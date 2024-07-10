Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов за экстремизм

Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов за экстремизмПеречень административных правонарушений, за которыми последует высылка из РФ, станет вдвое больше
Госдума поддержит законопроект, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из России. Об этом сообщил 9 июля спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, отметив тему совершенствования миграционного законодательства как приоритетную для депутатов.
Сейчас иностранцам грозит выдворение из страны за нарушение 22 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Среди них – незаконный оборот наркотиков, пропаганда нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность. Законопроектом предлагается добавить к ним еще 21 статью, следует из проекта поправок в КоАП. Он подготовлен МВД и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Сколько мигрантов выдворили из России
За 2023 г. из России было выдворено около 110 000 мигрантов, писала в июне этого года официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. За I квартал 2024 г. из России выслали 22 000 человек, что почти вдвое больше прошлогодних показателей за аналогичный период, писали «Ведмоости».
В частности, в документе предлагается выдворять иностранцев за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах (ст. 20.13 КоАП) и организацию массового пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Также, согласно законопроекту, мигрантов смогут выдворять за неповиновение сотруднику полиции или другого силового ведомства (ст. 19.3 КоАП).
Разработанные МВД поправки в том числе направлены на «противодействие экстремистским проявлениям», сообщается на сайте ведомства. Например, в законопроекте предлагается ввести административное выдворение в случае возбуждения ненависти либо вражды по полу, расе, нации и т. д. (ст. 20.3.1 КоАП РФ), производства и распространения экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), дискредитации Вооруженных сил РФ (ст 20.3.3. КоАП РФ), публичных призывов к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2. КоАП РФ) и публичной демонстрации нацистской или экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).
Кроме того, в проекте поправок предлагается увеличить размер административных штрафов за трудовую деятельность иностранных граждан без разрешения на работу с 2000–5000 руб. до 7000–9000 руб. в Москве и Петербург, а также – до 4000–7000 руб. в остальных регионах. Штраф за нарушение иностранцем ограничения на осуществление отдельных видов деятельности (ст. 18.17 КоАП) планируется увеличить с 2000–5000 руб. до 4000–7000 руб. Ужесточать штрафы работодателю за эти же правонарушения не будут.
Разработанные поправки позволят ускорить выдворение мигрантов-нарушителей, сказано в пояснительной записке документа. Там же утверждается, что в 2020–2023 гг. в среднем иностранцы ежегодно совершали свыше 235 000 административных правонарушений (без учета нарушений в сфере миграции, транспорта и безопасности дорожного движения). Причем, по данным МВД, этот показатель не имеет устойчивой тенденции к снижению (в 2020 г. – 208 600, 2021 г. – 276 400, 2022 г. – 249 900, 2023 г. – 206 600). «В последние годы наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан, особенно в области общественной безопасности и правопорядка», – резюмируется в пояснительной записке к законопроекту.
В ней также упоминаются массовые драки и беспорядки с участием мигрантов в прошлом году. «Самые крупные столкновения произошли летом 2023 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Татарстане, Владивостоке, Иркутской и Ленинградской областях», – говорится в пояснительной записке.
Правонарушения, за которые собираются выдворять иностранцев, не очень распространены среди мигрантов в масштабе всей страны, обратил внимание эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. В связи с этим вряд ли жизнь иностранных граждан поменяется кардинальным образом, считает он. Само же появление такой инициативы вызвано, по его мнению, необходимостью закрытия пробелов в законодательстве.
Расширение перечня правонарушений, за которые мигрантам грозит выдворение, позволит «забирать их по поводу и без», считает бывший замдиректора Федеральной миграционной службы (упразднена с 2016 г., ее функции переданы МВД) Вячеслав Поставнин. Например, при желании можно будет квалифицировать недовольство рабочих условиями труда как принуждение к участию в забастовке, предположил он. При этом он обратил внимание, что за перечисленные статьи КоАП есть и уголовные наказания: «Может быть, его [мигранта] лучше в тюрьму посадить? Иначе он будет выполнять свою работу за рубежом».
Законопроект МВД не способен повлиять на число противоправных действий со стороны иностранных граждан, считает глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. За часть перечисленных правонарушений и раньше выдворяли мигрантов, а за некоторые из них даже депортировали, напомнил «Ведомостям» член общественного совета при посольстве Республики Таджикистан Абдулло Давлатов. При этом, в частности, стоит более четко прописать в законодательстве понятие «свобода совести» (МВД предлагает выдворять мигрантов за нарушение свобод совести и вероисповедания Ст. 5.26 КоАП РФ. – «Ведомости»), поскольку оно, по его словам, больше философское, чем правовое, – из-за этого могут возникать неопределенности.