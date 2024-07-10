Как в Тынде отметили 50-летие БАМа

Как в Тынде отметили 50-летие БАМаНа легендарной советской стройке найдется место для будущих поколений
«Будьте осторожны, на БАМе может немного трясти, поэтому не опускайте предохранительные скобы на верхних полках», – предупреждает пассажиров спецпоезда Нерюнгри – Тында проводница Кристина. Данный участок – одно из многочисленных ответвлений Байкало-Амурской магистрали (БАМ), он соединяет Амурскую область с южной частью Якутии (Нерюнгри – второй по величине город республики после Якутска). Сама Тында считается столицей БАМа, так как равноудалена от начальной и конечной точек – Тайшета в Иркутской области и Советской Гавани в Хабаровском крае.
Нерюнгри хоть и находится на юге Якутии, но даже летними вечерами здесь прохладно. В 22 часа по местному времени, за два часа до отправления поезда, после московской жары приходится надевать худи. Во-первых, из-за температуры в районе около 13 ºС, во-вторых, из-за многочисленных кровососущих. Комары – полбеды, от них спасают репелленты. Бич Восточной Сибири и Дальнего Востока – жук-усач, он же волосогрызка. «Кошмар моего детства», – отреагировала выросшая в Сибири журналистка «Ведомостей» на мои впечатления о первом опыте соприкосновения с этим насекомым.
По пути в Тынду поезд делал несколько остановок, одна из них – станция Нагорная-Якутская в 104 км от пункта назначения. Выходя из вагона вместе с коллегой на перекур, я заметил огромное животное. Львов в Якутии и Амурской области, конечно, отродясь не водилось, и, скорее всего, это была огромная бездомная собака, но вот встретиться на БАМе в ночное время с росомахой или медведем отнюдь не редкость, уверяют местные жители.
Обновленная столица
Спецпоезд прибыл в Тынду в 9 утра по местному времени, и сразу почувствовалась климатическая разница с Нерюнгри. В Тынде заметно теплее и чуть меньше насекомых. «БАМ – созвездие героев» и «БАМ – новая стройка» – гласят вертикальные баннеры, установленные на высотные здания вокзала, которые напоминают развернутые крылья лебедя. Это самый высокий на Дальнем Востоке железнодорожный вокзал. Его проект в 1984 г. был удостоен бронзовой медали на международном конкурсе в Софии. Терминал пропускной способностью 2000 пассажиров в сутки получил второе дыхание накануне 50-летия БАМа.
«У нас теперь есть новая привокзальная площадь, отличные газоны плюс еще дополнительно замена навигации, модули автоматических камер хранения. Также вы можете посмотреть интерактивные стены, озеленение вокзала», – перечисляет новшества начальник железнодорожного вокзала Тынды Юлия Манжура. По ее внешнему виду отнюдь нельзя сказать, что она работает 20 лет на железной дороге (а это так).
Юбилей БАМа она назвала знаковым событием для города и страны: «Такая вековая стройка, юбилей, мне выпала честь подготовить этот юбилей, надеюсь, всем все понравится». «Я очень благодарна каждому ветерану, каждому строителю этой грандиозной стройки за то, что они нам дали своим героическим поступком, своим примером, работу. Если бы не было их в то время, не было бы нас сейчас», – заключила начальница вокзала.
Накануне основного дня торжеств в Тынду из Москвы прибыл поезд с ветеранами БАМа, с участием которых была открыта мемориальная доска министру путей сообщения СССР (1982–1991 гг.) Николаю Конареву, при котором в 1984 г. было открыто движение поездов на магистрали. Ветеранов встречали представители руководства Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), волонтеры, местные жители.
Сергей Кушыгин из Москвы уехал на БАМ в 1974 г., еще будучи студентом Ленинградского железнодорожного института, начинал мастером по укладке железнодорожных путей. Первый раз прибыл в составе экспедиции Ленгипротранса, а спустя год, защитив диплом по БАМу, вернулся.
