. <...> Все это будет обеспечено за счет строительства новых тоннелей, мостов, строительства новых путей, электрификации и объектов генерации электричества. Это даст возможность эксплуатировать месторождения новых полезных ископаемых, это все отразится на дополнительных рабочих местах, на налогах, на развитии населенных пунктов, поэтому переоценить значение БАМа и перспективы его развития в Амурской области нельзя», – сказал он журналистам.