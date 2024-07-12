Как преодолеть эмоциональное выгорание

– Трудоголизм, отсутствие времени на другие сферы жизни. Это может ощущаться как энтузиазм, что очень опасно. Внутреннее состояние «я все время в огне». Человек может постоянно испытывать вину перед семьей и друзьями за то, что они мало общаются. Сожаление от того, что пропустил встречу с близкими, некогда заняться спортом или прогуляться, почитать книгу. Друзья перестают звать на встречи, потому что это «бесполезно» – вы все равно не придете.