«От первого колышка Тында – Кувыкта до первого пассажирского поезда Тында – Хани. Я все построил и уехал», – вспоминает рабочий. На БАМе Кушыгин проработал до 2000 г., после чего уехал в Москву. «БАМ – это лучшие годы жизни, это приятные воспоминания, это друзья», – говорит Кушыгин.
Наталья Цыки работала в локомотивном депо Тынды с 1975 по 2001 г. «Мне очень хотелось романтики и посмотреть, что это такое, почувствовать себя причастной к великой стройке. И я не думала, что приеду сюда надолго, а вот как получилось. И муж мой тоже здесь работал машинистом тепловоза», – сказала она «Ведомостям».
Машинисты и машинистки
Работа машиниста на БАМе отличается повышенной сложностью, особенно в зимнее время года, рассказывает прибывшим в Тынду журналистам преподаватель местного подразделения Дальневосточного учебного центра повышения квалификации Виктор Мовчан. «Пониженные температуры менее 50 градусов, сложный профиль пути – у нас очень много подъемов-спусков, кривых участков. Такого, чтобы выехал – и километров 10 прямого пути, это редкий случай», – описывает сибирскую специфику Мовчан, который 28 лет работал сперва машинистом тепловоза, затем – машинистом-инструктором.
Тындинское подразделение Дальневосточного учебного центра повышения квалификации уникальное – в его новом корпусе впервые реализована новая концепция тренажеров совместно с Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства (филиал ОАО «РЖД»). По словам Мовчана, учебный зал разделен на три зоны для отработки технологических процессов в VR, тренировки профессиональных компетенций и зона с тренажером.
Среди обучающихся в центре выделяется девушка. «У нас девочки начали учиться на помощников машиниста», – замечает интерес журналистов Мовчан. Профессии помощника машиниста и машиниста стали доступны женщинам с 1 января 2021 г., а в июне 2020 г. РЖД открыла прием заявок от них на обучение и дальнейшее трудоустройство. В Тынде первых трех девушек набрали в 2024 г. Одна из них – Галина Ненеску – занимается на тренажере напротив панорамного окна, по другую сторону которого рабочий с тряпкой ведет последние приготовления к открытию центра, надраивая стекло.
Галина, как и многие в Тынде, уже была связана с РЖД: работала проводницей с 2011 по 2014 г., но затем ушла из РЖД в торговлю. «Решила попробовать что-то новое, когда услышала, что идет набор девочек на эту должность», – говорит она. Признается, что местами обучение «тяжеловато», но девушки стараются и делают «все, как нам рассказывают». Обучение на помощника длится шесть месяцев, 12 сентября Галине и двум ее сокурсницам предстоят экзамены.
«Хочется все попробовать – начнем с помощника, потом пойдем в машинисты», – делится она своими планами с журналистами. Сейчас в Тындинском подразделении Дальневосточного учебного центра повышения квалификации проходит обучение на помощников машинистов уже вторая группа девушек – в ней их тоже три.
Всесоюзная стройка
Ни одна деталь в Тынде не дает тебе забыть, что ты находишься в столице БАМа. На выходе из вокзала по обе стороны установлены памятники паровозу (по правую руку) и укладчику рельсов на магистрали (по левую руку). Город строил шефский коллектив из Москвы – здесь были возведены многоэтажные дома, почти неотличимые от столичных новостроек того времени. Четыре шестнадцатиэтажных жилых дома – самые высокие строения в Амурской области. Улицы получили московские названия – Красная Пресня, Профсоюзная и т. д.
На главной улице Тынды – Красной Пресне – установлена городская доска почета с портретами выдающихся бамовцев. Торец прилегающей к ней жилой многоэтажки украшает огромный праздничный мурал с изображением строителей БАМа – подобных граффити в Тынде множество.
Еще во времена комсомольской стройки Тында стала культурным центром магистрали. В ДК «Юность» проходили почти все концерты заезжих знаменитостей, фестивали гитарной и авторской песни. В местном зале на 400 мест в августе 1979 г. дал концерт пользовавшийся огромной популярностью в СССР и странах коммунистического блока американский певец Дин Рид, которого называли Красным Элвисом. Впрочем, выступления Рида помнят не только в Тынде, но и в других городах БАМа.
