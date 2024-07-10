Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов за экстремизм

Расширение перечня правонарушений, за которые мигрантам грозит выдворение, позволит «забирать их по поводу и без», считает бывший замдиректора Федеральной миграционной службы (упразднена с 2016 г., ее функции переданы МВД) Вячеслав Поставнин. Например, при желании можно будет квалифицировать недовольство рабочих условиями труда как принуждение к участию в забастовке, предположил он. При этом он обратил внимание, что за перечисленные статьи КоАП есть и уголовные наказания: «Может быть, его [мигранта] лучше в тюрьму посадить? Иначе он будет выполнять свою работу за рубежом».