Если Тынду строили москвичи, то республиканские комсомольские отряды соревновались между собой и имели «свои» объекты: крупнейшую станцию Ургал строила Украинская ССР, станцию Муякан – Белорусская ССР, Уоян – Литовская ССР, Кичеру – Эстонская ССР, Таюру – Армянская ССР, Улькан – Азербайджанская ССР, Солони – Таджикская ССР, Алонку – Молдавская ССР. Над Северобайкальском шествовал Ленинград. Вклад союзных республик в БАМ нашел свое отражение в открытом 8 июля в Тынде памятнике строителям магистрали. Изваяние высотой 10 м, созданное народным художником России Салаватом Щербаковым, размещено на главной площади города, носящей имя 25-летия БАМа.
На масштабном барельефе можно увидеть основные моменты жизни бамовцев – отправление поезда с комсомольцами на БАМ, укладка рельсов, пуск первых пассажирских поездов, заготовка леса и песни под гитару. На отдельном постаменте разместились скульптуры строителей БАМа – собирательные образы комсомольцев, военных железнодорожников и гражданских строителей. В церемонии открытия участвовали ветераны БАМа, глава РЖД Олег Белозеров, губернатор Амурской области Василий Орлов, глава Якутии Айсен Николаев, глава «Азербайджанских железных дорог» Ровшан Рустамов и др. Участники торжества возложили цветы к памятнику.
Начало большого пути
Для Амурской области БАМ – это и легенда, и символ, и важнейший экономический элемент, говорит губернатор Амурской области Василий Орлов. «В РЖД трудится более 20 000 человек в Амурской области, это наш крупнейший налогоплательщик. Сегодня стоят задачи по расширению Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб. <...> Все это будет обеспечено за счет строительства новых тоннелей, мостов, строительства новых путей, электрификации и объектов генерации электричества. Это даст возможность эксплуатировать месторождения новых полезных ископаемых, это все отразится на дополнительных рабочих местах, на налогах, на развитии населенных пунктов, поэтому переоценить значение БАМа и перспективы его развития в Амурской области нельзя», – сказал он журналистам.
Орлов уточнил, что к 50-летию БАМа готовились почти два года, было реализовано 85 мероприятий на 3,7 млрд руб. пополам из федерального и регионального бюджетов, не считая средств спонсоров. «Считаю, что Тында неплохо подготовилась к этому празднику. Ну, конечно, главную оценку должны дать жители Тынды, мы обязательно поинтересуемся их мнением, спросим, что еще нужно сделать для того, чтобы отметить 55-й юбилей начала строительства», – пообещал Орлов.
Глава РЖД Олег Белозеров отмечает, что стройка объединила всю страну: в создании объекта участвовали практически все республики СССР, огромное влияние на нее оказал первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза Гейдар Алиев (впоследствии – третий президент Азербайджана), курировавший объект. «Некоторые государственные чиновники высочайшего уровня позволяли себе говорить, что БАМ был построен в никуда. Но история все расставила на свои места, мы сейчас видим, что без БАМа современной России не было бы», – сказал Белозеров.
«Часто задают вопрос, что такое БАМ. Я всегда отвечаю: «БАМ – это люди». Без того настроя, который был тогда, построить БАМ было бы невозможно», – отметил он.
По словам главы РЖД, в 2032 г., после открытия второго Северомуйского тоннеля протяженностью более 15 км, по БАМу должно будет проходить 270 млн т грузов (план на 2030 г. – 210 млн т). «Много или мало 270 млн т в 2032 г.? В моем понимании, это только самое начало. Восток и Сибирь будут развиваться огромными темпами, и еще у многих наших поколений будет возможность проявить себя здесь, на стройке. <...> Появятся новые герои, из каждого следующего поколения», – заключил Белозеров.